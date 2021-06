Čas je za Pogačarjev in Rogličev "počitek"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dveh razburljivih dneh, v katerih smo obakrat videli boje najboljših za skupno zmago, tretji dan prinaša zadoščenje šprinterjem, saj se v 3. etapi od Lorienta do Pontivyja, ki se bo začela ob 13.20, obeta skupinski šprint. V rumeni majici bo danes kolesaril nedeljski junak Mathieu van der Poel (Alepcin-Fenix). Slovenska šampiona Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Primož Roglič (Jumbo-Visma) danes pričakujeta bolj umirjen dan.

Uvodni dan na Dirki po Franciji je bil hektičen v vseh pogledih. Dva množična padca sta naredila selekcijo med najboljšimi, prav tako pa zaključka, saj sta se obe etapi končali s krajšo, a strmo vožnjo navkreber.

Junaki, ki jih zanima rumena majica, so se tako že nekoliko prešteli, za slovenske ljubitelje kolesarstva pa je dobrodošlo, da sta povsem v ospredju lanski zmagovalec Toura Tadej Pogačar in Primož Roglič. Drugi je imel v prvi etapi smolo in tudi sam padel. Še vedno čuti bolečine, a je nekdanji skakalec kot že ničkolikokrat stisnil zobe.

Danes bosta imela oba slovenska kolesarja nekoliko bolj umirjen dan, najverjetneje tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki je v prvih etapah nesebično pomagal moštvenim kolegom. Luka Mezgec (BikeExchange) je edini od slovenske četverice, ki je po duši šprinter, zato bo zanimivo videti, ali mu bodo v ekipi v zaključku današnje etape dali proste roke za boj za čim boljšo etapno uvrstitev.

V rumeni majici bo vse do srede kolesaril Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ki je v nedeljo uprizoril izjemno predstavo in slekel Juliana Alaphilippa. Zakaj do srede? Takrat je na sporedu posamični kronometer, na katerem bi se lahko karte povsem na vrhu spet premešale.