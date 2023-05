Napeto na Giru

Že pred začetkom Gira so govorili, da bo 15. etapa mini Lombardija – dirka spada med pet prestižnih kolesarskih spomenikov — kolesarji pa bodo morali opraviti s štiri tisoč višinskimi metri. Zaključek ne bo v klanec, a bodo imeli tisti, ki jih zanima rožnata majica, kar nekaj priložnost, da dodobra začinijo dan. Primož Roglič je v soboto zdrsnil na tretje mesto, potem ko so pri Ineos Grenadiers prepustili rožnato majico Bruno Armirailu (Groupama-FDJ). A se stanje med tistimi, ki jih zanima skupna zmaga, ni nič spremenilo. Ali se bo danes? Vse skupaj se bo začelo ob 11.45, dogajanje pa bomo tudi danes pospremili na Sportalu.

Uvodni trije vzponi Valico di Valcava, Selvino in Miragolo San Alvatore bodo naredili selekcijo v karavani, a med tistimi, ki jih zanima skupna zmaga na Giru, skoraj zagotovo ne. Čakali bodo na Roncolo Alta, zanemariti pa se ne bo smelo krajšega nekategoriziranega vzpona Colle Aperto tik pred ciljnim spustom. Dolg dan čaka kolesarje, ki bodo morali prekolesariti štiri tisoč višinskih metrov.

Ob 11.45 se bo karavana iz kraja Seregna podala na 195 kilometrov dolgo razgibano pot. Nekaj kratkih vzponov jih bo nemudoma čakalo, preden se bodo spopadli z Valico di Valcava. Dolg bo 11,6 kilometra in bo imel osemodstotno povprečno naklonino – med sedmim in desetim kilometrom bo povprečni naklon 11,3 odstotka, največja naklonina pa bo 17-odstotna.

"Prvi klanec je zelo težak. Spomnim se ga z Dirke po Lombardiji. Prvi pravi strm klanec na Giru je. Morda bo kdo napadel že tam, zato bo pomembno, da bo naša ekipa tam zraven," razmišlja športni direktor Ineos Greandiers Matteo Tossato.

Sledila bosta dva klanca, ki ne bosta pretirano strma. Naslednji gorski cilj bo Selvino (11.3 km/ 5.5-odstotni naklon). Takoj po spustu jih bo čakala vožnja navkreber na Miragolo San Salvatore (5.2 km/6,9-odstotni naklon). Od tega trenutka naprej bodo imeli kolesarji pred seboj še 111 kilometrov trase. Sledil bo 40 kilometrski odsek, ki bo sestavljen iz spusta in v večini ravninske vožnje.

Ključni vzpon bo predstavljala Roncola Alta. Dolg bo deset kilometrov, povprečna naklonina bo znašala 6,7 odstotka. Začetni in zaključni del vzpona bosta lažja, zato pa bo strmo od prvega kilometra naprej – tudi 17-odstotni naklon ceste bo. Ko bodo kolesarji prečkali gorski cilj II. kategorije, jih bo čakalo še 30 kilometrov do cilja. Sprva bo sledil slabih 18 kilometrov dolg spust, nato pa še približno 14 kilometrov do cilja.

A jih čaka še ena past. V Bergamu bo 1,3 kilometra dolg nekategoriziran vzpon s povprečnim naklonom 7,3 odstotka, ki bo imel tudi kockasti odsek. Ko se bodo dotaknili vrha, jih čaka le še 3,4 kilometra spusta.

V skupnem seštevku je po novem vodilni Bruno Armiraril (Groupama-FDJ), ki je bil v soboto v begu in izničil 18:37 zaostanka za rožnato majico. V taboru Gerainta Thomasa (Ineos Grenadiers) so se odločili, da jo prepustijo in svojemu osrednjemu adutu namenijo nekaj več počitka. Na tretjem mestu je Primož Roglič (Jumbo-Visma) z dvema sekundama zaostanka za Thomasom, četrti je Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates), ki ima dodatnih 20 sekund pribitka. In prav danes bi lahko kdo od tistih kolesarjev, ki jih zanima rožnata majica, poizkusil s kakšnim od napadov. Priložnosti bo namreč kar nekaj.

Rezultati pred 15. etapo

