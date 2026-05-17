Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
17. 5. 2026,
17.26

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Italiji

Nedelja, 17. 5. 2026, 17.26

1 ura, 4 minute

Dirka po Italiji, 9. etapa (Cervia – Corno alle Scale, 184 km)

V razburljivem dvoboju favoritov zmaga Vingegaarda

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard se je še drugič veselil etapne zmage na Giru. | Foto Guliverimage

Jonas Vingegaard se je še drugič veselil etapne zmage na Giru.

Foto: Guliverimage

Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je zmagovalec devete etape Dirke po Italiji, 184-kilometrske preizkušnje s štartom v Cervii in ciljem na Corneo alle Scale. Na ciljnem vzponu je prvi favorit za skupno zmago odgovoril na napad Avstrijca Felixa Galla (Decathlon CMA CGM) in osvojil še drugo etapo na letošnjem Giru. Portugalec Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) je ubranil rožnato majico vodilnega na dirki, a proti Vingegaardu izgubil okoli 40 sekund.

Jhonatan Narvaez
Sportal Še druga zmaga Narvaeza, tretja za UAE Emiartes na letošnjem Giru

Deveta etapa letošnjega Gira je bila prvih 110 kilometrov povsem ravninska, tam jo je presekal krajši vzpon, nato pa se je po spet bolj umirjenem nadaljevanju v zadnjih 30 kilometrih trasa postavila pokonci. Najzanimivejše dogajanje se je tako odvilo na ciljnem vzponu na Corno alle Scale, kjer sta se Giulio Ciccone in Einer Rubio najprej odpeljala še zadnjim preživelim članom ubežne skupine. Ta si nikoli ni uspela privoziti kakšne prav izdatne prednosti, ekipa Decathlon CMA CGM je namreč večino dneva diktirala tempo na čelu glavnine in razliko držala okoli dveh minut.

V zadnjih kilometrih etape so v glavnini tempo narekovali člani Visme, 2.4 kilometra pred ciljem pa je v napad skočil Avstrijec Felix Gall. Z njim se je odpeljal Jonas Vingegaard in favorita sta hitro ujela in prehitela tudi Cicconneja, ki se je sedem kilometrov pred ciljem otresel Rubia.

Vingegaard je nato devetsto metrov pred ciljem sprožil sprint in se oddaljil Gallu ter se nato veselil svoje druge zmage na italijanski pentlji. Dvanajst sekund za Dancem je v cilj prišel Gall, v skupnem vodstvu pa ostaja Portugalec Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), ki v cilj prišel 41 sekund za zmagovalcem.

Jutri imajo kolesarju na Giru dan premora, v torek pa jih laka 42-kilometrska posamična vožnja na čas med Viareggiem in Masso.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še:

Primož Roglič Andora
Sportal Zakaj kolesarji odhajajo na višinske priprave? Zakaj nekaterim to ustreza, drugi pa se jim izogibajo?
Jonas Vingegaard, Giro
Sportal Vingegaard pokazal mišice največjim konkurentom na Giru
THUMB - incident Giro
Sportal Policija našla huligana, ki sta zakuhala incident na Giru #video
Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Italiji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.