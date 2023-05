Na vrsti je 195-kilometrski spust. Se bodo udarili sprinterji ali bo uspel pobeg?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedemnajsta etapa Dirke po Italiji bo skoraj povsem ravninska, še več, 195-kilometrska trasa od Pergina Valsugane do Caorla se bo ves čas spuščala, le na nekaj manjših "kucljih" bodo kolesarji morali premagati skupno 300 višinskih metrov. Je pa to zatišje pred viharjem, ki ga prinašajo četrtkova in petkova gorska etapa ter sobotni gorski kronometer.