Ne bo nedolžno

Na Dirki po Italiji je čas za novo, razgibano traso. Osrednje dogajanje bo na kratkem, a strmem vzponu na vrh Cappuccini, na katerega se bodo povzpeli dvakrat. Po drugem bosta do cilja v Fossombroneju sledila še spust in kratka vožnja po ravnini, zato ne bo nič nenavadno, če bo kdo, ki ga zanima rožnata majica, skušal v tem delu trase pridobiti nekaj sekund. Vse skupaj se bo začelo ob 12. uri, dogajanje pa bomo spremljali na Sportalu.

Osma etapa na Giru bo hribovita in eksplozivna. Čeprav se etapa ne bo končala z vožnjo navkreber, to ne pomeni, da bodo kandidati za skupno zmago na Dirki po Italiji počivali in čakali. Kot so dan prej v gorski etapi, ko jim je napade na Campo Imperatore preprečil veter v prsi. Prvi vzpon bodo imeli takoj po štartu. Pot na Vallico della Sommo bo dolga 4,9 kilometra, povprečna naklonina pa bo 5,8-odstotna.

Foto: RCS Sport

Zaključek dneva bo lahko marsikomu pisan na kožo. Prvič se bodo na vrh Cappuccini povzpeli na 154. kilometru. Vzpon sam po sebi ni dolg, vendar je povprečna naklonina na 2,8 kilometra desetodstotna. Najtežji del bo na sredini, kjer bo naklonina tudi 19-odstotna.

Foto: RCS Sport

Po prvem vzponu na gorski cilj četrte kategorije bosta kolesarje čakala tehnično zahteven spust in nato še gorski cilj druge kategorije Monte Delle Cesane, ki bo vse prej kot nedolžen. V 7,8 kilometra se bodo kolesarji povzpeli za 512 metrov, povprečni naklon pa bo znašal 6,5 odstotka. Najbolj strmo bo kmalu po začetku vzpenjanja z 18-odstotnim naklonom.

Foto: RCS Sport

Po spustu se bodo kolesarji nemudoma spoprijeli z 800 metrov dolgim in 11-odstotnim povprečnim klancem Montefelcino. Po približno desetih kilometrih vožnje po ravnem bo kolesarje še drugič čakala trasa na vrh Cappuccini, kjer ne bo časa za kavo. To bo brutalen vzpon, ki ga bodo kolesarji v drugo zagotovo odpeljali na polno. Spust bo kratek, a tehnično zahteven, povsem za konec pa bodo imeli pred seboj še dva kilometra ravne ceste do cilja v Fossombroneju. Bomo danes videli bolj razburljivo dogajanje v lovu za rožnato majico?

V skupnem seštevku je še naprej vodilni Norvežan Andreas Leknessund (Team DSM), med glavnimi tekmeci za končno zmago na Giru pa je na drugem mestu Remco Evenepoel. Pred Joao Almeido (UAE Emirates), ki je naslednji v ožjem krogu favoritov, ima 32, pred našim Primožem Rogličem pa 44 sekund prednosti.

Results powered by FirstCycling.co