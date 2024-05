V 16. etapi letošnje Dirke po Italiji bi se morali kolesarji povzpeti na legendarni prelaz Stelvio, pa so ga prireditelji zaradi nevarnosti snežnih plazov umaknili iz programa. Vseeno se bodo na današnji, 206 kilometrov dolgi etapi od Livigna do Val Gardene povzpeli na najvišjo točko letošnje dirke, prelaz Umbrail na švicarsko-italijanski meji, 2.498 metrov nad morjem. To bo le eden od kategoriziranih klancev v novi zahtevni gorski etapi, za nameček je nadvse skrb zbujajoča še vremenska napoved. Vsi kolesarji so glasovali za umik prelaza Umbrail z današnje etape in v pismu, ki so ga naslovili na predsednika dirke, zapisali, da pod trenutnimi pogoji ne bodo sodelovali na etapi.

Kolesarje po drugem in zadnjem dnevu počitka na 107. izvedbi italijanske pentlje čaka nova izjemno zahtevna gorska etapa, v kateri jih čaka več kot 4.000 višincev, pa zaključni vzpon na plato Pana, v Santa Cristini, vasici v znameniti južnotirolski dolini Gardena, kjer je tudi znamenita smučarska proga svetovnega pokala Saslong.

Etapa se bo začela v Livignu, kjer se je končala nedeljska kraljevska preizkušnja, na kateri je z epskim napadom na zaključnem vzponu do četrte zmage na svojem krstnem Giru prišel slovenski as Tadej Pogačar in vodstvo v skupnem seštevku dirke pred drugouvrščenim Geraintom Thomasom povišal na osupljivih šest minut in 41 sekund.

Takoj s starta bo šlo v klanec, najprej na prelaz Eira (4,7 km, 6,3-odstotni povprečni naklon), takoj za njim še na Foscagno (4 km, 6,5 %), nato pa se bodo spustili do Bormia. Prav številni spusti bodo danes še posebej zagatni, saj vremenoslovci napovedujejo dež. Tega pa bo na najzahtevnejšem vzponu dneva zamenjal celo sneg. Po 34 kilometrih etape kolesarje čaka vzpon ekstra kategorije na prelaz Umbrail oziroma Giogo di Santa Maria, kot mu pravijo Italijani.

Ta je nadomestil legendarni Stelvio, na katerem je nevarnost plazov prevelika, zato so ga prireditelji že prejšnji teden umaknili iz programa. Vseeno gre vsaj v začetku za isti klanec, le da bodo namesto na vrh zavili proti Švici in nekoliko nižjemu prelazu Umbrail. Spopadli se bodo s 16,7 kilometri vzpona s 7,2-odstotnim povprečnim naklonom. Povzpeli se bodo na 2.498 metrov nadmorske višine, kar bo najvišja točka letošnje dirke ali "Cima Coppi", kot je poimenovana po legendarnem italijanskem šampionu Faustu Coppiju.

Najvišja točka letošnjega Gira pa bo 157 kilometrov od cilja etape. Sledi namreč izjemno dolg spust nazaj v Bolzano, spet pa utegneta posebno nevarnost predstavljati napovedani sneg in tudi mraz.

Kolesarji za umik prelaza Umbrail, a ...

Takšna je napoved današnje etape, na kateri pa bi lahko prišlo do sprememb. Po poročanju Eurosporta so vsi kolesarji glasovali za umik prelaza Umbrail s 16. etape. Za kultni vzpon je namreč napovedano ekstremno vreme, s temperaturami okoli dveh stopinj Celzija in s 95-odstotno možnostjo sneženja.

Pismo so naslovili na predsednika dirke Maura Vegnija, v njem pa po pisanju Cyclingnews zapisali, "da ne bodo sodelovali v 16. etapi dirke, razen če bo proga spremenjena tako, da bo prelaz Umbrail umaknjen s trase na dan, ko bosta na vzponu in spustu po napovedih sneg in leden dež v kombinaciji z ekstremnimi temperaturami."

RCS Sport je v ponedeljek zvečer zapisal, da bo etapa potekala po načrtih, "če bodo vremenske razmere normalne". Dovolili so dodatna moštvena vozila v konvoju, avtomobili komisarjev dirke pa bodo lahko kolesarjem delili dodatna oblačila.

Zahteven bo tudi zaključek etape, v Val Gardeni. Tam jih čaka najdaljši klanec dneva, vzpon na prelaz Pinei. 23,3 kilometra plezanja na 4,7-odstotni povprečni naklonini. Prvih sedem kilometrov tega klanca ima 7,2-odstotni povprečni naklon. Na nadmorskih višinah, kjer ne bo snežilo, bo deževalo, so slabe novice kolesarjem še sporočili vremenoslovci.

Foto: zajem zaslona Po prelazu Pinei (I. kategorija, 1.443 m.n.bv.) sledi krajši spust, nato pa zaključek v vasico Santa Catarina oziroma na plato Pana. Zaključni vzpon je dolg 6,5 kilometra in ima povprečen naklon 6,3 odstotka. Zaključna dva kilometra imata povprečni naklon celo med 12 in 16 odstotki. Pod smučarskimi strminami in znamenito progo Saslong, ki jo poznamo iz svetovnega pokala v alpskem smučanju, se bo 206 kilometrov dolga etapa tudi končala.

Ob 11.20 se bodo kolesarji v Livignu podali na zaprto vožnjo, kilometer nič naj bi dosegli ob 11.30, v cilju pa karavano pričakujejo okoli 17. ure. Vremenska napoved je obupna, upamo pa, da se bo vreme le usmililo kolesarjev in bo padavin manj, kot jih pričakujejo meteorologi.

Nosilec rožnate majice Pogačar bi utegnil danes vendarle dirkati malo bolj zadržano in se predvsem izogibati nevarnostim, saj ga čez dober mesec dni čaka start na Dirki po Franciji. Odlično plezalno formo je v nedeljo pokazal kolumbijski veteran Nairo Quintana (Movistar), odličen je bil tudi 22-letni Nemec Georg Steinhauser (EF Education – Easy Post), tu so še dolžniki, Dani Martinez (BORA – hansgrohe), Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale), Romain Bardet (DSM-firmenich PostNL), Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), Michael Storer (Tudor), Simon Geschke (Cofidis), Nicola Conci (Alpecin – Deceuninck) … Bo kdo danes izkoristil priložnost?

Skupni vrstni red po 15 etapah: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 56;11:46

2. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) + 6:41

3. Daniel Martinez (Kol/Bora-hansgrohe) 6:56

4. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R) 7:43

5. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorous) 9:26

6. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadeiers) 9:45

7. Romain Bardet (Fra/DSM-firmenich PostNL) 10:49

8. Filippo Zana (Ita/Jayco AlUla) 11:11

9. Einer Rubio (Kol/Movistar) 12:13

10. Jan Hirt (Češ/Soudal Quick-Step) 13:11

41. Jan Tratnik (Slo/Visma-Lease a bike) 1;14:16

72. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 2;13:16

