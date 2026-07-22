Še zadnja "mirna" etapa za Pogačarja in favorite

Na 113. Dirki po Franciji je danes bržčas še zadnji dan za sprinterske ase, sploh če pričakujemo, da bo na zaključni dan dirke v krogih po Parizu in vzponih na Montmartre zanje prezahtevno. Tudi tokratna 17. etapa, 174,4 kilometra dolga preizkušnja od Chamberyja do Voirona, ni brez klancev. Na sporedu so štirje kategorizirani, a vsi v prvi polovici dneva in nobeden težji od tretje kategorije, zato si lahko obetamo spopad sprinterskih asov ali pa uspešen pobeg. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.20, najboljše v cilju pričakujejo kmalu po 17. uri, dogajanje pa bomo kot vselej podrobno pospremili na Sportalu.

Včeraj sta bila na posamičnem kronometru v središču pozornosti najboljša kolesarja na Touru, nosilec rumene majice Tadej Pogačar in drugo uvrščeni Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), ki se je tudi veselil še druge zaporedne etapne zmage in se Slovencu v skupnem seštevku približal na štiri minute in 32 sekund zaostanka. Tretje mesto je zadržal Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Emirates – XRG Isaac del Toro, četrto pa domači adut iz ekipe Decathlon CMA CGM Paul Seixas.

Zadnji dve etapi sta terjali visok davek, v nedeljo je po padcu s Tourom končal Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), v torek pa še Nemec Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), ki je v zaključni teden dirke sicer vstopil kot peto uvrščeni kolesar v skupnem seštevku.

Srdita bitka za zeleno

Za Pogačarja, Evenepoela, del Tora in preostale tekmovalce, ki se borijo za visoka mesta v skupnem seštevku, bo danes najverjetneje bolj miren dan, saj v zaključku dobrih 174 kilometrov dolge etape, če ne bo uspešnega pobega, vendarle pričakujemo spopad sprinterskih asov. Tudi ti specialisti pa so izgubili enega od zvezdnikov, v nedeljo je namreč zaradi izčrpanosti z dirke odstopil Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step), zmagovalec sedme, osme in 12. etape.

Medtem ko bo Pogačar prednost v boju za rumeno majico branil predvsem na trojčku zahtevnih gorskih etap od četrtka do sobote, pa bo danes najverjetneje zelo pestro v bitki za zeleno. Trenutno to majico, ki pripada najboljšemu po točkah, nosi Danec Mads Pedersen (Lidl – Trek), vendar pa ima pred Belgijcem Jasperjem Philipsenom (Alpecin – Premier Tech) le 21 točk prednosti. Tudi Eritrejec Biniam Girmay (NSN Cycling Team) še ni povsem odpisan, s 361 točkami je le 25 točk za Philipsenom.

Štirje kategorizirani vzponi

V današnji etapi z 2.200 višinskimi metri tako pričakujemo nadzor sprinterskih ekip. V prvi polovici etape tekmovalce čakajo štirje kategorizirani klanci, trije četrte in en tretje kategorije: Cote de Bassa (1,5 km/5,5 %), Cote de Rossillon (1,7 km/5,3 %), Col des Pres (3,5 km/6,8 %) in Cote de Saint-Jean d'Arvey (1,1 km/5,7 %).

Foto: zajem zaslona

Ko se bodo kolesarji na Col de Presu znova dvignili 1.142 metrov nad morjem, se bo po dobrih stotih kilometrih dneva profil etape umiril. Sprintersko dogajanje se bo bržčas razvnelo malo pred edinim letečim ciljem dneva v Colombu po 147,5 kilometra etape in nato ne bo popustilo vse do cilja.

Favoriti bodo morali ohraniti zbranost, padca Vingegaarda in Lipowitza sta bila nenazadnje dovolj resno opozorilo.

V četrtek in petek sledita zahtevni gorski etapi s ciljnima vzponoma na Merlette in Alpe d'Huez, v soboto pa kraljevska preizkušnja letošnje dirke z vzponi na Col de la Croix de Fer, Col du Galibier, Col de Sarenne in znova Alpe d'Huez. Peklenska sobota prinaša kar 5.450 višinskih metrov. 113. Tour se bo končal v nedeljo na Elizejskih poljanah v Parizu.

Skupni vrstni red po 16 etapah Toura: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 56:14:18

2. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) + 4:32

3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 6:51

4. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 7:11

5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 9:22

6. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 10:14

7. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious) 12:50

8. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5) 12:58

9. Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies) 22:50

10. Yannis Voisard (Švi/Tudor Pro) 24:18

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88. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 3:17:50

89. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:18:35

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