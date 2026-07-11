Tadej Pogačar si ne želi kaosa na Dirki po Franciji

Nosilec rumene majice Tadej Pogačar upa, da tudi sobota na Dirki po Franciji ne bo prinesla pretresljivega dogajanja na trasi. Po petkovem precej mirnem sprinterskem dnevu se obeta podoben scenarij. Karavana bo od Périgueuxa do Bergeraca prevozila 180,4 kilometra, največja nevarnost za favorite pa ne bodo klanci, temveč nervoza, veter, padec in boj za položaj pred ciljnim šprintom. Etapa se bo začela z zaprto vožnjo ob 13.15, dogajanje pa bomo v živo pospremili na Sportalu.

Po četrtkovi pirenejski predstavi, v kateri je Tadej Pogačar zablestel pri vzponu na Tourmalet in največjim konkurentom za rumeno majico prestrigel peruti ter spet oblekel rumeno majico, sta petek in sobota na papirju precej drugačna. Manj spektakularna, a za vodilnega na Dirki po Franciji nič manj pomembna.

Čez petkov dan, ki ni prinesel drame in le zaključni šprint, je že naredil kljukico, enako pa bi rad tudi za sobotno etapo. A se zaveda, da se lahko tudi v takšnih dneh zgodi kaj nepredvidljivega.

Pogačarjev cilj bo jasen: brez zapletov do cilja

Osma etapa od Périgueuxa do Bergeraca ima le 1150 višinskih metrov, kar je prostor, ki se ga veselijo šprinterske ekipe. Na poti sta le dva kategorizirana vzpona četrte kategorije, Côte de Domme in Côte du Buisson-de-Cadouin, ki pa ne bosta vplivala na končni razplet.

Trasa 8. etape Dirke po Franciji ni težka. Foto: A. S. O. To pomeni, da si bodo pri UAE Team Emirates-XRG s Pogačarjem v rumeni majici želeli čim bolj miren dan. Brez nepotrebnega trošenja energije, brez izpostavljanja na vetru in predvsem brez zapletov v zadnjih kilometrih, kjer se bodo sprinterske ekipe prerivale za idealen položaj.

Sprinterji bodo imeli novo veliko priložnost

Petkova etapa do Bordeauxa je ponudila pričakovan razplet. Večji del dneva se ni dogajalo veliko, ubežnika nista Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) in Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) nista imela pravih možnosti, odločitev pa je padla šele v zaključku, ko so svoje opravili najhitrejši možje v karavani. Podoben film bi lahko gledali tudi v soboto.

V Bergeracu bodo svoje priložnosti iskali sprinterji, kot so včerajšnji zmagovalec šprinta Tim Merlier, Soren Waerenskjold, Biniam Girmay, Max Kanter, Jasper Philipsen, Olav Kooij, Mads Pedersen ... Vmesni leteči cilj po dobrih 120 kilometrih bo pomemben tudi v boju za zeleno majico, zato bodo ekipe z najhitrejšimi kolesarji verjetno pazile, da pobeg ne dobi prevelike svobode in zlasti razlike.

Pričakovati je mogoče klasičen scenarij ravninske etape: manjša ubežna skupina v ospredju, nadzor sprinterskih ekip v glavnini in stopnjevanje napetosti v zadnjih 30 kilometrih.

Bergerac zna presenetiti, a logika govori v prid šprintu

Bergerac je v preteklosti že gostil cilj etape na Dirki po Franciji. Leta 2014 je Ramunas Navardauskas presenetil glavnino z napadom 13 kilometrov pred ciljem, leta 2017 pa je tam svojo hitrost unovčil Marcel Kittel.