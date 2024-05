Čas je za Mezgeca in sprinterje, vremenoslovci imajo slabe novice

Po dveh zahtevnih uvodnih etapah 107. Dirke po Italiji, ko so garali favoriti za skupno zmago, izkazal pa se je slovenski as Tadej Pogačar, ki je v nedeljo oblekel rožnato majico vodilnega, ponedeljek prinaša izziv za sprinterje. 166-kilometrska tretja etapa od Novare do Fossana je namreč pretežno ravninska, z le 750 višinskimi metri, zato pa utegne biti neprijetna zaradi slabšega vremena, vremenoslovci namreč napovedujejo dež.

"Pretežno ravninska etapa z nekaj manjšimi vzponi in spusti v osrednjem delu. Večinoma ravne ceste normalne širine, posejane s standardnimi mestnimi ovirami v urbanih območjih. Kratek vzpon na Lu je morda edina težava dneva. Zaključek zaznamuje kratek vzpon na Cherasco," je tehnični opis današnje etape na uradni spletni strani Dirke po Italiji.

Lu je edini kategoriziran klanec dneva, a še ta je le četrte kategorije (3,4 km, 3,8 %). Začel se bo 53 kilometrov po startu etape. Zaključek dneva je malce bolj razgiban, Cherasco je neke vrste stopnica, dolga 1,2 kilometra in s povprečnim naklonom več kot šest odstotkov, je pa od tam še dovolj daleč do cilja (22 kilometrov), da bodo sprinterske ekipe lahko polovile morebitne ubežnike. Zadnji klanec dneva v Fossanu (1,8 km, 4,2 %) tudi sprinterjem ne bi smel predstavljati težav.

Foto: zajem zaslona

Na Giru sprinterska smetana

Zadnji trije kilometri so povsem ravninski, ovinki nezahtevni, zaključna ravnina pa ima 1.300 metrov. Vse je torej nastavljeno za epski spopad sprinterjev in teh na letošnjem Giru ne manjka. Najboljšega, Japserja Philipsena, sicer ni, zato pa sta tu številka dve in tri, Nizozemec Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) in Belgijec Tim Merlier (Soudal – Quick Step). Kooij je včeraj sicer padel, po padcu malce šepal, a vseeno prišel v cilj druge etape. V nizozemski ekipi upajo, da bo danes pripravljen za napad na zmago.

Za Kooija bo danes garal tudi Jan Tratnik. Delovni dan čaka še Luko Mezgeca, ki bo v moštvu Jayco AlUla delal za avstralskega asa Caleba Ewana. Pozorni bomo seveda še na domačega zvezdnika Jonathana Milana (Lidl – Trek), Nizozemca Fabia Jakobsena (DSM – firtmenich PostNL), Nemca Phila Bauhausa (Bahrain – Victorious), Avstralca Kadena Grovesa (Alpecin – Deceuninck) … V Pogačarjevem UAE na sprintih stavijo na Kolumbijca Juana Sebastiana Molana.

Sprinterski spektakel bi lahko pokvaril uspešen pobeg, kolesarjem pa jo lahko malce zagode tudi vreme. Vremenoslovci namreč napovedujejo dež.

Tretja etapa se bo z zaprto vožnjo v Novari začela ob 13.10, približno ob 13.25 bo še uraden start, v cilju v Fossanu pa tekmovalce pričakujejo med 17.00 in 17.30.

Skupni vrstni red po dveh etapah: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 7;08:29

2. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) + 0:45

3. Daniel Martinez (Kol/Bora-hansgrohe) isti čas

4. Cian Uijtdebroeks (Bel/Visma-Lease a Bike) 0:54

5. Einer Rubio (Kol/Movistar) isti čas

6. Lorenzo Fortunato (Ita/Astana Qazaqstan) 1:05

7. Juan Pedro Lopez (Špa/Lidl-Trek) 1:09

8. Jan Hirt (Češ/Soudal Quick-Step) 1:11

9. Esteban Chaves (Kol/EF Education-EasyPost) 1:24

10. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R La Mondiale) isti čas

...

24. Jan Tratnik (Slo/Visma-Lease a Bike) 2:47

61. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 13:40

143. Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla) 39:14

...

