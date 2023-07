Opozorilo za Pogačarja in preostale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po veliki predstavi in šampionski vožnji je Tadej Pogačar v četrtkovi pirenejski etapi slavil deseto etapno zmago na Dirki po Franciji in se približal Jonasu Vingegaardu v generalni razvrstitvi na 25 sekund zaostanka. Danes naj bi bila pred kolesarji lahka ravninska etapa, a strokovnjaki opozarjajo na pasti, ki bodo pred njimi – zlasti zelo močan veter v okolici Bordeauxa in visoke temperature, tudi več kot 30 stopinj Celzija. Vse skupaj se bo začelo ob 13.15, kolesarje pa na cilju pričakujejo po 17. uri.