V živo: Vingegaard in Lipowitz padla, Pogačarju govorijo, naj upočasni

V živo, 15. etapa

151 km do cilja - Padec v glavnini. Na tleh so se znašli Jonas Vingegaard, Florian Lipoiwtz in drugi.

155 km do cilja - Mathieu van der Poel se ne počuti najbolje: "Nisem si še opomogel po prehladu in piku čebele. Ne počutim se najbolje. Če se ne bom med vožnjo počutil dobro, bom etapo vzel kot regfeneracijo in misli usmeril v zadnji teden Toura.

156 km do cilja - Neilson Powless (EF Education - EasyPost) je skočil iz glavnine. Nekaj kolesarjev ga lovi, glavnina zaostaja 35 sekund.

13.20 - Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na Touru je čas za skoraj 170 kilometrov dolgo etapo, ki bo razgibana, ne bo pa imela težkih klancev, kot smo jih videli v zadnjih treh dneh. Slovenski šampion Tadej Pogačar je v odličnem položaju, saj ima pred drugouvrščenim Jonasom Vingegaardom kar 4:13 prednosti.

V ponedeljek bo drugi dan počitka, nakar se bo karavana preselila v Alpe.