Spet v gorah. Lahko kdo Pogačarju prepreči novo zmago?

Na 107. Dirki po Italiji je na vrsti osma, 152 kilometrov dolga gorska etapa, v kateri kolesarje čaka 3.850 višinskih metrov in zaključni vzpon na Prati di Tivo, klanec prve kategorije, na katerem bo glavni favorit za zmago spet slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates). Ta se je z včerajšnjo zmago na prvem posamičnem kronometru dirke še utrdil v skupnem vodstvu, danes brani dve minuti in 36 sekund prednosti pred Kolumbijcem Danielom Martinezom (BORA – hansgrohe).

Po nekaj bolj ravninskih etapah, v katerih so na svoj račun prišli sprinterji in ubežniki, ter petkovem prvem posamičnem kronometru dirke, na katerem je zavladal Tadej Pogačar, je danes na Giru na vrsti nova gorska preizkušnja. Kolesarje na 152 kilometrih od Spoleta do Prati Di Tiva čakajo trije kategorizirani klanci in kar 3.850 metrov plezanja. Osma etapa letošnjega Gira nima niti metra ravnine, so se pohvalili prireditelji.

Foto: zajem zaslona

To napoveduje nov spopad favoritov, pričakujemo pa, da se bodo ti pokazali šele na zaključnem klancu dneva, vzponu na Prati Di Tivo. To je 14,6 kilometra dolg vzpon prve kategorije s sedemodstotnim povprečnim naklonom in deli, kjer naklonina doseže 12 odstotkov.

Foto: zajem zaslona Pred tem tekmovalce čaka še kopica nekategoriziranih vzponov, pa tudi dva kategorizirana klanca. Prvi je Forca Capistrello, 16,3-kilometrski vzpon druge kategorije s 5,6-odfstotnim povprečnim naklonom (maksimalnim okoli 12 odstotkov). Vrh tega bodo dosegli na 37. kilometru etape.

Na 112. kilometru bodo dosegli vrh Crocce Abboia, 8,1-kilometrskega klanca tretje kategorije s 4,7-odstotnim povprečnim naklonom. Na voljo bo obilica točk za seštevek najboljšega gorskega kolesarja na dirki, tudi v tem pa s 54 točkami vodi Pogačar. A modro majico Slovenec prepušča drugo uvrščenemu Francozu Lilianu Calmejanu (Intermarche – Wanty), ki ima 32 točk. Tretji je Daniel Martinez z 28 točkami.

V beli majici najboljšega mladega kolesarja na dirki bo danes kolesaril Avstralec Lucas Plapp (Jayco AlUla), ki je včeraj v tem seštevku prehitel Belgijca Ciana Uijtdebroeksa (Visma | Lease a Bike).

Osma etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.30, ob 12.45 naj bi kolesarji prevozili kilometer nič, v cilju pa jih pričakujejo okoli 17. ure.

Skupni vrstni red po sedmih etapah: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 24;12:36

2. Daniel Martinez (Kol/Bora-hansgrohe) + 2:36

3. Geraint Thomas (VB/Ineos Grenadiers) 2:46

4. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2r) 3:33

5. Luke Plapp (Avs/Jayco Alula) 3:42

6. Aleksej Lucenko (Kaz/Astana) 3:49

7. Cian Uijtdebroeks (Bel/Visma | Lease a Bike) 3:50

8. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorous) 4:11

9. Filippo Zana (Ita/Jayco Alula) 4:41

10. Lorento Fortunato (Ita/Astana) 4:44

...

54. Jan Tratnik (Slo/Visma | Lease a Bike) 26:37

90. Domen Novak (Slo/UAE Emirates) 48:46

93. Luka Mezgec (Slo/Jayco Alula) 49:35

