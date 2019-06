V živo: bučna spodbuda za Rogliča. Kolesarji na prvem vzponu. #video

Potek 20. etape 12:15: Nekaj poskusov pobegov je bilo, a je skupina z rožnato majico Carapaza ubežnike skorajda ujela.



12:01: V vodstvu sta Eddie Dunbar in Masnada, ki imata okoli 10 sekund prednosti pred glavnino, v kateri Pozzovivo skrbi, da je Nibali v dobrem položaju v ospredju za napad. Člana Astane Pello Bilbao in Manuel Boaro poskušata s pobegom. 11:48: Kolesarji so začeli prvi vzpon na Cima Campo. Napadel je Damiano Caruso, moštveni kolega Nibalija. Ta je trenutno skupaj z Rogličem v glavnini. Na čelu te je Eddie Dunbar (Ineos). 11:29: Začela se je dirka. Član Team Dimension Data Ryan Gibbons je poskusil s hitrim pobegom. Hitro se mu je pridružil Marco Haller. Dvojec za zdaj v ospredju. 11:21: Kolesarji se bližajo odseku na 9,6 kilometra, ko se bo lahko začela dirka. V ospredju kolegi Vincenza Nibalija, pa tudi vodilnega na dirki Richarda Carapaza. 11:16: "Zapeljite" se po 20. etapi: Skupni vrstni red po 19. etapah:

1. Richard Carapaz (Ekv) Movistar Team 83;52:22

2. Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 1:54

3. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 2:16

4. Mikel Landa (Špa) Movistar Team 3:03

5. Bauke Mollema (Niz) Trek-Segafredo 5:07

...

11. Jan Polanc (Slo) UAE Emirates Team 10:27

...

108. Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 3;42:57 11:13: Ekipe so o tem, kdaj bo kdo napadel, v petek razumljivo molčale. Gre pa prve pobege ključnih protagonistov pričakovati že kaj kmalu. 11:05: Kolesarji so se podali na 194 kilometrov dolgo predzadnjo etapo, ki ima kar pet gorskih ciljev. Povrhu vsega najtežji ne bo povsem ob koncu, ampak še v prvi polovici trase. Prelaz Manghen na 2.047 metrih bo predstavljal najtežjo oviro in bi lahko že naredil selekcijo, pa čeprav se bo začel že po 59. kilometru. Dolg bo kar 18,9 kilometra, povprečni naklon bo 7,6, maksimalen pa 15 odstotkov. Prvi kolesarji naj bi bili na cilju ob 17.15. 11.00: na štartu v kraju Feltre je slovenske kolesarje pričakalo morje slovenskih zastav, najbolj glasni so navijači Primoža Rogliča, ki se bori za skupno zmago. Slovenska spodbuda: Kaj pa to vzdušje na Giru? Rogličmania @rogla @JumboVismaRoad #giro #giro2019 pic.twitter.com/vly7rEtCP4 — JakaLopatic (@Jaka_Lopatic) June 1, 2019

Pred predzadnjo etapo 102. Gira najbolje kaže Ekvadorcu Richardu Carapazu (Movistar), ki ima pred drugim Vincenzom Nibalijem (Bahrain Merida) 1:54, pred našim Primožem Rogličem (Jumbo Visma) pa 2:16 prednosti, a je v ozadju denimo še Mikel Landa, ki je sicer zagotovil, da bo pomoč Carapazu. A karte se bodo po današnji kraljevski etapi s petimi kategoriziranimi klanci s 5.200 višinskimi metri močno premešale. Kdo bo napadel, kdaj? Treba bo počakati, saj so ekipe pred začetkom razumljivo precej skrivnostne.

Etapa, ki se bo začela v kraju Feltre na nadmorski višini 320 metrov, bo dolga 194 kilometrov, imela pa bo kar pet gorskih ciljev. Povrhu vsega najtežji ne bo povsem ob koncu, ampak še v prvi polovici trase. Prelaz Manghen na 2.047 metrih bo predstavljal najtežjo oviro in bi lahko že naredil selekcijo, pa čeprav se bo začel že po 59. kilometru. Dolg bo kar 18,9 kilometra, povprečni naklon bo 7,6, maksimalen pa 15 odstotkov. Pred kolesarji je pet kategoriziranih klancev s 5.200 višinskimi metri, najtežji bo prelaz Manghen. Foto: Giro/LaPresse

Naporno delo kolesarje čaka že na prvem klancu pred Manghenom, in sicer na vzponu na Cima Campo (1.425 metrov n. m.), ki bo dolg približno deset kilometrov. Sledil bo še gorski cilj na prelaz Passo Role (1.980 metrov n. m.), ki bi lahko dodatno premešal štrene pri vrhu. Po njem bo namreč sledila 40 kilometrov dolga vožnja po klancu navzdol, nakar bosta sledila še krajša, a zahtevna vzpona. In pri spustu sta zelo močna prav Roglič in Nibali. Cilj bo na nadmorski višini 1.225 metrov.

Richard Carapaz ima pred najbližjim zasledovalcem Vincenzem Nibalijem pred današnjo etapo minuto in 54 sekund prednosti, pred tretjim Rogličem 22 sekund več. Foto: Giro/LaPresse

Roglič pričakuje velike zaostanke, športni direktor optimističen

"Etapa bo ključna. Pričakujem velike, velike zaostanke," poudarja Roglič, športni direktor njegove ekipe Jumbo Visme Addy Engels pa dodaja: "Dobro je videti, da je po zadnjih gorskih etapah, kjer je izgubil proti Carapazu in Landi, spet dvignil raven. Včeraj je imel močne noge, glede na to, da je poskušal napasti. Če si na limitu in trpiš, se ne odločiš za takšne napade. Za nas in ekipo je spodbuda za današnjo etapo. Primož in Nibali bosta morala skočiti. Ne vem, kakšne načrte ima Landa. Primož ni edini, ki bo moral napasti."

Kako je bilo na 19. etapi?

