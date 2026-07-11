Pogumni belgijski ubežnik stopnjeval napetost, na koncu pa zmaga Tima Merlierja

Nosilec rumene majice Tadej Pogačar je na Dirki po Franciji preživel še en miren dan, saj so se morali v osmi etapi, 180,4 kilometra dolgi preizkušnji od Périgueuxa do Bergeraca izkazati sprinterji. Tem je zabavo skorajda pokvaril belgijski ubežnik Liam Slock, a mu je 1,4 kilometra pred ciljem zmanjkalo moči. Sprinterski spopad je dobil Tim Merlier. V skupnem seštevku ni bilo večjih premikov, Pogačar ostaja 2:42 pred Jonasom Vingegaardom.

Sprinterji so na letošnjem Touru še tretjič obračunali za zmago, znova pa je kljub tehničnemu zaključku Tim Merlier dokazal, da mu trenutno v sprintih ni para. Triintridesetletni član moštva Soudal Quick-Step je danes ugnal Eritrejca Biniama Girmaya (NSN) in Nizozemca Olava Kooija (Decathlon CMA CGM) ter vpisal 74. zmago v karieri in peto v etapah dirke po Franciji.

"Vse do zadnjega sem se moral boriti za položaj v skupini. V zadnjem ovinku sem bil malce zaprt, skoraj pa sem tudi padel. V ekipi so mi pomagali, da sem prišel pravi čas naprej, a sem tja prišel s takšno hitrostjo, da sem moral poskusiti že 250 m do cilja," je prirediteljem zaključek etape opisal zmagovalec. "V zadnjih 50 m nisem mogel več poganjati pedalov. V tej vročini je bilo zelo zelo težko," je še priznal Merlier, ki je z osmo letošnjo zmago, drugo na 113. Touru že zelo zadovoljen: "Če zmagaš enkrat, se velikokrat zgodi, da na takšni dirki zmagaš še drugič. Zame je v bistvu Tour že rešen."

Toda veteran ostaja v boju za zeleno majico, v tem seštevku se je vodilnemu Dancu Madsu Pedersenu (Lidl - Trek) približal na 15 točk zaostanka. Tretji je Biniam Girmay z 203 točkami.

Za nekaj napetosti v zaključku dneva je poskrbel 25-letni Belgijec Liam Slock (Lotto Intermarche), ki je kot zadnji član ubežne skupine pred glavnino vztrajal vse do zadnjih dveh kilometrov, nato pa so mu po junaškem boju le pošle moči.

🥲 A cruel blow for Liam Slock, who was caught less than 2 km from the finish.



🥲 Cruel pour Liam Slock qui est repris à moins de 2 km de l'arrivée. #TDF2026 pic.twitter.com/UFKAKlIvMO — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2026

Za ubežnike utegne biti bolj primerna jutrišnja deveta etapa, z razgibano traso med Malemortom in Usselom (185,5 km). Kolesarji bodo morali premagati 3300 višinskih metrov, trasa pa ponuja le redke ravninske kilometre.

Izidi 8. etape Dirke po Franciji: 1. Tim Merlier (Bel/Soudal Quick-Step) 3;52:50

2. Biniam Girmay (Eri/NSN Cycling Team)

3. Olav Kooij (Niz/Decathlon CMA CGM Team)

4. Jasper Philipsen (Bel/ Alpecin - Premier Tech)

5. Pavel Bittner (Češ/Team Picnic PostNL)

6. Rick Pluimers (Niz/Tudor Pro Cycling Team)

7. Pascal Ackermann (Nem/Team Jayco AlUla)

8. Clement Russo (Fra/Groupama - FDJ United)

9. Max Kanter (Nem/XDS Astana Team)

10. Milan Fretin (Bel/Cofidis)

…

49. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates – XRG)

87. Matej Mohorič (Slo/Bahrain – Victorious) vsi isti čas

147. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) + 1:49

… Skupni vrstni red: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 28;49:07

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) + 2:42

3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 3:27

4. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:30

5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 3:34

6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 3:55

7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:00

8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious) 4:21

9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 4:57

10. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek) 7:10

...

109. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 1;24:18

118. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 1;27:20

...

Dirka po Franciji, potek 8. etape: Cilj: Ubežniku Slocku ni uspelo, sprinterski vlaki so ga prehiteli 1,4 kilometra pred ciljno črto, nato se je odvil boj za etapno zmago. V tehnično zahtevnem zaključku etape se je najbolje znašel Tim Merlier, ki se je veselil druge zmage zapored. 💪 Tim Merlier at full speed!



