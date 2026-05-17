V razburljivem dvoboju favoritov zmaga Vingegaarda

Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je zmagovalec devete etape Dirke po Italiji, 184-kilometrske preizkušnje s štartom v Cervii in ciljem na Corneo alle Scale. Na ciljnem vzponu je prvi favorit za skupno zmago odgovoril na napad Avstrijca Felixa Galla (Decathlon CMA CGM) in osvojil še drugo etapo na letošnjem Giru. Portugalec Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) je ubranil rožnato majico vodilnega na dirki, a proti Vingegaardu izgubil okoli 40 sekund.

Deveta etapa letošnjega Gira je bila prvih 110 kilometrov povsem ravninska, tam jo je presekal krajši vzpon, nato pa se je po spet bolj umirjenem nadaljevanju v zadnjih 30 kilometrih trasa postavila pokonci. Najzanimivejše dogajanje se je tako odvilo na ciljnem vzponu na Corno alle Scale, kjer sta se Giulio Ciccone in Einer Rubio najprej odpeljala še zadnjim preživelim članom ubežne skupine. Ta si nikoli ni uspela privoziti kakšne prav izdatne prednosti, ekipa Decathlon CMA CGM je namreč večino dneva diktirala tempo na čelu glavnine in razliko držala okoli dveh minut.

V zadnjih kilometrih etape so v glavnini tempo narekovali člani Visme, 2.4 kilometra pred ciljem pa je v napad skočil Avstrijec Felix Gall. Z njim se je odpeljal Jonas Vingegaard in favorita sta hitro ujela in prehitela tudi Cicconneja, ki se je sedem kilometrov pred ciljem otresel Rubia.

Vingegaard je nato devetsto metrov pred ciljem sprožil sprint in se oddaljil Gallu ter se nato veselil svoje druge zmage na italijanski pentlji. Dvanajst sekund za Dancem je v cilj prišel Gall, v skupnem vodstvu pa ostaja Portugalec Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), ki v cilj prišel 41 sekund za zmagovalcem.

Jutri imajo kolesarju na Giru dan premora, v torek pa jih laka 42-kilometrska posamična vožnja na čas med Viareggiem in Masso.

