Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
S. K.

Sobota,
2. 5. 2026,
10.00

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Red Bull - BORA - hansgrohe UAE Emirates Primož Roglič Primož Roglič Domen Novak Jan Tratnik Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Romandiji

Dirka po Romandiji, 4. etapa (Broc – Charmey, 149,6 km)

Lahko kdo ogrozi Pogačarjevo zmagoslavje?

Tadej Pogačar, Romandija 2026 | Foto Guliverimage

Na 79. dirki po Romandiji je na sporedu četrta, kraljevska etapa. Trasa med Brocom in Charmeyjem bo sicer dolga le 149,6 kilometra, a vsebuje nekaj več kot 3.500 višinskih metrov, trikrat bodo morali kolesarji prečkati prelaz Jaunpass, enkrat z lažje smeri in dvakrat s težje. Cilj bo spet v dolini. Etapa, na kateri bo Tadej Pogačar branil rumeno majico vodilnega, se bo začela ob 12.10, najboljše pa v cilju pričakujejo okoli 16. ure.

Tadej Pogačar, Romandija 2026
Sportal V zaključnem sprintu najmočnejši Francoz, Pogačar ostaja trdno v skupnem vodstvu

Tadej Pogačar ima po prologu in treh etapah dirke po Romandiji v skupnem seštevku 17 sekund prednosti pred Nemcem Florianom Lipowitzem (Red Bull – BORA – hansgrohe) in 26 pred Francozom Lennyjem Martinezom (Bahrain – Victorious). Prav omenjena, ob njima pa še preostali najvišje uvrščeni kolesarji, torej Norvežan Jörgen Nordhagen (Visma | Lease a Bike), Danec Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek), Španec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), Avstralec Luke Plapp (Jayco AlUla), Ekvadorec Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar) in še kdo, bodo danes poskušali vršiti pritisk na Pogačarja.

"Naša prva naloga je ubraniti rumeno majico, če pa bo priložnost, pa bomo napadli tudi etapno zmago," je včeraj napovedal Pogačar.

Primož Roglič se je včeraj s težko razumljivo taktiko pospeševanja na čelu glavnine v zadnji klanec dneva povsem izločil iz boja za visoka mesta v skupnem seštevku in bi bil lahko danes eden od Lipowitzevih ključnih pomočnikov. Kot je vselej zanesljivi Jan Tratnik. Domen Novak bo seveda pomemben motor v Pogačarjevi spremljevalni zasedbi.

Dirka po Romandiji, trasa 4. etape | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Kraljevska etapa Romandije je kratka, a zahtevna. Kolesarje čakajo štirje kategorizirani klanci, pravzaprav dva. Trikrat se bodo namreč povzpeli na prelaz Jaunpass (1.508 m. n. v.), prvič z lažje smeri, po šest kilometrov dolgi poti s 7,8-odstotnim povprečnim naklonom, kar so prireditelji dirke označili za klanec druge kategorije. Takoj zatem še enkrat, a po težji smeri prve kategorije (7,4 km(8,8 %). Vrh drugega vzpona je na 41. kilometru etape. Nato sledi manj zahteven sredinski del trase, na 103. kilometru dneva pa se začne nov vzpon, takrat na Saanenmöser, 5.9 kilometra dolg klanec druge kategorije s 4,2-odstotnim povprečnim naklonom.

Odločilnih bo zadnjih 25 kilometrov etape, ko se bodo kolesarji še tretjič povzpeli na Jaunpass, tokrat po 8,1-kilometrski cesti (8,3 %), s tega pa sledi spust v dolino do cilja.

Izidi tretje etape:

Tadej Pogačar
Sportal Pogačar je najraje nag. Slovenec nasmejal z odgovorom. #video