💪 Tim Merlier à toute vitesse !#TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/x0jivSCfvB — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2026 3 km do cilja: Slock ima le še 13 sekund naskoka, pa veliko manjšo hitrost od glavnine. 5 km do cilja: Na čelu glavnine so se zvrstili kolesarji Astane, ki narekujejo ritem za Maxa Kanterja, prednost povsem izmučenega Slocka je padla na 25 sekund. 7 km do cilja: Slocku ne kaže najbolje, glavnina se mu je približala na 45 sekund. 9 km do cilja: Slock z zadnjimi močmi vzdržuje 59 sekund prednosti pred glavnino. 13 km do cilja: Sprinterske ekipe v glavnini trošijo pomočnike, Liam Slock pa se ne da in vztraja 1:15 pred zasledovalci. 18 km do cilja: Liam Slock še kar vztraja pred glavnino in to z 1:20 prednosti. Mu lahko danes celo uspe priti do zmage? 23 km do cilja: Poleg Guernalec je zdaj v glavnini tudi že Otruba, Slock vztraja v vodstvu in ima 1:20 prednosti pred glavnino. 30 km do cilja: Slock vozi 30 sekund pred Otrubo, Gurnaleca pa bo vsak čas pogoltnila glavnina, na čelo katere so se spet postavili kolesarji ekip Soudal Quick-Step in Alpecin - Premier Tech. Vodilni Belgijec ima še 1:25 prednosti pred glavnino. 36 km do cilja: Začeli so se manevri, Slock je zdaj sam potegnil v vodstvo in ima 15 sekund prednosti pred Otrubo in 25 pred Guernalecom, glavnina pa tudi pospešuje, a za zdaj ostaja dobro minuto in pol za vodilnim Belgijcem. 💪 Liam Slock has overtaken Otruba just before the summit and is now riding alone in the lead.



💪 Liam Slock a contré Otruba juste avant le sommet et roule désormais seul en tête.#TDF2026 https://t.co/tzGMjOv8X7 — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2026 40 km do cilja: Na drugem in zadnjem kategoriziranem klancu dneva, Cote du Buisson-de-Cadouin (2.9 km/4,3 %) je edino gorsko točko, ki je bila na voljo na vzponu četrte kategorije, osvojil Liam Slock. Z Otrubo sta se nekoliko oddaljila Guernalecu, glavnina pa se je raztrgala na dva dela in vozi 1:40 za čelom dirke. A zdaj se bo etapa razvnela, sprinterske ekipe bodo pospešile in ubežniki bodo kmalu ujeti. 57 km do cilja: Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA) je dobil leteči cilj v Saint-Cyprienu. V sprintu je ugnal Liama Slocka in osvojil 25 točk. Za preostale točke so se dve minuti za vodilno trojico pomerili najboljši sprinterji v glavnini, ta sprint je dobil Jasper Philipsen. Izidi letečega cilja, Saint-Cyprien:

1. J. Otruba 25 točk

2. L. Slock 20

3. T. Guernalec 16

4. J. Philipsen 14

5. M. Kanter 12

6. M. Pedersen 10

7. T. Merlier 9

8. B. Girmay 8

9. A. Turgis 7

10. T. Van Asbroeck 6

11. F. Gaviria

12. D. Ballerini 4

13. A. M. Gate 3

14. Q. Simmons 2

15. M. van der Poel 1 Nosilec zelene majice Mads Pedersen (Lidl - Trek) je v skupni seštevek dodal še deset točk in zdaj z 214 točkami varno vodi pred Biniamom Girmayjem 153 in Maxom Kanterjem 152. 78 km do cilja: Prvo gorsko točko dneva je osvojil Liam Slock (Lotto Intermarche), s kolegoma ubežnikoma Thibaultom Guernalecom in Jakubom Otrubo pa ohranja dobro minuto in pol prednosti pred glavnino, na čelu katere se poleg kolesarjev Soudal Quick-Stepa pojavljajo še člani Alpecin – Premier Techa in ekipe NSN. 🏁 77 km

⛰️ Côte de Domme (cat. 4) ⛰



1️⃣ 🇧🇪 Liam Slock, 1pt



⚪️🔴 Liam Slock prend son premier point et intègre le classement.#TDF2026 pic.twitter.com/TkYh3dbOPA — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 11, 2026 100 km do cilja: Kolesarji se približujejo prvemu kategoriziranemu klancu dneva, Cote de Domme (3,6 km/3,3 %), kjer je na voljo ena sama gorska točka. Prednost ubežne trojice je spet padla na minuto in pol. 125 km do cilja: Glavnina je le nekoliko popustila in ubežno trojico spustila na nekaj več kot dve minuti razlike. Na čelu glavnine so ves čas člani ekipe Soudal Quick-Step, ki si želijo še ene zmage svojega sprinterskega aduta Tima Merlierja. 150 km do cilja: Etapa za zdaj poteka mirno, glavnina trojico ubežnikov drži blizu, razlika se ves čas giblje od minute 10 do minute in pol. V begu so Belgijec Liam Slock (Lotto Intermarche), Francoz Thibault Guernalec (TotalEnergies) in Čeh Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA). Foto: Reuters 166 km do cilja: Dirko danes nadzorujejo sprinterske ekipe, trenutno je na čelu glavnine Soudal Quick-Step, prednost trojice ubežnikov pa se je za zdaj ustalila pri minuti in 30 sekundah. 174 km do cilja: V begu so Belgijec Liam Slock (Lotto Intermarche), Francoz Thibault Guernalec (TotalEnergies) in Čeh Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA). Glavnina se je hitro sprijaznila z begom in zdaj vozi 50 sekund za vodilno trojico. 177 km do cilja: Majhno prednost si je privozil Belgijec Liam Slock (Lotto Intermarche), ki pa mu sledita še dva kolesarja, glavnina se je hitro umirila. 🚩 Let the race begin! Thibault Guernalec and Jakub Otruba are the first attackers of the day.



