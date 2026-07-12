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Dirka po Franciji, 9. etapa (Brive-la-Gaillard – Ussel, 155,5 km)
Izredne razmere na Touru, deveta etapa skrajšana: "To je ruska ruleta" #vŽivo
Zaradi ekstremne vročine v francoskem departmaju Corrèze, kjer naj bi danes temperature presegle 40 stopinj Celzija, so prireditelji Dirke po Franciji skrajšali deveto etapo. Tadej Pogačar in njegovi tekmeci bodo namesto 185,5 kilometra odpeljali 155,5 kilometra, start pa so iz Malemorta prestavili v Brive-la-Gaillarde. "Ta vročina je na več načinov ruska ruleta," opozarja zdravnik ekipe Lotto-Intermarché. Etapo v živo spremljamo na Sportalu.
Dirka po Franciji, 9. etapa, v živo:
Trasa devete etape, ki pa je zaradi vročine skrajšana.
138 km do cilja - Zmagovalec zadnjih dveh ravninskih etap Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ima težave s tempom in z moštvenimi kolegi kolesari skupaj, njegov zaostanek pa znaša 1:01. V glavnini medtem poizkušajo kolesarji priti do bega.
Mads Pedersen pospravil vse točke
141 km do cilja - Zmagovalec letečega cilja je bil Mads Pedersen. Lastnik zelene majice za najboljšega po točkah ni imel pravega tekmeca, s katerim bi se sploh pomeril. Tadej Pogačar se je zanimivo postavil v ospredje pri letečem cilju. Takoj po letečem cilju je z napadom poizkusil Mathieu van der Poel, kateremu želijo slediti še drugi kolesarji.
146 km do cilja - Konec bega. Ekipa Lidl-Trek, ki ima v svojih vrstah zelenega Madsa Pedersena, je navila tempo in pripravlja teren za svojega kolesarja, ki bo skušal pridobiti nekaj dragocenih točk na letečem cilju. 15 točk ima prednosti pred Timom Merlierjem.
150 km do cilja - Quinten Hermans (Pinarello-Q36.5), Stefano Oldani (Caja Rural-Seguros RGA) in Alex Kirsch (Cofidis) so odskločili iz glavnine, priključiti želita Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) in Ewen Costiou (Groupama-FDJ). Glavnina zaostaja 19 sekund. Do letečega cilja je še 8 km.
154 km do cilja - Etapa se je uradno začela. Kaj kmalu bo na sporedu leteči cilj, zato bodo kolesarji, ki jih zanima zelena majica, skušali svoje favorite pripeljati v ospredje.
13.45 - Z Zaprto vožnjo se je začela skrajšana deveta etapa.
"Vročina je ruska ruleta"
13.42 - "Pri profesionalcih lahko spremljamo, da telesna temperatura jedra ne ostane predolgo previsoka. Kolesarje moraš biti sposoben hladiti. Zato ves čas vidimo zunanjo pomoč z ledom in vodo, pa tudi notranje hlajenje prek prebavil," je v pogovoru za Wielerflits pojasnil Paul Jorna, zdravnik ekipe Lotto-Intermarché.
"Pomembno je tudi dogajanje po prihodu v cilj, ko maserji in preostalo osebje sprejmejo kolesarje. Prav ta del je lahko zelo zahteven. Motor se takrat ustavi, vročina v telesu pa ne. Tega ni vedno preprosto obvladovati."
Ekipa na Dirki po Franciji so se pripravile na vročine, kolikor so se lahko.
Na vprašanje, kako vpliva več litrov zaužite dodatne tekočine na telo, je med drugim odgovoril:
"Predvsem zahteva dodatno energijo. Telo mora vso to tekočino absorbirati in predelati. Zato moraš veliko piti, vendar ne preveč. Če piješ samo vodo, iz telesa izpiraš sol, kar ni dobro. Tudi preveč soli ni dobro. Prav zato je vse skupaj tako zahtevno. Kar bi pri običajnih temperaturah brez večjih posledic prenesel, v vročini ni več tako. Telo je veliko hitreje prizadeto in bolj dovzetno. V tem pogledu je ta vročina na več načinov ruska ruleta. Za ekipe pa je ključno, da je v revolverju čim manj nabojev."
