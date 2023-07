Pogačar upa na drugačen dan

Ob pogledu na traso 11. etape lahko pričakujemo šprint glavnine, vendar bodo morale ekipe, ki imajo v svojih vrstah specialiste za tovrstne konce, nadzorovati ubežnike, saj tem trasa ponuja manever za pobeg.

Danes se bo glavnina iz gotskega mesta Clermont-Ferranda odpravila proti severu skozi Bourbonnais do Moulinsa, ki pred tem v tem delu Francije edini še ni gostil etape Tour de France. Regija Bourbonnais ima zgodovinski pomen, saj so kralji iz tega dela vladali Franciji od poznega 16. stoletja do francoske revolucije.

Foto: A. S. O.

Trasa 11. etape je večinoma ravninska, kar pomeni, da bo to verjetno edini skupinski sprint v drugem tednu in morda zadnji do 18. etape. Teren je prav tako idealen za pobeg. Trije gorski cilji IV. kategorije Cote de Chaptuzat-Haut (1,9 km/5-odstotni naklon), Cote de Mercurol (2,9 km/4,6-odstotni naklon) in Cote de la Croix Blanche (1,6 km/5,4-odstotni naklon) bodo med drugim na poti, a ne bodo pomenili velike ovire.

Sredin dan bo poseben za kolesarja Remija Cavagno in Juliana Alaphilippa. Prvi je iz Clermon-Ferranda, drugi pa iz Saint-Amand-Montronda, koder bo šla trasa. Bosta šla v beg? A se je Julian verjetno kar iztrošil že v torek, saj je bil prav tako med ubežniki.

Moulins morda nikoli ni gostil etape Tour de France, je pa gostil etapo Pariz–Nica. Leta 2019 je Sam Bennett premagal Caleba Ewana in Fabia Jakobsena, potem ko je Dylan Groenewegen potegnil kratko, čeprav je vodil v ospredju. Podoben zaključek s podobnimi imeni se danes zdi najverjetnejši scenarij.

"Pričakujem nekoliko lažji dan. Da ne bo takšen štart kot včeraj. Da bo rezervirano za šprinterje," so želje slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), ki v skupnem seštevku za Jonasom Vingegaardom zaostaja 17 sekund.

Rezultati po 10. etapi

Results powered by FirstCycling.com