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Avtor:
Simon Kavčič

Nedelja,
5. 7. 2026,
10.10

Osveženo pred

37 minut

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Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Paul Seixas Matej Mohorič Matej Mohorič Jan Tratnik

Nedelja, 5. 7. 2026, 10.10

37 minut

Dirka po Franciji, 2. etapa (Tarragona–Barcelona, 168,5 km)

Bo Tadej Pogačar že danes prevzel rumeno majico?

Avtor:
Simon Kavčič

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Tadej Pogačar, TdF 26 | Tadej Pogačar je zagrozil, da bo kmalu napadel rumeno majico. Morda že danes. | Foto Reuters

Tadej Pogačar je zagrozil, da bo kmalu napadel rumeno majico. Morda že danes.

Foto: Reuters

"V naslednjih dneh se bomo borili za rumeno, morda že jutri," je po včerajšnjem ekipnem kronometru v Barceloni, uvodni preizkušnji 113. Dirke po Franciji Jonasu Vingegaardu zagrozil Tadej Pogačar. Slovenski as je v uvodu zasedel tretje mesto in za 12 sekund zaostal za Dancem, ki danes brani rumeno majico, toda druga etapa, dobrih 168 kilometrov dolga preizkušnja od Tarragone do Barcelone, lahko postreže z eksplozivnim spopadom favoritov na Montjuicu, ki ga bodo tokrat prevozili trikrat in to s težje smeri. Etapa se bo začela ob 13.45, najboljše v cilju pričakujejo okoli 17.30.

"Dobra novica je, da imam noge za hribe!" se je včeraj po ekipnem kronometru v Barceloni veselil Tadej Pogačar, ki je sicer proti velikemu rivalu Jonasu Vingegaardu izgubil 12 sekund, a nekaj časa proti Dancu nadoknadil prav na kratkem zaključnem vzponu do Olimpijskega stadiona. "Dobro, klanec je res kratek, ampak občutek je bil dober, noge so se dobro vrtele in očitno je forma prava," je še poudarjal štirikratni šampion Toura in zagrozil, da utegne že danes poskušati nadoknaditi razliko in napasti skupno vodstvo na dirki. Pogačar bo sicer vozil v pikčasti majici najboljšega hribolazca na dirki.

Zaključek druge etape bo namreč spet pri Olimpijskem stadionu, do katerega vodi 800 metrov dolga rampa s skoraj osemodstotnim naklonom, a ta sledi spustu z Montjuica, ki pa ga bodo danes kolesarji prevozili trikrat in to po drugi ulici kot na sobotnem kronometru, zato bo klanec težji, v celotni dolžini 1,6 kilometra in s povprečnim naklonom kar 9,3 odstotka.

TdF 26, profil 2. etape | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Pogačar pričakuje nervozen dan vse od začetka v Tarragoni. Od tam kolesarje ob sredozemski obali pot vodi proti Barceloni, šele na obrobju katalonske prestolnice, po 85 kilometrih etape, pa jih čaka prvi kategorizirani klanec. Cote de Begues je s šestimi kilometri in 5,9-odstotnim povprečnim naklonom na papirju najtežji vzpon dneva in spada v drugo kategorijo klancev. Je pa vseeno tako oddaljen od cilja, da ne more biti odločilen.

Odločitev na Montjuicu

Najzanimivejše dogajanje lahko pričakujemo v zaključnih krogih s trikratnim prečkanjem Montjuica. "Do zaključka moramo ohraniti mirne živce," je opozoril Pogačar, ki prav na takšnih etapah izjemno rad sproža osupljive napade. Vingegaard, ki se je včeraj izjemno razveselil rumene majice – to je oblekel prvič po skoraj treh letih – in dejstva, da je po dveh letih premagal vse težave in se spet odlično počuti v svoji koži, bo danes na preizkušnji.

S kolegi iz Visme bo moral nadzorovati dirko in budno paziti na Pogačarja, če želi ubraniti skupno vodstvo, priložnost, da poskušajo izničiti včerajšnje zaostanke pa bodo zagotovo zagrabili tudi preostali favoriti. Sploh francoski adut Paul Seixas bi lahko danes zablestel, kot je na letošnjem spomeniku Liege–Bastogne–Liege, ko se je na klancu La Redoute edini uspel držati Pogačarja. Ta bo imel ob sebi spet močnega Mehičana Isaaca del Tora, ki prav tako lahko poseže visoko.

Morebitni izzivalci

Čeprav je bil Pogačar z uvodnim kronometrom zadovoljen in zaostanek 12 sekund na videz ni omembe vreden, pa je Vingegaard včeraj dobil psihološko bitko in pridobil nekaj samozavesti. Zanimivo bo videti, kakšen bo Pogačarjev odgovor, priložnost, da se izkažejo pa imajo tudi Remco Evenepoel, Tom Pidcock, Romain Grégoire, Juan Ayuso, Florian Lipowitz, Richard Carapaz, Lenny Martínez, Tobias Johannessen, Mathieu van der Poel, Mauro Schmid in Mattias Skjelmose, Mads Pedersen, Biniam Girmay ter podobni, ki so si včeraj pridelali kar velik zaostanek. Tudi Matej Mohorič bi se utegnil pokazati. 

Skupni vrstni red po prvi etapi:

1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike)            21:47
2. Filippo Ganna (Ita/Netcompany Ineos)                + 0:08
3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)             0:12
4. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)                            0:16
5. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)         0:19
6. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG)            0:26
7. Davide Piganzoli (Ita/Visma-Lease a Bike)             0:28
8. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)        0:35
9. Tobias Foss (Nor/Netcompany Ineos)                    0:38
10. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)                   0:39
...
125. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius)                 3:56
132. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)             4:06
...

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