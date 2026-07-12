Izredne razmere na Touru, deveta etapa skrajšana: "To je ruska ruleta" #vŽivo

Dirka po Franciji, 9. etapa, v živo:

Trasa devete etape, ki pa je zaradi vročine skrajšana. Foto: A. S. O.

138 km do cilja - Zmagovalec zadnjih dveh ravninskih etap Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ima težave s tempom in z moštvenimi kolegi kolesari skupaj, njegov zaostanek pa znaša 1:01. V glavnini medtem poizkušajo kolesarji priti do bega.

Mads Pedersen pospravil vse točke

141 km do cilja - Zmagovalec letečega cilja je bil Mads Pedersen. Lastnik zelene majice za najboljšega po točkah ni imel pravega tekmeca, s katerim bi se sploh pomeril. Tadej Pogačar se je zanimivo postavil v ospredje pri letečem cilju. Takoj po letečem cilju je z napadom poizkusil Mathieu van der Poel, kateremu želijo slediti še drugi kolesarji.

146 km do cilja - Konec bega. Ekipa Lidl-Trek, ki ima v svojih vrstah zelenega Madsa Pedersena, je navila tempo in pripravlja teren za svojega kolesarja, ki bo skušal pridobiti nekaj dragocenih točk na letečem cilju. 15 točk ima prednosti pred Timom Merlierjem.

150 km do cilja - Quinten Hermans (Pinarello-Q36.5), Stefano Oldani (Caja Rural-Seguros RGA) in Alex Kirsch (Cofidis) so odskločili iz glavnine, priključiti želita Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) in Ewen Costiou (Groupama-FDJ). Glavnina zaostaja 19 sekund. Do letečega cilja je še 8 km.

154 km do cilja - Etapa se je uradno začela. Kaj kmalu bo na sporedu leteči cilj, zato bodo kolesarji, ki jih zanima zelena majica, skušali svoje favorite pripeljati v ospredje.

13.45 - Z Zaprto vožnjo se je začela skrajšana deveta etapa.

"Vročina je ruska ruleta"

13.42 - "Pri profesionalcih lahko spremljamo, da telesna temperatura jedra ne ostane predolgo previsoka. Kolesarje moraš biti sposoben hladiti. Zato ves čas vidimo zunanjo pomoč z ledom in vodo, pa tudi notranje hlajenje prek prebavil," je v pogovoru za Wielerflits pojasnil Paul Jorna, zdravnik ekipe Lotto-Intermarché.

"Pomembno je tudi dogajanje po prihodu v cilj, ko maserji in preostalo osebje sprejmejo kolesarje. Prav ta del je lahko zelo zahteven. Motor se takrat ustavi, vročina v telesu pa ne. Tega ni vedno preprosto obvladovati."

Ekipa na Dirki po Franciji so se pripravile na vročine, kolikor so se lahko. Foto: Reuters

Na vprašanje, kako vpliva več litrov zaužite dodatne tekočine na telo, je med drugim odgovoril:

"Predvsem zahteva dodatno energijo. Telo mora vso to tekočino absorbirati in predelati. Zato moraš veliko piti, vendar ne preveč. Če piješ samo vodo, iz telesa izpiraš sol, kar ni dobro. Tudi preveč soli ni dobro. Prav zato je vse skupaj tako zahtevno. Kar bi pri običajnih temperaturah brez večjih posledic prenesel, v vročini ni več tako. Telo je veliko hitreje prizadeto in bolj dovzetno. V tem pogledu je ta vročina na več načinov ruska ruleta. Za ekipe pa je ključno, da je v revolverju čim manj nabojev."

13.40 - Zaradi vročinskega vala so v regiji, kjer se bo začela deveta etapa, razglasili rdeči alarm. Organizatorji so zato traso skrajšali za 30 kilometrov. "Dobra odločitev" je dejal zmagovalec osme etape Tim Merlier in nadaljeval: "Že teden dni dirkamo pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija. Pravi boj je dobiti dovolj vode, ledu in pijače iz spremljevalnih avtomobilov."

13.35 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Deset minut nas loči od izjemno zahtevne etape. Profil sam po sebi ne prinaša takšne težavnosti kakor vročina, zaradi katere so se organizatorji odločili, da skrajšajo današnjo deveto etapo.