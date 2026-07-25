Pošasten dan v Alpah in hud boj za stopničke. Bo Pogačar delal za del Tora?

Prireditelji Dirke po Franciji so za 113. izvedbo najtežjo, kraljevsko etapo prihranili skoraj povsem za konec. Na predzadnji dan Toura so zdaj že močno izmučenim tekmovalcem namenili brutalno 171-kilometrsko gorsko etapo s 5.450 višinskimi metri. Tadej Pogačar v rumeni majici brani dobrih sedem minut prednosti pred Remcom Evenepoelom, tudi ta pa ima v skupnem seštevku lepo prednost pred Isaacom del Torom, Mehičanu pa utegne stopničke odvzeti 19-letni francoski debitant Paul Seixas. Etapa se bo v Le Bourg-d'Oisansu z zaprto vožnjo začela ob 11.20, najboljše pa v cilju, znova v smučarskem središču Alpe d'Huez, pričakujejo malo po 16. uri. Dogajanje bomo spremljali na Sportalu.

Kolesarje je na predzadnji dan 113. Toura pričakala pošastna alpska etapa z skoraj 5.500 višinskimi metri. Kraljevske etape na najslavnejši kolesarski dirki na svetu še nikoli v zgodovini ni bilo na predzadnji dan. Kolesarjem, ki so preživeli tri tedne napornega dirkanja, se tik pred nedeljskim zaključkom v Parizu torej obeta hudo mučenje na štirih orjaških kategoriziranih klancih, treh ekstra in enem prve kategorije.

Foto: zajem zaslona

Že prav kmalu po startu se bo cesta začela vzpenjati. Prvi prelaz na sporedu je Col de la Croix de Fer (24 km/5,2 %). Kolesarje bo pot po klancu ekstra kategorije vodila 2.067 metrov nad morjem, vrh prelaza pa je na 34. kilometru etape. Sledi dolg spust v dolino, po 66 kilometrih etape pa tekmovalce čaka leteči cilj v Saint-Julien-Mont-Denisu. Le težko je pričakovati, da bi bili tam v boju za točke še sprinterji z nosilcem zelene majice Madsom Pedersenom na čelu. Danec ima sicer v seštevku najboljšega po točkah 57 točk prednosti pred Belgijcem Jasperjem Philipsenom.

Foto: zajem zaslona

Po 75 kilometrih etape bo šlo znova navzgor, na klanec prve kategorije Col de Télégraph (11,9 km/7,1 %), s tega pa po le kratkem spustu pot vodi do prelaza Col du Galibier (17,7 km/6,9 %), ki je z 2.642 metri nadmorske višine najvišja točka letošnje dirke.

Foto: zajem zaslona

Po tridesetkilometrskem spustu je nato na vrsti spektakularen zaključek in še drugi vzpon do smučarskega središča Alpe d'Huez, tokrat prek prelaza Col de Sarenne (12,8 km/7,3 %), ki je bil v programu Toura uporabljen le enkrat, leta 2013, pa še tedaj kot spust. Po tem klancu ekstra kategorije bo do cilja še slabih 15 kilometrov z malo spusta in nekaj vzponi, čisto za konec pa klanec v dolžini 3,7 kilometra z naklonom 6,2 odstotka.

Foto: zajem zaslona

Tadej Pogačar je favorit za zmago, a je po včerajšnji etapi povedal, da so v ekipi UAE Emirates – XRG osredotočeni predvsem na branjenje bele majice in tretjega mesta v skupnem seštevku njihovega mehiškega asa Isaaca del Tora. Remco Evenepoel bo branil drugo mesto, medtem pa proti stopničkam pogleduje Paul Seixas. Ta na četrtem mestu v skupnem seštevku za del Torom zaostaja le 24 sekund.

Richard Carapaz bržkone upa, da bo lahko ubranil pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki, ki jo je včeraj slekel Pogačarju, o tej sanja tudi Francoz Valentin Paret-Peintre, ki mu do Ekvadorca v tem seštevku manjka sedem točk. Odlično plezalno formo je v Alpah pokazal tudi Lenny Martinez, pri Vismi je po odstopu Jonasa Vingegaarda proste roke za napad na etapno zmago dobil Sepp Kuss, štrene najboljšim hribolazcem utegne mešati Norvežan Tobias Johannessen, možnost premikov po lestvici imajo tudi Mattias Skjelmose, Juan Ayuso, Tom Pidcock in Jordan Jegat.

Glede na to, da se utegnejo Pogačarjevi bolj posvetiti branjenju kot napadanju, bi se lahko lepa priložnost ponudila ubežnikom.

Skupni vrstni red (19/21): 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 67:53:00

2. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) + 7:11

3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates - XRG) 9:42

4. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 10:06

5. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious) 13:00

6. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 13:09

7. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 15:58

8. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 21:15

9. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5) 21:30

10. Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies) 23:21

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84. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorius) 3:36:21

85. Jan Tratnik (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 3:36:23

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