🚩 Place à la course ! Thibault Guernalec et Jakub Otruba sont les premiers attaquants du jour.#TDF2026 pic.twitter.com/KjJIW3Btuk — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2026 13:29 (180,4 km do cilja): Direktor dirke Christian Prudhomme je pri kilometru nič zamahnil z rumeno zastavico in osma etapa 113. Toura se je začela tudi zares! Takoj so se začeli napadi. Start: Kolesarji so se v Perigueuxu na zaprto vožnjo odpravili ob 13.15, približno deset minut kasneje naj bi dosegli kilometer nič in 180,4 kilometra dolga etapa do Bergeraca se bo začela tudi zares. 🤩 A stage for sprinters set against a picture-postcard backdrop!



🤩 Une étape pour sprinteurs dans un décor de carte postale ! #TDF2026 pic.twitter.com/QOOSxUCpIC — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2026 Tudi danes se obeta vroč in naporen dan, čeprav kolesarje na poti čakata le dva klanca četrte kategorije. Temperatura ozračja na startu je 32 stopinj Celzija, med etapo naj bi se povzpela do 36 stopinj, pričakujemo pa sončen dan z le malo vetra. Tadeja Pogačarja sta danes na startu obiskala starša: Family time 🫂🥰#TDF2026 pic.twitter.com/MVteRbtGNA — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2026

Pred etapo

Po četrtkovi pirenejski predstavi, v kateri je Tadej Pogačar zablestel pri vzponu na Tourmalet in največjim konkurentom za rumeno majico prestrigel peruti ter spet oblekel rumeno majico, sta petek in sobota na papirju precej drugačna. Manj spektakularna, a za vodilnega na Dirki po Franciji nič manj pomembna.

Čez petkov dan, ki ni prinesel drame in le zaključni šprint, je že naredil kljukico, enako pa bi rad tudi za sobotno etapo. A se zaveda, da se lahko tudi v takšnih dneh zgodi kaj nepredvidljivega.

Pogačarjev cilj bo jasen: brez zapletov do cilja

Osma etapa od Périgueuxa do Bergeraca ima le 1150 višinskih metrov, kar je prostor, ki se ga veselijo šprinterske ekipe. Na poti sta le dva kategorizirana vzpona četrte kategorije, Côte de Domme in Côte du Buisson-de-Cadouin, ki pa ne bosta vplivala na končni razplet.

Trasa 8. etape Dirke po Franciji ni težka. Foto: A. S. O. To pomeni, da si bodo pri UAE Team Emirates-XRG s Pogačarjem v rumeni majici želeli čim bolj miren dan. Brez nepotrebnega trošenja energije, brez izpostavljanja na vetru in predvsem brez zapletov v zadnjih kilometrih, kjer se bodo sprinterske ekipe prerivale za idealen položaj.

Sprinterji bodo imeli novo veliko priložnost

Petkova etapa do Bordeauxa je ponudila pričakovan razplet. Večji del dneva se ni dogajalo veliko, ubežnika nista Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) in Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) nista imela pravih možnosti, odločitev pa je padla šele v zaključku, ko so svoje opravili najhitrejši možje v karavani. Podoben film bi lahko gledali tudi v soboto.

V Bergeracu bodo svoje priložnosti iskali sprinterji, kot so včerajšnji zmagovalec šprinta Tim Merlier, Soren Waerenskjold, Biniam Girmay, Max Kanter, Jasper Philipsen, Olav Kooij, Mads Pedersen ... Vmesni leteči cilj po dobrih 120 kilometrih bo pomemben tudi v boju za zeleno majico, zato bodo ekipe z najhitrejšimi kolesarji verjetno pazile, da pobeg ne dobi prevelike svobode in zlasti razlike.

Pričakovati je mogoče klasičen scenarij ravninske etape: manjša ubežna skupina v ospredju, nadzor sprinterskih ekip v glavnini in stopnjevanje napetosti v zadnjih 30 kilometrih.

Bergerac zna presenetiti, a logika govori v prid šprintu

Bergerac je v preteklosti že gostil cilj etape na Dirki po Franciji. Leta 2014 je Ramunas Navardauskas presenetil glavnino z napadom 13 kilometrov pred ciljem, leta 2017 pa je tam svojo hitrost unovčil Marcel Kittel.