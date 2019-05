V živo: trojica še naprej beži, pred kolesarji prvi kategoriziran vzpon #video

Potek 18. etape

14:31: Povprečna hitrost prvih dveh ur etape je bila 47,4 km/h. Kolesarji so na poti proti prvemu kategoriziranemu vzponu Pieve di Alpago na 691 metrih. Prednost ubežne trojice je narasla na 5 minut. Do cilja še 113 kilometrov.



14:04: Do cilja še 132 kilometrov. Prednost trojice pred glavnino (Denz, Maestri, Cima), v kateri so tudi Primož Roglič, pa lastnik rožnate majice Richard Carapaz in drugi Vincenzo Nibali, je tri minute 17 sekund.

13:52: Kolesarji imajo do cilja še 140 kilometrov, ubežniki imajo okoli tri minute prednosti.

13:38: 62. kilometer dirke. V ubežni skupini so še vedno Denz, Maestri, Cima, njihova prednost pa dve minuti in pol.

13:26: Ubežna trojica ima na 57. kilometru pred glavnino tri minute in pol prednosti pred glavnino.

13.18: Povprečna hitrost prve ure etape je bila 48,8 km/h. Trije kolesarji le uspeli s pobegom (Denz, Maestri, Cima), na 50. kilometru imajo 33 sekund prednosti.



13:11 Ubežniki niso dolgo zdržali v ubežni skupini, glavnina jih je že ujela.



13:06 Po 45 kilometrih v Cortini je v begu devet kolesarjev (Denz, Montaguti, Maestri, Schwarzmann, Bauer, Cima, Bttaglin, Gogl, Bohli), pred glavnino imajo 27 sekund, a se prednost hitro znižuje.



13:03: Glavnina se je razbila na tri skupine.



13:00: Kolesarji se zdaj spuščajo proti zimskemu letovišču Cortina d'Ampezzo.

Skupna razvrstitev po 17. etapi:

1. Richard Carapaz (Ekv/Movistar) 70:02:05

2. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida) + 1:47

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 2:09

4. Mikel Landa (Špa/Movistar) 3:15

5. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) 5:00

12:24: Osmerica kolesarjev (Denz, Frapporti, Maestri, Hansen, Canola, Bakelant, Gogl, Bohli) je poskušala s pobegom, a jih je glavnina še pred Dobbiacom na 13 kilometru ujela.



12.00: Začela se je 18. etapa, v kateri bodo kolesarji opravili z 222 kilometri. etapa ponuja izredno zanimiv relief. Razen manjšega vzpona na začetku na Valico di Cimabanche (1.530 m) in vmesnega na 118. kilometru na Pieve d'Alpago (691 m), ki je ocenjen s 4. kategorijo, je večji del trase speljan navzdol, zadnjih deset kilometrov pa je povsem ravninskih.