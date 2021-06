Za nami je še ena kaotična etape Toura, v kateri sta se na tleh znaša tudi dva velika favorita za končno zmago, naš Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), v zaključnem sprintu sta padla še Caleb Ewan in Peter Sagan, zmagal pa je Belgijec Tim Merlier (Alpecion Fenix). Najboljši Slovenec danes je bil Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je na 11. mestu v cilj prišel v času zmagovalca, Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Luka Mezgec (Bike Exchange) sta v cilj prišla s 26 sekundami zaostanka na 35. in 41. mestu, Roglič pa je zaostal 1:21, bil je 92.

Etapa, v kateri bi si morali favoriti nekoliko odpočiti in oder prepustiti sprinterjem, se je izkazala za nadvse stresno. Že po kakšnih 37 kilometrih 183-kilometrske preizkušnje od Lorienta do Pontivyja, je prišlo do prvega padca, ko sta se v ospredju glavnine s kolesi dotaknila dva tekmovalca. Grdo je padel Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), čez njega je poletel še Robert Gesink (Jumbo-Visma). Thomas se je po dveh minutah pobral, zdravnik mu je naravnal izpahnjeno ramo in Britanec se je podal v lov za glavnino, medtem ko je pomemben Rogličev pomočnik odstopil.

Katastrofa za Rogliča

Tudi v nadaljevanju je bilo na ozkih in mokrih bretonskih cestah pestro, manjših padcev je bilo preveč, da bi jih naštevali, 10 kilometrov pred ciljem, ko je glavnina močno navila tempo v lovu za četverico ubežnikov, pa je padel tudi Primož Roglič. Šokiran in potolčen po levi strani telesa se je le skobacal na kolo enega od ekipnih tovarišev in se naposled prebil do cilja, a izgubil dragocen čas. Roglič je padel na 20. mesto v skupnem seštevku, po etapi je odšel na pregled v bolnišnico. "Ne izgleda dobro," je dejal direktor Jumbo-Visme Franc Maassen, več pa znanega zvečer.

"Primož je v modricah in bolečinah. V bolnišnici opravlja preglede. Pregledi z rentgenom bo pokazal, kaj je z njim. Fantje pravijo, da se je kolesar zaletel vanj in ga je odneslo," je dejal šef nizozemskega moštva Richard Plugge.

Pretreseni Pogačar: Bilo je kot na vojnem polju

Nekaj več kot tri kilometre pred ciljem se je na tleh znašlo tudi nekaj kolesarjev Mohoričevega Bahrain Victoriousa, tedaj je tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates) izgubil stik z vodilnimi v glavnini, v ciljnem sprintu pa sta padla še Peter Sagan (Bora Hansgrohe) in Caleb Ewan (Lotto Souda), ki bi se zagotovo vmešala v boj za etapno zmago.

"Kolesarji so bili levo, desno. Ceste so bile ozke, luknjaste. Res je bilo kaotično." Foto: Guliverimage

"Niti sam ne vem, kaj se je dogajalo. Nobena ekipa ni mogla biti skupaj. Kolesarji so bili levo, desno. Ceste so bile ozke, luknjaste. Res je bilo kaotično. Ne vem, kaj se je sploh dogajalo," je v pogovoru za nacionalno televizijo po kaotičnem dnevu ves pretresen razlagal lanskoletni zmagovalec Toura Tadej Pogačar.

Sam se je uspel izogniti padcem, kar je dobrodošlo pred nadaljevanjem. Sicer je izgubil nekaj dragocenih sekund, a jih bo lahko že v sredo na kronometru pridobil nazaj: "Pred mano je padel Formolo (Davide Formolo, op. a.). Nekako sem se ujel na nogah. Odvil sem in sem se ognil vsem, ki so ležali pred mano. Bilo je kot na vojnem polju. Nato smo skušali priključiti nazaj. Nekaj pribitka sem dobil. Slišal sem, da so nekateri rivali padli in izgubili čas, kar ne želimo, da se dogaja. Prvi dnevi so bili res stresni. Upam, da se bo kmalu umirilo."

Po etapi so iz Bahraina sporočili, da je Toura konec za njihovega kapetana, Avstralca Jacka Haiga:

Merlierju razredčen sprint

V razredčenem ciljnem sprintu je naposled slavil Belgijec Tim Merlier, uspeh moštva Alpecin Fenix pa je z drugim mestom dopolnil njegov rojak Jasper Philipsen.

