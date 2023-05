V živo: napeto dogajanje na Giru

Trasa 7. etape na Giru. Foto: RCS Sport

196 km do cilja - V begu je četverica - Davide Bais (Eolo-Kometa), Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Simone Petilli (Intermarché - Circus - Wanty), Karel Vacek (Team Corratec - Selle Italia) in ima 5:50 prednosti. Nihče ne ogroža rožnate majice.

216 km do cilja - Kolesarjem povrhu vsega nagaja še dež. Podobne razmere čakajo kolesarje tudi danes. V spodnjem videu si lahko pogledate, kako je bil Marco Pantani leta 1999 najhitrejši na Campo Imperatore.

Yates was the last winner on Campo Imperatore in 2018.

In 1999 Pantani took one of his glorious stage wins in the Giro by beating Chava Jimenez and Alex Zülle. pic.twitter.com/QJ0w4omPHi