V živo: začela se je druga etapa Toura. "Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo," opozarja Pogačar.

Dirka po Franciji, potek 2. etape:

188 km do cilja – Prednost ubežne četverice se je približala dvema minutama, Magnus Cort v skupnem seštevku za vodilnim Lampaertom zaostaja le 21 sekund, kar pomeni, da je trenutno v virtualni rumeni majici.

Na zadnjih dveh Tourih je Tadej Pogačar poleg rumene majice osvojil tudi belo za najboljšega mladega kolesarja na Dirki po Franciji. Danes 23-letni as iz Klanca pri Komendi vozi svojo 43. etapo na Touru, lastnik bele majice je bil na 34 od teh, 31 po vrsti.

196 km do cilja – Takoj po uradnem startu se je iz glavnine izstrelil Danec Magnus Cort Nielsen (EF Education - EasyPost), priključili so se mu še Norvežan Sven Erik Bystrom (Intermarche Wanty Gobert Materiaux) ter Francoza Pierre Rolland in Cyril Barthe (B&B Hotels – KTM). Glavnina se je hitro sprijaznila s sestavo ubežne skupine in četverica je hitro prišla do minute prednosti.

Rumeno majico vodilnega danes brani presenetljivi zmagovalec včerajšnjega kronometra, Belgijec Yves Lampaert (QuickStep - Alpha Vinyl).

Foto: Reuters

12.39 - Direktor dirke Christian Prudhomme je zamahnil z zastavico in dirka se je z manjšo zamudo začela zares! Danes je startalo vseh 176 kolesarjev. Takoj po uradnem startu so se začeli napadi.

Start - Ob 12.15 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo v Roskildeju, ob 12.35 se bo druga etapa 109. Dirke po Franciji začela tudi zares.