Tim Merlier je zmagal, v boj za etapno zmago pa se nista vmešala Caleb Ewan in Peter Sagan, ki sta se se dotaknila in padla. Slovak se je hitro pobral, Avstralec pa je ni odnesel tako srečno. Tudi pri njem sumijo na poškodbo. Foto: Guliverimage

Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) ostaja v rumeni majici vodilnega, Pogačar pa v beli najboljšega mladega kolesarja na dirki. Zeleno bo jutri nosil Francoz Julian Alaphilippe (Deceuninck QuickStep), pikčasto pa Ide Schelling (Bora Hansgrohe).

Izidi 3. etape: 1. Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 4;01:28 2. Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 3. Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 4. Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep 5. Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 6. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 7. Mathieu van der Poel (Niz) Alpecin-Fenix 8. Cees Bol (Niz) Team DSM 9. Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies 10. Maximilian Walscheid (Nem) Qhubeka-NextHash 11. Matej Mohorič (Slo) Bahrain Victorious isti čas ... 35. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates + 0:26 41. Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange isti čas 92. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma + 1:21

Skupni vrstni red: 1. Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 12;58:53 2. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep + 0:08 3. Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 0:31 4. Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma isti čas 5. Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 0:38 6. Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 0:39 7. Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 0:40 8. Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic isti čas 9. Pierre Latour (Fra) TotalEnergies 0:45 10. Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo 0:52 ... 20. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 1:35 39. Matej Mohorič (Slo) Bahrain Victorious 3:29 64. Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 7:41

1. Cyril Barthe, 20 pts

2. Chevalier, 17 pts

3. Schär, 15 pts

4. Wallays, 13 pts

5. Ewan, 11 pts

6. Cavendish, 10 pts

7. Morkov, 9 pts

8. Colbrelli, 8 pts

9. Démare, 7 pts

10. Sagan, 6 pts

11. Matthews, 5 pts

12. Philipsen, 4 pts

13. Guarnieri, 3 pts

14. Haller, 2 pts

15:37 - Schellinga je glavnina ujela, po osvojeni točki na gorskem cilju je močno popustil.



Schelling je osvojil tudi točko na prvem gorskem cilju etape, na Cote de Cadoual (IV. kaegorije). Danes je na spredu le še en vzpon četrte kategoje, Cote de Pluimeliau, dobrih 34 kilometrov pred ciljem.



15:04: že nakaj časa beži peterica Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Michael Schär (AG2R Citroën), Cyril Barthe (B&B Hotels), Maxime Chevalier (B&B Hotels) in Jelle Wallays (Cofidis), trenutno ima pred glavnino dobro minuto prednosti. Foto: Guliverimage Današnja etapa naj bi bila mirna, šele na koncu naj bi se za zmago udarili sprinterji, a Tour de France ni kot kakšna druga kolesarska dirka, vložki so največji in na 37. kilometru etape je prišlo do padca. Na tleh se je znašel tudi eden od favoritov za končno zmago, Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadires), ki si je izpahnil ramo. Zmagovalec Toura 2018 se je pobral, z dirko nadaljuje, ob pomoči moštvenih kolegov je tudi že ujel glavnino. Padel je tudi Rober Gesink (Jumbo-Visma), načet že po padcu v prvi etapi, ki pa z dirko ne more nadaljevati. Primož Roglič je tako izgubil pomembnega pomočnika, Shoulder Dislocation.



Uvodni dan na Dirki po Franciji je bil hektičen v vseh pogledih. Dva množična padca sta naredila selekcijo med najboljšimi, prav tako pa zaključka, saj sta se obe etapi končali s krajšo, a strmo vožnjo navkreber.

Junaki, ki jih zanima rumena majica, so se tako že nekoliko prešteli, za slovenske ljubitelje kolesarstva pa je dobrodošlo, da sta povsem v ospredju lanski zmagovalec Toura Tadej Pogačar in Primož Roglič. Drugi je imel v prvi etapi smolo in tudi sam padel. Še vedno čuti bolečine, a je nekdanji skakalec kot že ničkolikokrat stisnil zobe.

Štart današnje etape:

Danes bi lahko imela oba slovenska kolesarja nekoliko bolj umirjen dan, najverjetneje tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki je v prvih etapah nesebično pomagal moštvenim kolegom. Luka Mezgec (BikeExchange) je edini od slovenske četverice, ki je po duši šprinter, zato bo zanimivo videti, ali mu bodo v ekipi v zaključku današnje etape dali proste roke za boj za čim boljšo etapno uvrstitev.

V rumeni majici bo vse do srede kolesaril Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ki je v nedeljo uprizoril izjemno predstavo in slekel Juliana Alaphilippa. Zakaj do srede? Takrat je na sporedu posamični kronometer, na katerem bi se lahko karte povsem na vrhu spet premešale.