13.40 - Zaradi vročinskega vala so v regiji, kjer se bo začela deveta etapa, razglasili rdeči alarm. Organizatorji so zato traso skrajšali za 30 kilometrov. "Dobra odločitev" je dejal zmagovalec osme etape Tim Merlier in nadaljeval: "Že teden dni dirkamo pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija. Pravi boj je dobiti dovolj vode, ledu in pijače iz spremljevalnih avtomobilov."
13.35 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Deset minut nas loči od izjemno zahtevne etape. Profil sam po sebi ne prinaša takšne težavnosti kakor vročina, zaradi katere so se organizatorji odločili, da skrajšajo današnjo deveto etapo.
Napoved pred etapo
Francija je te dni razbeljena, težave povzroča izjemen vročinski val in prav nedelja v številnih departmajih po Franciji prinaša temperature prek 40 stopinj Celzija. Prireditelji Toura so zaradi rdečega alarma francoskega meteorološkega urada skrajšali deveto etapo za 30 kilometrov.
Takole je izgledal profil izvorne trase, skrajšana etapa vseeno vsebuje vse kategorizirane klance:
"Ta odločitev je nujna zaradi izrednih vremenskih razmer. Cilj je zagotoviti izvedbo dirke v pogojih, ki so združljivi z direktivami ob rdečem alarmu za vročinski val," so v izjavi za javnost sporočili organizatorji. "Vsi vladni uradi, civilna zaščita, prostovoljci, lokalne oblasti, varnostne sile, službe za nujne primere ter zdravstveno osebje in ostali deležniki so še naprej v popolnosti zavezani zagotavljanju nemotenega poteka etape," so še dodali.
⚠️ Change to the route of Stage 9 as the department of Corrèze passes on red alert for a heatwave ⚠️— Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2026
Météo-France has placed the department of Corrèze on red alert due to an exceptionally intense heatwave.
In light of this, it has been decided to adjust the route of Stage 9 of… pic.twitter.com/BUZYRs18lA
Namesto z uradnega starta v Malemortu se bo karavana na 155,5 kilometra dolgo pot podala iz Brive-la-Gaillarda, po osemkilometrski zaprti vožnji, pa se bo na cesti D921 priključila predvideni trasi v Lanteuilu, od koder bo do cilja še 147,8 kilometra. Etapa bo kljub skrajšanju veliko bolj razgibana kot sta bili zadnji dve, tekmovalce namreč čaka okoli 3.000 višinskih metrov, na trasi pa so prireditelji zadržali vse štiri kategorizirane vzpone.
Prvi na vrsti je Cite de Naves (III. kategorija, 2,3 km/7,4 %), sledi Suc au May (II. kategorija, 3,8 km/7,7 %), nato Cote de la Croix du Pey (III. kategorija, 4,8 km/6 %), za konec, kakšnih 25 kilometrov pred ciljem pa še Mont Bessou (IV. kategorija, 0,9 km/7,3 %). Dan je več kot primeren za uspešen pobeg, sploh ker bodo zaradi visokih temperatur razmere skrajne, res pa je tudi, da v ponedeljek sledi prvi dan premora na 113. Touru in zato utegne skočiti tudi kakšen od favoritov.
Najbrž ne ravno kakšen od asov povsem z vrha skupnega seštevka, srečo pa bi utegnili izzvati tekmovalci kot so Mathias Vacek, Quinn Simmons, Jonas Abrahamsen, Tiesj Benoot, Mads Pedersen, Tom Pidcock, Romain Grégoire, Mathieu van der Poel, Victor Campenaerts, Maxim van Gils, Ben Healy, Kévin Vauquelin ... Časovne razlike ne bi smele biti prevelike.
Skupni vrstni red po osmih etapah:
1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 28;49:07
2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) + 2:42
3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 3:27
4. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:30
5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 3:34
6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 3:55
7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:00
8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious) 4:21
9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 4:57
10. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek) 7:10
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109. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 1;24:18
118. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 1;27:20
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