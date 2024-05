Na Giru ni predaha, obeta se nov pester dan, kjer so možni vsi scenariji

Kolesarji se bodo iz obalnega mesta Martinsicuro vzdolž Jadranske obale zapeljali severno proti mestu Fano. Čaka jih 193 kilometrov in 2.100 višinskih metrov ter serija kratkih, a strmih vzponov, ki po mnenju nekaterih spominjajo na dirko Liege–Bastogne–Liege, čeprav se vodilni na dirki Tadej Pogačar s tem ne strinja.

Profil 12. etape Dirke po Italiji:

Prvih 50 kilometrov bo trasa skoraj povsem ravninska, potem pa se začenja zabava, saj sledi serija kratkih, a strmih odsekov, vsega skupaj jih je deset, od tega so štirje kategorizirani, ter serpentin vse do cilja.

⛰️ 🇮🇹 #Giro, Stage 12. Have no detailed info about uphills. Found out max gradients of categorized ascents + last uncategorized one. pic.twitter.com/nHzjXEb6MJ