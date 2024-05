Kronometer ni po Pogačarjevi meri. Je to priložnost za konkurenco?

Na 107. Dirki po Italiji je danes na vrsti druga in tudi zadnja vožnja na čas. Vodilni na dirki Tadej Pogačar (UAE Emirates) je s prvim posamičnim kronometrom opravil izjemno in zmagal, a je imela trasa sedme etape v zaključku klanec. Danes je 31,2 kilometra dolga trasa od Castegliona delle Stiviera do Desenzana Del Garde povsem ravna, kar je zagotovo bolj po meri italijanskega specialista Filippa Ganne (Ineos Grenadiers).