V živo: Jan Tratnik in ubežniki še vztrajajo, bliža se Zoncolan

Jutri bodo kolesarji v 15. etapi Gira prestopili tudi slovensko mejo in del 147-kilometrske etape od Grada do Gorice odpeljali na naših cestah.

Dirka po Italiji. 14. etapa:

20 km do cilja: kolesarji se bližajo začetku ciljnega klanca, v glavnini je mirno, favoriti varčujejo z močmi za zaključni napad, prednost ubežne skupine s Tratnikom je tako nekoliko narasla, zdaj vozi dobrih šest minut pred zasledovalci.

35 km do cilja: skupina favoritov je spet strnjena, vozi še dobrih pet minut za ubežniki s Tratnikom.

45 km do cilja: Ubežna enajsterica ima še pet minut prednosti pred skupino z rožnato majico, ki pa je nekoliko ušla glavnini. Ob Bernalu kakšnih 30 sekund pred preostankom glavnine kolesarijo še Aleksandr Vlasov, Gorkja Izagirre, Luis Leon Sanchez, Harold Tejada (vsi Astana), pa Pello Bilbao (Bahrain Victorious) in Jonathan Castroviejo (Ineos). Remco Evenepoel (Deceuninck QuicksStep) je obtičal v glavnini.

Zoncolan (1.730 m.n.v.) bodo kolesarji danes napadli z nekoliko prijaznejše strani iz Sutria (običajno ga iz težje smeri iz Ovara), a jih vseeno čaka napornih 14 kilometrov vzpenjanja s povprečnim naklonom 8,5 %, na najstrmejših delih pa gredo nakloni čez 22 %.

Foto: Guliverimage

50 km do cilja: najvišje uvrščeni kolesar v skupnem seštevku med ubežniki je Novozelandec George Bennett (Jumbo Visma), ki v seštevku za rožnato majico zaseda 23. mesto, za Bernalom pa ima 11:21 zaostanka.

60 km do cilja: po precej mirnem prvem delu dneva, v katerem so sicer kolesarji opravili z enim klancem četrte kategorije, je karavana prispela do klanca druge kategorije, na Forcella di Monte Rest, ubežna skupina s Tratnikom je imela tam še sedem minut prednosti pred glavnino, z vsemi najresnejšimi favoriti za današnjo zmago, med njimi seveda tudi vodilnim kolesarjem na dirki, Kolumbijcem Eganom Bernalom (Ineos Grenadiers).

190 km do cilja: kmalu se je v ospredju oblikovala skupina ubežnikov, glavnini so pobegnili George Bennett, Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Nelson Oliveira (Movistar), Bauke Mollema, Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Alessandro Covi (UAE Team Emirates), Rémy Rochas (Cofidis), Andrii Ponomar (Androni Giocattoli-Sidermec), Lorenzo Fortunato, Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) in naš Jan Tratnik (Bahrain Victorious).

Foto: Guliverimage

Ob 11.43 se je začela 14. etapa letošnjega Gira, takoj po startu so se začeli napadi.

Skupni vrstni red po 13. etapi:

1. Egan Bernal Gomez (Kol/Ineos Grenadiers) 53;11:42

2. Aleksandr Vlasov (Rus/Astana-Premier Tech) 0:45

3. Damiano Caruso (Ita/Bahrain Victorious) 1:12

4. Hugh Carthy (VBr/EF Education-Nippo) 1:17

5. Simon Yates (VBr/Team BikeExchange) 1:22

6. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-hansgrohe) 1:50

7. Remco Evenepoel (Bel/Deceuninck-QuickStep) 2:22

8. Giulio Ciccone (Ita/Trek-Segafredo) 2:24

9. Tobias Foss (Nor/Jumbo-Visma) 2:49

10. Daniel Martinez (Kol/Ineos Grenadiers) 3:15

...

108. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 1;41:57