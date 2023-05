Dan za sprinterje, ampak bodo trpeli

Peta etapa letošnje Dirke po Italiji bo kolesarje vodila od Atripalde do Salerna, dolga bo 171 kilometrov, cilj pa bo na ravnini, kar pomeni novo priložnost za sprinterje. A bodo ti čez dan trpeli, "grudičasta" trasa namreč ponuja 2.500 metrov vzpenjanja. Za favorite, na čelu s Primožem Rogličem in Remcom Evenepoelom, bo to še en dan, ki ga bo treba le varno preživeti.

Belgijec Remco Evenepoel (Soudal–QuickStep) je včeraj rožnato majico vodilnega na Giru predal norveškemu vrstniku Andreasu Leknessundu. Mladi as moštva DSM je zdaj vodilni tudi v kategoriji mladih kolesarjev, kar pomeni, da mu pripada tudi bela majica, a te danes ne bo nosil, prepustil jo bo Evenepoelu, ki je drugi tudi v skupnem seštevku.

V ciklamni majici najboljšega po točkah ostaja Italijan Jonathan Milan (Bahrain–Victorious), v modri najboljšega hribolazca na dirki pa Francoz Thibaut Pinot (Groupama–FDJ). Prav Milan bo danes eden od bolj izpostavljenih kolesarjev, pričakujemo lahko namreč nov spopad sprinterjev. Svojo priložnost bodo iskali še tekmovalci, kot so Michael Matthews, Mads Pedersen, Kaden Groves, David Dekker …

Foto: zajem zaslona

Sprinterji bodo morali preživeti nekaj vzponov, med temi tudi dva tretje kategorije. So pa vsi klanci v prvih dveh tretjinah 171 kilometrov dolge etape, zadnjih 40 kilometrov je spust in ravnina. Prvi klanec kolesarje čaka že na petem kilometru etape, to je Passo Serra, drugi, Oliveto Citra, se bo začel na 110. kilometru etape. Ta je dolg okoli tri kilometre, ima osemodstotni povprečni naklon in bi lahko poskrbel za nekaj drame. Za nameček je napovedano slabo vreme z vetrom in dežjem, kar bo še otežilo dirkanje.

Peta etapa 106. Gira se bo začela ob 12.55, kolesarji naj bi cilj dosegli enkrat med 16.58 in 17.26.

Skupni vrstni red po štirih etapah: 1. Andreas Leknessund (Nor/DSM) 14;35:44

2. Remco Evenepoel (Bel/Soudal - QuickStep) + 0:28

3. Aurelien Paret-Peintre (Fra/AG2R Citroën) 0:30

4. Joao Almeida (Por/UAE Emirate) 1:00

5. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:12

6. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 1:26

7. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora - Hansgrohe) isti čas

8. Toms Skujinš (Lat/Trek – Segafredo) 1:29

9. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 1:30

10. Jay Vine (Avs/UAE Emirates) 1:36

…

Preberite še: