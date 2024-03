V ŽIVO: Dirka po Kataloniji, 6. etapa (Berga–Queralt, 154,7 km):



70 km do cilja: Hugh Carthy (EF) je porabil vse moči, glavnina je močnejša, beg je končan. Kolesarji grizejo v klanec ekstra kategorije Coll de Pradell, ki je dolg 14,6 kilometra in ima 7,1-odstotni povprečni naklon.

Profil 6. etape na Dirki po Kataloniji:

Foto: A. S. O.

73 km do cilja: Na čelu dirke vztraja samo še Hugh Carthy (EF), medtem ko je Bauke Mollema že poniknil v glavnini, ki navija tempo. Začenja se najtežji del etape, vzpon ekstra kategorije Coll de Pradell, ki je dolg 14,6 kilometra in ima 7,1-odstotni povprečni naklon. Vzpon je sestavljen iz dveh delov, prvih sedem kilometrov se bo cesta vzpenjala konstantno (5,6-odstotni naklon), sledi krajši spust, nato pa nov klanec, ki bo dolg šest kilometrov in ima okoli desetodstotni povprečni naklon, v najbolj strmem delu se bo cesta dvignila za kar 18 odstotkov.

85 km do cilja: Samo še 18 sekund prednosti za ubežnika Buakeja Mollemo (Lidl - Trek) in Hugha Carthyja (EF). Glavnina ju želi dohiteti že pred začetkom vzpona ekstra kategorije Coll de Pradell, ki bo najtežji del današnje etape.



94 km do cilja: Buake Mollema (Lidl - Trek) in Hugh Carthy (EF) še vedno vztrajata v begu, a njuna hitro prednost kopni. Zdaj imata samo še pol minute naskoka oz. približno 400 metrov pred glavnino s Tadejem Pogačarjem, Mikelom Lando in Aleksandrom Vlasovom. Kolesarji so že prečkali vrh drugega kategoriziranega vzpona današnje etape Collet de Cal Ros. Domen Novak, zvesti pomočnik Pogačarja, je gorski cilj prečkal kot četrti in vknjižil točko. Kolesarji ekipe Visma - lease a Bike so začeli navijati tempo.



120 km do cilja: Buake Mollema (Lidl - Trek) in Hugh Carthy (EF) sta v begu. Imata minuto in pol prednosti pred glavnino z nosilcem majice vodilnega Tadejem Pogačarjem. Do začetka najtežjega vzpona sobotne etape na prelaz Pradell imajo še slabih 40 km.

V mestu Berga se je začela predzadnja etapa letošnje dirke po Kataloniji. Glede na zahteven profil, ki prinaša tudi klanec ekstra kategorije in cilj na vrhu vzpona se lahko zgodi marsikaj. Bo Tadej Pogačar, ki ima pred zasledovalci več kot dve minuti in pol prednosti zdržal pritisk? Bo v žep pospravil še tretjo etapno zmago na dirki, ki se je udeležuje prvič? Ali bo to dan po meri Američanaki te ceste pozna kot lasten žep?