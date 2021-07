Nov test za Pogačarja, etapa po okusu Kolumbijcev

Kaj tekmeci pripravljajo Tadeju Pogačarju? In kaj on njim?

Seveda danes Pogačarju ne bodo nevarni samo višine vajeni južnoameriški kolesarski asi, priložnost za napad se odpira tudi Dancu Vingegaardu, pa Avstralcu O'Connorju, ki sta v Alpah že pokazala, da sta v hribih izjemno močna, zagotovo pa imajo svoje načrte tudi številni drugi favoriti, ki doslej še niso razkrili svojih kart.

Lepi spomini na Andoro

"V Andori se obeta lep dan. Lepe spomine imam na Andoro, saj sem pred dvema letoma tam dosegel svojo prvo zmago na Grand Tourih in tudi moja punca je bila takrat tam," se je Pogačar spomnil Vuelte 2019 in devete etape, na kateri je premagal Naira Quintano in Primoža Rogliča, v cilju pa padel v objem Urški Žigart.

Priznal pa je, da je po dveh tednih dirkanja že utrujen, a je prepričan, da so utrujeni tudi njegovi tekmeci. Vsi, ki so uvrščeni med prvih deset, so nevarni, med drugim in osmim so razlike majhne, zato se je z dobrim napadom ali begom precej enostavno povzpeti po lestvici. Razburljivo bo, ampak mi smo pripravljeni in samozavestni," pravi 22-letnik iz Klanca pri Komendi.

Naporna etapa se bo začela ob 12.30, končala pa enkrat med 17.20 in 18.10, odvisno od tempa, s katerim se je bojo lotili najboljši kolesarji.

Etapa se bo že začela z vzponom, toda Col du Fourtou, z vrhom na 18. kilometru etape, sploh ni kategoriziran. Prvi pravi klanec se bo začel na 78, kilometru etape, gre za Mont Louis (1.560 m.n.v.), 8,4-kilometrski vzpon prve kategorije s povprečnim naklonom 5,7 %.

Naslednji izziv bo klanec druge kategorije, Col de Puymorens (1.915 m.n.v.), 5,8-kilometrski vzpon s 4,7 % povprečnega naklona, nato pa naskok na najvišjo točko Toura, Port d'Envalira (2.408 m.n.v.). 10,7-kilometrski vzpon prve kategorije ima 5,9 % povprečnega naklona, na poti nanj pa bo karavana zapustila Francijo in se podala v Andoro.

Sledi dolg in nevaren spust, pa nato še en klanec prve kategorije, Col de Beixalis (1.796 m.n.v., 6,4 km pri 8.5 % povprečnega naklona), na katerem se bodo delili časovni bonusi, pa nato še en nevaren, 15-kilometrski spust do cilja.

Skupni vrstni red po 14. etapi: 1. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 56;50:21

2. Guillaume Martin (Fra) Cofidis + 4:04

3. Rigoberto Uran (Kol) EF Education-Nippo 5:18

4. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma 5:32

5. Richard Carapaz (Ekv) Ineos Grenadiers 5:33

6. Ben O'Connor (Avs) AG2R Citroën Team 5:58

7. Wilco Kelderman (Niz) Bora-Hansgrohe 6:16

8. Aleksej Lucenko (Kaz) Astana-Premier Tech 6:30

9. Enric Mas (Špa) Movistar Team 7:11

10. Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 9:48

…

57. Matej Mohorič (Slo) Bahrain Victorious 1;34:00

89. Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 1;59:01

