Na vrsti je prva ura resnice. V kakšnem stanju je Primož Roglič?

Na Dirki po Franciji je na vrsti prva etapa, v kateri se bodo morali v najboljši izdaji pokazati favoriti za končno zmago. Peta etapa prinaša prvega od dveh posamičnih kronometrov na letošnjem Touru, danes se bodo kolesarji spopadli s 27,2 pretežno ravninskimi kilometri od Changeja do Laval Espace Mayenna. Veliko vprašanje je, v kakšnem stanju so uro resnice dočakali Primož Roglič, Geraint Thomas in še nekateri favoriti, ki se jim v divjih prvih treh etapah ni uspelo izogniti padcem.

Prav Roglič, adut moštva Jumbo-Visma, bi bil v normalnih razmerah danes eden večjih favoritov za zmago, na ravninskem kronometru pa bi moral imeti tudi nekaj prednosti pred slovenskim tekmecem in branilcem lanske zmage na Touru Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates). Danes bi si lahko privozil nekaj prednosti in zaloge pred napornimi gorskimi etapami v drugem tednu Toura, a vse načrte in pričakovanja so na glavo postavili dogodki prvih štirih dni dirke.

Roglič je padel že v prvi etapi, nato še veliko huje v tretji, zato prvo uro resnice pričakuje precej zdelan. Enako velja za še enega kandidata za končno zmago, Valižana Gerainta Thomasa, kapetana moštva Ineos Grenadiers, ki si je pri padcu v tretji etapi izpahnil ramo. Priložnost utegne izkoristiti Pogačar, ki mu sicer bolj leži vožnja navkreber, njegov glavni cilj pa je, da nazaj pridobi nekaj sekund, ki jih je izgubil v kaosu tretje etape in postane trdno v stiku s hribolazci, s katerimi bo bil bitke v prihajajočih etapah v gorah.

Startna lista za kronometer je kot vselej na glavo obrnjen skupni vrstni red na dirki. Tako bo tekmo ob 12. uri in 15 minut odprl Norvežan Amund Grohndal Jansen, moštveni kolega Luke Mezgeca pri ekipi BikeExchange. Mezgec bo startal kot 117. ob 15.09, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) kot 139. ob 15.42, Roglič kot 158. ob 16.12 in Pogačar kot 172. ob 16.40.

Zadnji se bo na progo podal nosilec rumene majice, Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix), ob 16.50. Najboljši kolesarji bodo za 27,2 kilometra potrebovali le dobre pol ure.

Skupni vrstni red po štirih etapah Toura: 1. Mathieu van der Poel (Niz) Alpecin-Fenix 16;19:10 2. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep + 0:08 3. Richard Carapaz (Ekv) Ineos Grenadiers 0:31 4. Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma isti čas 5. Wilco Kelderman (Niz) Bora-Hansgrohe 0:38 6. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 0:39 7. Enric Mas Nicolau (Špa) Movistar Team 0:40 8. Nairo Quintana (Kol) Team Arkea-Samsic isti čas 9. Pierre Latour (Fra) TotalEnergies 0:45 10. David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 0:52 … 20. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 1:35 39. Matej Mohorič (Slo) Bahrain Victorious 3:29 61. Luka Mezgec (Avs) BikeExchange 7:41

