Na vrsti je kratka šprinterska etapa, upajmo, da brez padcev

Včeraj smo pred tretjo, prvo bolj ali manj ravninsko etapo Dirke po Franciji pisali, da bosta imela naša asa Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Primož Roglič (Jumbo-Visma) čas, da si malce odpočijeta, saj so v prvo vrsto stopili šprinterji, a so se stvari hudo zapletle zaradi številnih padcev. Roglič jo je grdo skupil ter izgubil minuto in 21 sekund v skupnem seštevku, tudi Pogačar je izgubljal čas, trpel je Geraint Thomas, Tour sta končala šprinterski as Caleb Ewen in adut Bahraina Jack Haig, pa Rogličev pomočnik Robert Gesink ... Danes utegne biti spet napeto.