Bo Tadej Pogačar (spet) napadel na makadamu?

Kolesarje na Dirki po Italiji danes čaka razgibana šesta etapa s tremi makadamskimi odseki. Kolesarji bodo na poti iz Viareggia do Rapolano Term prevozili 180 kilometrov in 1.900 višinskih metrov. Čeprav etapa zaradi makadamskih odsekov v skupni dolžini slabih 12 kilometrov diši po priljubljeni italijanski klasiki Strade Bianche, kjer je Tadej Pogačar zmagal že dvakrat, pa sam pravi, da ne gre za Strade Bianche, ampak za etapo grand toura z majhnimi pastmi. Etapa se bo začela ob 12.55, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 17. ure.

V šesti etapi Dirke po Italiji se bodo kolesarji iz obalnega mesta Viareggio preselili v notranjost Italije, v Rapolano Terme. Prevozili bodo 180 kilometrov in 1.900 višinskih metrov. Kolesarje na poti čakata dva vzpona četrte kategorije, dva vmesna šprinta in trije makadamski odseki v skupni dolžini 11,8 kilometra.

Profil šeste etape Dirke po Italiji:

Traso lahko v grobem razdelimo na dva dela. Prvih 70 kilometrov je skoraj ravninskih, naslednjih 110 kilometrov pa se teren nenehno vzpenja in spušča. Drugi del etape se bo začel z vzponom četrte kategorije v Volterri (9,8 kilometra, 4,2-odstotni povprečni naklon). Po prvem gorskem cilju šeste etape bo karavana pot nadaljevala po toskanskih cestah, nekaj manj kot 20 kilometrov pred prvima dvema makadamskima odsekoma, bo vmesni cilj na Casole d'Elsa.

Prvi makadamski sektor kolesarje čaka 50 kilometrov pred ciljem. Gre za odsek, ki se začenja v kraju Vidritta in je dolg 4,4 kilometra. Naslednji makadamski odsek sledi že po 600 metrih, kar pomeni, da za iskanje pozicij ne bo časa. Položaj bo za drugi makadamski sektor ključen, saj kolesarje tam čaka drugi kategorizirani vzpon dneva Grotti. Gre za vzpon četrte kategorije, ki je dolg 2,5 kilometra in ima šestodstotni povprečni naklon.

Tretji oz. zadnji makadamski odsek se konča v kraju Pievina. Dolg je 2,4 kilometra in se konča z drugim vmesnim šprintom dneva, približno 20 kilometrov od cilja. Glede na to, da je s tem makadamskih pasti konec, to pomeni, da dirke na makadamu ne bo mogoče dobiti, lahko pa jo bo izgubiti.

Zadnji kilometer šeste etape Gira:

V zaključku kolesarje čaka še vzpon v kraju Serre di Rapolano, ki bo kratek, a zelo udaren. Klanec bo dolg okoli 800 metrov in ima 8,4-odstotni povprečni naklon, nekaj sto metrov pod vrhom pa kar 20-odstotni naklon.

Glede na teren, še posebej glede na makadamske odseke, je prvi favorit za zmago vodilni na dirki Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je na predstavitvi ekip v videu, ki ga je snemal njegov moštveni kolega Rui Oliveira, na vprašanje, kdaj bo napadel, dejal, da bo to storil prav v šesti etapi.

Včeraj je bil glede tega bolj zadržan, dejal je le, da bo to zahtevna etapa s številnimi malimi pastmi, kjer bo v prvem planu varnost, ne pa napad.

"Zame je nekaj prednosti v tem, da nekaj cest poznam že z dirke Strade Bianche, vendar to ne bo dirka Strade Bianche, ampak etapa grand toura z majhnimi pastmi, na katere moraš biti dobro pripravljen. In mi v ekipi smo na to pripravljeni in povsem osredotočeni," je bil jasen Pogačar. Dejal je še, da je zelo vesel, da mesec maj preživlja v Italiji, in če bo dirko v tem stilu tudi končal, bo vesel.

Etapa se bo z zaprto vožnjo po mestu Viareggio začela ob 12.45, kilometer nič bodo prečkali ob 12.55, cilj pa naj bi kolesarji dosegli malo po 17. uri.

