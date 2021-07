Na vrsti je najdaljša etapa Toura, v zaključku hribovita

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je na vrsti najdaljša etapa letošnje Dirke po Franciji. Kolesarje čaka kar 249,1-kilometrska trasa od Vierzona do Le Creusota, prva polovica bo bolj ali manj ravninska, v drugi pa se bodo tekmovalci spopadli s petimi kategoriziranimi klanci, najtežji bo predzadnji, Signal d'Uschon, druge kategorije. Lanski zmagovalec Tadej Pogačar (UAE Emirates) v skupnem seštevku zaostaja le za trenutno vodilnim Nizozemcem Mathieuom van der Poelom (Alpecin Fenix).

Slovenski fenomen Tadej Pogačar se na letošnjem Touru spretno izogiba vsem nevšečnostim, na prvem kronometru na dirki je zanesljivo zmago poslal sporočilo tekmecem, ki bodo morali zdaj najti način, da mu preprečijo ponovitev lanskega uspeha. Danes kakšnega resnejšega napada nanj ne gre pričakovati.

Drugače je s Primožem Rogličem (Jumbo-Visma), ki po padcih v prvi in tretji etapi junaško vztraja na dirki in se z minuto in 48 sekundami zaostanka za rumenim Nizozemcem drži med deseterico najboljših. Danes bo zanj spet naporen test vzdržljivosti pred koncem tedna, ko se bodo kolesarji prvič na tem Touru spopadli z resnimi klanci v Alpah.

Foto: Reuters

Pričakuje se večja ubežna skupina, v zaključku etape pa kolesarje čaka novinec v protigramu Toura, klanec Signal d'Uchon, ki lahko poskrbi za kar nekaj težav v pelotonu, saj je zahtevnejši, kot bi bilo mogoče sklepati s statistike. Po tej ima 5,7-kilometra dolg vzpon povprečni naklon 5,7 odstotka, a na tega vpliva krajši spust na sredi klanca, medtem ko ima zadnji kilometer in pol kar 11,5-odstotni povprečni naklon, na najstrmejšem delu pa je ta celo 18 odstotkov. Po tem klancu je do konca etape le še 18 kilometrov, pa vmes skok na Cote de la Gourloye, ki pa je le četrte kategorije.

Etapa se bo začela ob 11.15, cilj naj bi kolesarji dosegli malo po 17. uri.

Skupni vrstni red po šestih etapah: 1. Mathieu van der Poel (Niz) Alpecin-Fenix 20;09:17

2. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates + 0:08

3. Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma 0:30

4. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:48

5. Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 1:21

6. Pierre Latour (Fra) TotalEnergies 1:28

7. Rigoberto Uran (Kol) EF Education-Nippo 1:29

8. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma 1:43

9. Richard Carapaz (Ekv) Ineos Grenadiers 1:44

10. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 1:48

...

33. Matej Mohorič (Slo) Bahrain Victorious 4:59

70. Luka Mezgec (Slo) BikeExchange 12:38

