Šesta etapa Dirke po Franciji bo prvi resen gorski preizkus letošnjega Toura. Kolesarje čaka 186,2 kilometra dolga etapa od Pauja do vzpona Gavarnie-Gedre, na kateri bodo morali premagati kar 4.150 višinskih metrov. Po dnevu, ki je bil namenjen sprinterjem, favoriti za skupno razvrstitev pa so se razen padcu v zaključku izognili večjim pretresom, bodo oči konkurence znova uprte predvsem v Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda. Etapo, ki se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.25, najboljše pa v cilju pričakujemo okoli 17.30, bomo tudi tokrat na Sportalu spremljali v živo.

Etapa se bo začela razmeroma mirno, s približno 40 kilometri ravninskih cest, nato pa bo šlo zares. Kolesarje najprej čaka klanec 4. kategorije Cote de Loucrup (2 km/7,1 %), na 59. kilometru jih v kraju Pouzak čaka leteči cilj, sledita vzpon 3. kategorije Cote de Mauvezin (3 km/6,8 %) in klanec 1. kategorije Col d'Aspin (12 km/6,5 %), nato pa eden najbolj mitskih vzponov v zgodovini Toura – Col du Tourmalet.

Profil trase 5. etape Dirke po Franciji:

Prav Tourmalet, vzpon ekstra kategorije (HC), dolg kar 17,1 kilometra in s povprečnim naklonom 7,3 odstotka, bi lahko že močno razredčil glavnino in pokazal, kdo ima v nogah dovolj moči za boj z najboljšimi. Favoriti za skupno zmago, med njimi Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, si bodo na tem terenu težko privoščili trenutek nepazljivosti.

Sloviti Tourmalet bo pokazal razmerja moči

A s Tourmaletom (2.115 m), ki prvemu, ki bo prečkal črto gorskega cilja prinaša nagrado Souvenir Jacques Goddet, etapa še zdaleč ne bo odločena. V zaključku sledi še vzpon Gavarnie-Gedre, ki je novo ciljno prizorišče na zemljevidu Toura.

Skoraj 19 kilometrov dolg vzpon 2. kategorije s povprečnim naklonom 3,7 odstotka na papirju morda ne deluje zastrašujoče, a bo po vseh predhodnih vzponih lahko še kako boleč. Karavano bo vodil skozi eno najlepših pirenejskih dolin, mimo slovitega ledeniškega amfiteatra Gavarnie, ki je uvrščen na Unescov seznam svetovne dediščine.

Pričakovati je, da bodo svojo priložnost iskali tudi specialisti za pobege, predvsem hribolazci, ki bodo želeli izkoristiti zahteven teren in se vključiti v boj za etapno zmago. A največ pozornosti bo vendarle namenjene kapetanom in vprašanju, ali bo prvi veliki pirenejski dan že prinesel konkretne časovne razlike v skupnem seštevku.

Koliko minut lahko danes izgubi Norvežan v rumeni majici?

V rumeni majici vodilnega bo tudi danes vozil Norvežan Torstein Træen (Uno-X Mobility), ki ima pred glavnima favoritoma za skupno zmago, Pogačarjem in Vingegaardom, skoraj osem minut prednosti. Praviloma bi se ta danes morala začeti topiti. Včeraj je po etapi na vprašanje, koliko minut prednosti bi moral imeti, da bi rumeno majico pripeljal do Pariza, odgovoril, da bi potreboval 35 minut.

V zeleni majici najboljšega po točkah bo Mads Pedersen (Lidl – Trek), v beli majici najboljšega mladega kolesarja njegov moštveni kolega Mathias Vacek, v pikčasti majici najboljšega hribolazca pa ostaja Alex Baudin (EF Education – EasyPost).

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.25, najboljše pa v cilju pričakujemo okoli 17.30.

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