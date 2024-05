Na Dirki po Italiji je danes na sporedu tranzitna etapa, v kateri naj bi vsaj na papirju na koncu obračunali sprinterji. Kolesarji bodo na trasi od Foiana di Val Fortone do Francavilla al Mare prevozili 207 kilometrov in 1850 višinskih metrov. Čakajo jih trije vzponi, a samo en kategoriziran, pa še ta je zgolj 3. kategorije. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.05, kilometer nič bodo kolesarji prevozili ob 12.15, v cilju pa jih pričakujejo okoli 17. ure. Že dopoldne so iz ekipe Visma sporočili, da je Cian Uijtdebroeks, njihov up za visoko uvrstitev v skupnem seštevku Gira in najboljši mladi kolesar na dirki, zbolel in zapušča karavano. To je že četrti odstop za ekipo Jana Tratnika, ki je včeraj blestel v gorski etapi.

11. etapa je prva sprinterska etapa v drugem tednu Dirke po Italiji, na kateri dominira slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Emirates). V današnji etapi ga ni pričakovati v ospredju, razen če se ponovi nedeljski scenarij 10. etape s ciljem v Neaplju, kjer je bil v cilju pomočnik pri sprintu ekipnemu kolegu Juanu Sebastiánu Molani.

Na kar 207 kilometrov dolgi trasi kolesarje čakajo trije vzponi, a le en kategoriziran (na 48. kilometru trase je vzpon na Pletracatello, ki je dolg 8,4 kilometra in ima 5,4-odstoten povprečni naklon, op. a.), nato pa je trasa pretežno ravninska vse do cilja.

Profil 11. etape Dirke po Italiji:

11. etapa je vsaj na papirju rezervirana za sprinterje, a po napornih desetih etapah marsikdo že čuti težke noge, zato se lahko v boj za etapno zmago vmeša še kdo.

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.05, kilometer nič bodo kolesarji prevozili ob 12.15, v cilju pa jih pričakujejo okoli 17. ure.

Med favoriti za zmago so vodilni v točkovanju in nosilec ciklamne majice Jonathan Milan (Lidl-Trek), Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck), Tim Merlier (Soudal Quick-Step), Juan Sebastian Molano (UAE), Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team), Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), Fernando Gaviria (Movistar), Caleb Ewan (Jayco AlUla), ki lahko računa na pomoč Luke Mezgeca, Jenthe Biermans (Arkéa - B&B Hotels) in Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich PostNL).

Nov odstop: zaradi bolezni se poslavlja tudi najboljši mladi kolesar

V roza majici vodilnega bo tudi danes vozil Tadej Pogačar, modro najboljšega na gorskih ciljih pa bo posodil Nemcu Simonu Gescheju (Cofidis), ki je včeraj napredoval na 2. mesto v razvrstitvi za najboljšega hribolazca. Ker so zjutraj iz Visme sporočili, da je Belgijec Cian Uijtdebroeks (Visma | Lease a Bike), do zdaj najboljši mladi kolesar na dirki in 5. v skupnem seštevku Gira, zaradi bolezni odstopil, bo v beli majici danes vozil Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), ki ga je včeraj zaradi pogumne vožnje pohvalil tudi Pogačar. Ciklamna majica najboljšega po točkah je tudi danes rezervirana za domačina Jonathana Milana (Lidl-Trek).

🇮🇹 #GirodItalia



The Giro will have to continue without the biggest smile of the peloton 😔. We regret to announce that Cian Uijtdebroeks is forced to abandon the race. Cian did not feel well the past days and after yesterday’s stage, he fell ill. We wish you a speedy recovery 🫶🏼 pic.twitter.com/L80yasqb2j — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) May 15, 2024

To je že četrti odstop za ekipo Visme, v kateri je včeraj blestel slovenski kolesar Jan Tratnik. Že prvi dan so zaradi poškodbe roke ostali brez Roberta Gesinka, nato se je po padcu poslovil še evropski prvak Christophe Laporte, po prvem prostem dnevu je z dirko zaključil najboljši sprinter Olav Kooij, danes pa se je rožnata zgodba končala še za Uijtdebroeksa. Iz ekipe so sporočili, da se že nekaj dni ni dobro počutil, po včerajšnji etapi pa je zbolel.

Zaradi bolezni se z Gira poslavlja tudi Cian Uijtdebroeks, peti v skupnem seštevku in najboljši mladi kolesar. Foto: Guliverimage

Tudi Tratnik je imel zadnje dni nekaj zdravstvenih težav, a je očitno že okreval. Včeraj je bil zelo blizu drugi etapni zmagi na Giru.

Happy to recover after few days not feeling well and with my performance today. I knew it will be hard in the end, but it’s worth the fight. Still better than sitting in the bunch and then dropping🫢 now we fight for more💪🏼😎 📸 @pocispix #teamvismaleaseabike #giroditalia pic.twitter.com/NLTTAedGmM — Jan Tratnik (@JTratnik) May 14, 2024

