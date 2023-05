Ekstremno vreme povsem spremenilo traso 13. etape Gira, odstop Pedersena

V živo: 13. etapa Dirke po Italiji (80 km)



11.00 - Letošnja Dirka po Italiji prinaša nov preobrat. Zaradi ekstremno slabega vremena so organizatorji dirke korenito spremenili 13. etapo. Ta bo dolga samo 80 kilometrov ter bo vključevala vzpon na Croix de Coeur in ciljni vzpon na Crans Montano. Kolesarji so sicer startali ob 11. uri v mestu Borgofranco d'Ivrea, kot je bilo to prvotno predvideno, a so se kmalu zatem ustavili, sedli na avtobuse in se odpeljali do mesta Le Châble, na vznožje vzpona na Croix de Coeur, kjer bo ob 14.25 nov start močno skrajšane etape. Na startu je danes samo še 135 kolesarjev, 41 manj kot na začetku Gira. 10.25 - Pestro je že pred startom današnje etape. Dež bo spet nagajal kolesarjem. Jasno je, da na delu ne bomo videli Madsa Pedersena, ki je zbolel. Speculation the race may not start at all today… — Orla Chennaoui (@SportsOrla) May 19, 2023 🇮🇹 RACE: @giroditalia



The way we are swimming 🏊🏼‍♀️ to the start… What a nice day! #Giro #GirodItalia #AstanaQazaqstanTeam pic.twitter.com/rRe00SvKIo — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) May 19, 2023

​13. etapa Dirke po Italiji bi kolesarje morala peljati čez najvišjo točko (Cima Coppi) na letošnjem Giru, čez 2.469 metrov visoki prelaz Gran San Bernardo, a so se organizatorji pred dnevi odločili, da zaradi novozapadlega snega in nevarnosti plazov traso spremenijo, danes pa se je tik pred startom ob 11. ur zaradi ekstremno slabih vremenskih razmer zgodil nov preobrat.

Namesto 199 kilometrov dolge preizkušnje s skoraj 5.000 višinskimi metri med krajema Borgofranco d'Ivrea in Crans Montana v Švici bodo kolesarji odpeljali zgolj zadnjih 80 kilometrov, z dvema vzponoma 1. kategorije.

13. etapa se bo tako začela šele ob 14.25, start bo ob vznožju vzpona na Croix de Coeur, medtem ko je vzpon na Gran San Bernardo v celoti odpovedan.

Vzpon na 2.174 metrov visoki prelaz Croix de Coeur bo dolg 15,5 kilometra in ima 8,6-odstotni povprečni naklon. Sledi spust, nato pa se bo karavana zapeljala skozi dolino Rone, kjer bo edini popolnoma raven del etape, vse do vznožja končnega vzpona do mondenega švicarskega smučarskega središča Crans Montana.

Zaključni vzpon (13 kilometrov pri sedemodstotnem povprečnem naklonu) je v prvem delu strm, z več serpentinami. Klanec nato nekoliko popusti, sledi rahel spust, ki vodi v zadnji del etape, kjer kolesarje najprej čaka 300 metrov ravnine, sledi rahel spust, zadnjih 300 metrov pa je spet navkreber.

Bodo favoriti danes končno razkrili svoje karte?

Stanje pri vrhu skupne razvrstitve tudi po 12. etapi ostaja nespremenjeno. Vodilni Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) ima samo dve sekundi prednosti pred Primožem Rogličem (Jumbo-Visma) in 22 sekund pred Joaom Almeido (UAE Emirates), ki vodi v razvrstitvi mladih kolesarjev. V ciklamni majici najboljšega po točkah ostaja Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), modro majico najboljšega na gorskih ciljih pa bo nosil Davide Bais (EOLO-Kometa).

Roglič je odlično razpoložen, pred četrtkovo etapo se je celo pošalil, da je v padcu v 11. etapi na cesti pustil malce mesa in je zato nekaj gramov lažji. Tudi športni direktor "čebel" Marc Reef pravi, da se 33-letni slovenski as dobro počuti in da padec v četrtkovi etapi ni pustil nobenih posledic.

🇮🇹 #Giro



💬 "Primoz is fine. Yesterday's crash did not cause him any problems." - Marc Reef



Read more in our report! ✍🏼⤵️https://t.co/btBIh7fvZR pic.twitter.com/fCLw2VX0EB — Jumbo-Visma Development Team (@JumboVismaDT) May 18, 2023

Etapa se bo začela ob 14.25, cilj pa naj bi kolesarji dosegli okoli 16.30.

