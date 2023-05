V ŽIVO: 8. etapa, Terni−Fossombrone, 207 kilometrov

Foto: RCS Sport

200 km do cilja: napadi se vrstijo, današnja etapa bo morda bolj zanimiva kot včerajšnja.

Start etape: pred kolesarji je danes nova, razgibana etapa z 207 kilometri, ki pa žal prinaša tudi slabe novice. Že zjutraj so iz ekipe INEOS Grenadiers sporočili, da je bil Filippo Ganna pozitiven na test za covid-19 in ne bo startal v 8. etapi. Specialist za kronometer, ki bi bil v nedeljo eden od glavnih favoritov za zmago v 9. etapi (35 km vožnje na čas), je razvil blage simptome, podobne gripi. Zdaj si bo vzel počitek in pogled usmeril v nadaljevanje sezone. Vdor novega koronavirusa v tabor Ineosa je slaba novica za celotno ekipo, ki na letošnjem Giru stavi na zmagovalca Gira iz leta 2020 Taa Geoghegan Harta in izkušenega Gerainta Thomasa.



Filippo Ganna will regrettably not line up to contest today’s Stage 8 of the 2023 #Giro, after testing positive for Covid-19 and displaying mild, flu-like symptoms.



Filippo will now rest and recover fully before resuming his remaining 2023 race programme. pic.twitter.com/90rVQyhIQ7