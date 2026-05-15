Vingegaard pokazal mišice največjim konkurentom na Giru

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je na prvi etapi letošnje Dirke po Italiji s ciljnim vzponom pokazal mišice največjim konkurentom za skupno zmago na dirki. Na zaključnem klancu 244-kilometrske sedme etape 109. Gira se je prvemu favoritu v boju za rožnato majico še najodločneje poskušal upreti mladi italijanski as moštva Red Bull – BORA – hansgrohe Giulio Pellizzari, a tudi on v zadnjih štirih kilometrih napornega dne ni več zmogel slediti Vingegaardovemu tempu, trud pa je tudi drago plačal, ko so mu pošle moči. Drugo mesto je tako danes pripadlo Avstrijcu Felixu Gallu (Decathlon CMA CGM).

Na Dirki po Italiji je bila danes prva etapa z resnim gorskim ciljnim vzponom, ki je že razkrila razmerja moči med osrednjimi favoriti za skupno zmago. Visoka pričakovanja je upravičil Jonas Vingegaard, ki je na zaključnem vzponu na Blockhaus strl konkurenco. Dančevemu silovitemu pospeševanju sta lahko sledila le Pellizzari in Gall – Avstrijec je hitro spoznal, da gre prehitro, in nadaljeval v svojem tempu, mladi Italijan pa se je držal Danca, kar ga je nazadnje tudi drago stalo.

Dobre štiri kilometre pred ciljem se je predal tudi Pellizzari in Vingegaard se je sam odpeljal zmagi naproti. Gall je v svojem ritmu v cilj prišel 16 sekund za zmagovalcem, Pellizzari pa je zdrsnil na četrto mesto, saj je bil v zaključku od njega malce močnejši še njegov klubski kolega Jay Hindley. Avstralec je v cilj prišel 59 sekund za zmagovalcem, Italijan 1:04, tik za njim pa je etapo končal še en Avstralec, Ben O'Connor (Jayco AlUla).

Alone amongst the clouds. The first summit finish of the race delivered on its promises.



Da solo tra le nuvole. Il primo arrivo in salita rispetta il pronostico della vigilia.



Razlike so bile danes vendarle premajhne, da bi se zgodili kakšni večji premiki v skupnem seštevku, rožnato majico vodilnega pa je obdržal Portugalec Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), ki je v cilj prišel na 15. mestu, 2:55 za zmagovalcem.

