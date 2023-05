Roglič v upanju na boljšo podobo, na Giru norišnica zaradi koronavirusa

V ekipi Soudal Quick-Step koronavirus še naprej redči vrste. V nedeljo so izgubili kandidata za skupno zmago Remca Evenepoela, danes pa so se še štirje kolesarji poslovili od Dirke po Italiji. Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke in Mattia Cattaneo ne bodo nadaljevali dirkanja po italijanskih cestah.

Our team is disappointed to announce that four more riders from its #Giro squad have tested positive for Covid-19 and will leave the race.



