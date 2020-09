Slovenski boj na Touru dobiva novo razsežnost

Kolesarji na Dirki po Franciji bodo danes vstopili v zadnji teden, odprta pa so še vsa vprašanja glede glavnih nagrad. Tudi tisto osrednje v boju za rumeno majico. V najboljšem položaju sta Slovenca Primož Roglič in Tadej Pogačar. V 16. etapi, ki se bo začela ob 13.20 in jo bomo podrobneje spremljali na Sportalu, lahko spet pričakujemo razburljivo dogajanje. Spodbudna novica pred začetkom današnjega dne je, da so bili prav vsi v mehurčku negativni na covid-19.

Organizator je sporočil, da so v zadnjih dveh dneh testirali vseh 785 ljudi, ki so vpleteni v Tour de France in prav nihče ni pozitiven na novi koronavirus - prejšnji teden je bila denimo okužena peterica, vključno z direktorjem dirke, ki je zdaj negativen.

OFFICIAL PRESS RELEASE: each of the 785 tests carried out returned negative results.



COMMUNIQUE OFFICIEL : l’ensemble des 785 tests effectués ont été négatifs.#TDF2020 pic.twitter.com/aMLVEDUV3D — Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020

Pred zadnjimi šestimi etapami ima Primož Roglič 40 sekund prednosti pred Tadejem Pogačarjem. Dva Slovenca na vrhu razpredelnice sta za številne ljubitelje kolesarstva presenečenje. Če so Rogliča pričakovali povsem pri vrhu, pa je mladi Pogačar naredil preskok, ki ga verjetno tudi sam ni pričakoval.

V zaključnem tednu se bo tisto najbolj zanimivo dogajalo v Alpah, končni odgovor o zmagovalcu pa bi lahko dal sobotni gorski kronometer, če se že prej ne bo zgodilo kaj drastičnega.

Danes bo že pravo ogrevanje pred izjemno zahtevno sredino etapo, za katero pravijo, da je najtežja. Pet gorskih ciljev bodo morali kolesarji prevoziti danes na 164 km dolgi trasi.

Prvi gorski cilj je IV. kategorije Cote de Virieu (2,3 km in 6,8-odstotni naklon), ki ne bo predstavljal preglavic. Zato pa bo že bolj zanimivo na prelazu Col de Porte (7,4 km in 6,8-odstotni naklon), ki je na višini 1326 metrov.

Po spustu bo kmalu sledila nova preizkušnja, in sicer Cote de Revel (6 km in 8-odstotni naklon). Tudi ta bo imel predznak gorski cilj druge kategorije.

Najtežji del trase bo vzpon na Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte (11,1 km in 6,5-odstotni naklon), na katerem se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde. Če ne bo prišlo do bega, se bodo favoriti na tem delu zagotovo udarili za sekunde, ki štejejo v skupnem seštevku (najhitrejši dobi 8, drugi 5, tretji 2 sekundi).

Povsem za konec bo še gorski cilj III. kategorije Villard de Lans (2,2 km in 6,6-odstotni naklon).