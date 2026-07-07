Po uvodnih treh dneh, v katerih so imeli glavno besedo favoriti za rumeno majico, se bo Tour de France v četrti etapi prvič v celoti preselil na francoska tla. Četrta etapa od Carcassonna do Foixa je dolga 181,9 kilometra, a še pomembnejših bo 2700 višinskih metrov, zaradi katerih lahko čisti sprinterji odpadejo precej pred zaključkom. Zato lahko pričakujemo taktične obračune ekip, ki bodo imele lastne interese. Ali bo ekipa v rumeno majico oblečenega Tadeja Pogačarja nadzorovala dogodke ali bo prepustila to delo ekipam s sprinterji ali pa bo glavnina morebiti pustila ubežnikom, da pridejo do svojega dnevnega veselja? Dan na Touru, ki se bo začel ob 13.25, bomo podrobneje spremljali na Sportalu.

Sprinterji bodo danes videli priložnost, da se izstrelijo v ospredje, a le pod pogojem, da njihove ekipe preživijo razgiban teren in uspejo držati beg pod nadzorom. To naj ne bi bil klasičen dan za najboljše sprinterje v karavani. Na poti bo dovolj klancev, da se lahko glavnina hitro razbije, še posebej če bodo tempo navili kolesarji, ki si želijo znebiti čistih sprinterjev.

Etapa ima kar štiri kategorizirane vzpone: Col de Bedos (3,4 km pri 4,4 %), (Col du Paradis 5,9 km pri 4,1 %), Col de Coudons (10,8 km pri 5,5 %) in Col de Montségur (6,9 km pri 6,6 %). Zadnji pride pri km 146,7 km, torej dobrih 35 km pred ciljem, zato bi lahko ob vnovičnem vročem dnevu dočakali vse prej kot sprinterski dan.

Kolesarje čaka četrti dan zelo razgibana trasa. Foto: A. S. O.

Morebiti se za dnevno slavo spet udarijo favoriti. Vse bo odvisno od tega, kako bodo dogodki na trasi potekali in kako bodo ekipe reagirale. Spomno se, kako so se pri UAE Emirates včeraj sredi etape odločili, da bi vendarle šli v boj za etapno zmago in so kolesarji nato navijali močan tempo, da so izničili prednost ubežnikov. Vsi dobro vemo, kaj se je zgodilo na koncu dneva in kako je Tadej Pogačar kot puščica poletel ter se ob etapni majici razveselil tudi rumene majice najboljšega na dirki.

Pedersen in druščina bodo imeli računico

Foto: A. S. O. Eden od scenarijev bi lahko tudi bil, da bi v glavnini tempo narekovala moštva, ki imajo v svojih vrstah močnejše sprinterje oziroma kolesarje za zahtevnejše zaključke. Lidl-Trek bo imel močan razlog, da nadzoruje etapo za Madsa Pedersena, saj takšen teren Dancu zelo ustreza. Podoben račun lahko imajo tudi ekipe z Magnusom Cortom, Dorianom Godonom, Michaelom Matthewsom, Biniamom Girmayom ...

A prav zato je etapa nevarna. Če se bo beg oblikoval zgodaj in bo v njem prava kombinacija močnih imen, ga bo težko nadzorovati. UAE in Visma najverjetneje ne bosta imeli posebnega interesa, da bi vlekli glavnino ves dan, saj imajo njuni kapetani večje cilje v nadaljevanju Toura. To odpira vrata kolesarjem, ki so že izgubili nekaj časa v skupnem seštevku in lahko dobijo več svobode ter morda tudi nekaj časa nazaj.

Med imeni, ki bi jim takšen dan lahko ustrezal, so Ben Healy, Quinn Simmons, Mathias Vacek ..., morda poizkusi tudi Mathieu van der Poel. Če smo že kaj vajeni na Dirki po Franciji, je nepredvidljivost. In tudi danes se lahko kaj takšnega zgodi.

Pogačar mora predvsem paziti

Za vodilnega Tadeja Pogačarja in preostale favorite za skupno zmago bo moral biti današnji dan predvsem dan previdnosti. Spusti, vročina, lovljenje ubežnikov in nervoza ekip po etapnem uspehu lahko iz na videz prehodnega dne naredijo precej bolj težak dan.