Že uvodna etapa 113. Dirke po Franciji, 19.6 kilometra dolg ekipni kronometer po ulicah Barcelone, je postregel z zanimivim spopadom prvih favoritov za skupno zmago, Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda. Danec je bil s svojo ekipo Visma | Lease a Bike najhitrejši in bo oblekel rumeno majico, Pogačar je UAE Emirates - XRG pripeljal na tretje mesto.

Čeprav se je 113. Dirka po Franciji začela z ekipno vožnjo na čas, pa je postregla že s pravim spopadom favoritov za skupno zmago. Izjemno vožnjo je prikazala ekipa Visma | Lease a Bike, z Jonasom Vingegaardom zmagala, Danec pa je tako prvi lastnik prestižne rumene majice na letošnji dirki. Drugo mesto je zasedla ekipa Netcompany INEOS z italijanskim državnim prvakom v vožnji na čas Filippom Ganno, tretje pa UAE Emirates - XRG s Tadejem Pogačarjem.

Foto: Reuters

V skupnem seštevku ima tako Vingegaard zdaj osem sekund prednosti pred Ganno, ki sicer ne spada med favorite za skupno zmago. Ima pa Danec že 12 sekund naskoka pred Pogačarjem, 16 pred Juanom Ayusom (Lidl - Trek), 19 pred Remcom Evenepoelom, 35 pred Florianom Lipowitzem (oba Red Bull - BORA - hansgrohe) in 39 pred mladim francoskim adutom Paulom Seixasom (Decathlon) ...

Preostala Slovenca na dirki, Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull), sta delovala kot pomočnika v svojih ekipah. Po informacijah RTV Slovenija je Mohorič celo padel, medtem ko je Tratnik prav tako hitro zaostal. Na koncu je bil Mohorič 125., Tratnik pa 132, oba sta zaostala okoli štiri minute.

Jutri se kolesarji spet vračajo pred Olimpijski stadion v Barceloni, kjer bo cilj 169-kilometrske druge etape Toura. Preizkušnja z gričevnatim zaključkom in vzponi na Begues ter trikrat na Montjuic, se bo začela v Taragoni ob 13.45.

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Pred uvodno etapo 113. Toura

Dirka po Franciji se bo letos začela drugače. Ne s sprinterskim kaosom, ne z dolgim begom in ne z običajnim lovom na prvo rumeno majico, temveč z 19,6 kilometra dolgim ekipnim kronometrom po Barceloni.

Prvi dan Dirke po Franciji bo zato tudi psihološka igra. Štirikratni zmagovalec Toura Tadej Pogačar bo z moštvenimi kolegi pri UAE Team Emirates-XRG kot zadnji krenil na traso ob 18.55, pred tem pa bodo na progi že Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Paul Seixas in preostali kandidati za visoke uvrstitve.

Pogačar bo imel prednost, a tudi pritisk

Dejstvo, da bo UAE Team Emirates-XRG štartal zadnji, je za Pogačarja lahko prednost. V spremljevalnem avtomobilu bodo natančno vedeli, kako hitro so šli tekmeci, kje je kdo izgubljal in kakšen ritem bo potreben za vrh. A takšen položaj ima tudi drugo stran. Ko greš zadnji, se nimaš za kom skrivati.

Jonas Vingegaard bo z ekipo Visma | Lease a Bike štartal ob 18.50, torej le pet minut pred slovenskim šampionom. Še pet minut prej bo na trasi Remco Evenepoel z Red Bull - BORA - hansgrohe. Pogačar bo tako v zadnjih minutah pred štartom že dobival prve obrise, kako hitro so na progi njegovi največji tekmeci za rumeno majico.

Ekipni kronometer v 1. etapi Dirke po Franciji bo prinesel prvo selekcijo med najboljšimi. Foto: A. S. O.

To ni disciplina, v kateri kapetan lahko vse reši sam

Ekipni kronometer je posebna preizkušnja. Pogačar, Vingegaard ali Evenepoel so lahko v izjemni formi, a brez pravega ritma ekipe ne morejo iztržiti največ. Hitrost mora biti visoka, menjave tekoče, pomočniki pa porabljeni v pravem trenutku. Če kdo odpade prezgodaj, se lahko načrt hitro začne rušiti.

V Barceloni bo to še toliko bolj zanimivo, ker se bodo časi za etapno razvrstitev merili po prvem kolesarju ekipe, za skupni seštevek pa bodo upoštevani individualni časi. To pomeni, da bodo ekipe lahko v prvem delu bolj agresivno porabile močnejše pomočnike, v zaključku pa v ospredje potisnile tiste, ki morajo v skupnem seštevku ostati čim višje.

Barcelona bo najprej hitra, nato boleča

Večji del uvodne trase bo ravninski, a zaključek bo drugačen. Ko se bo cesta obrnila proti Montjuïcu in nato proti olimpijskemu stadionu, bo postalo jasno, kdo ima še dovolj svežine.

Prav tam se bo začela delati razlika. Ne nujno velika, a bi lahko komu že prvi dan Toura zagrenila življenje. Za kolesarje, ki ciljajo na rumeno majico v Parizu, je to dan, ko se Tour še ne dobi, lahko pa se začne zapletati.

UAE z močnim paketom, a brez prostora za napako

Pogačarjeva ekipa je za takšno nalogo sestavila zelo kakovostno zasedbo. Nils Politt, Brandon McNulty, Tim Wellens, Florian Vermeersch, Felix Großschartner, Isaac del Toro, Adam Yates in Pogačar imajo raznovrstnost za takšno preizkušnjo. UAE ima moč na ravnini, izkušnje in kapetana, ki mu zaključni del trase ustreza.

Posebno vprašanje bo, kako bodo pri UAE zaščitili tudi Isaaca del Tora. Mehičan je eden tistih, ki bi lahko bil na koncu Toura prav tako zelo visoko v skupnem seštevku. Pogi se je na novinarski konferenci pred začetkom Dirke po Franciji pošalil, da bo Del Toro osvojil dirko vseh dirk. Pričakovati je, da bosta skupaj prikolesarila na cilj prve etape.

Tratnik kot lokomotiva Red Bulla, Mohorič z Bahrainom

Slovenski pogled ne bo usmerjen le v Pogačarja. Jan Tratnik bo pri Red Bull – BORA – hansgrohe eden pomembnejših mož v prvem delu trase. Njegova moč na ravnini je lahko za ekipo zelo dragocena, zlasti ker ima Red Bull ob Evenepoelu tudi Floriana Lipowitza, ki ga bo želel obdržati v igri za skupni seštevek.

Red Bull bo šel na traso ob 18.45. To pomeni, da bo Evenepoel eden prvih velikih favoritov, ki bo zares postavil letvico. Belgijec ima v kronometru poseben status. Če bo do zaključka ob sebi ohranil dovolj močno ekipo, je lahko tudi kandidat za prvo rumeno majico letošnjega Toura.

Na delu bo tudi Matej Mohorič, ki bo z Bahrain Victorious štartal ob 18.20.

Kdaj štartajo najpomembnejše ekipe? 18.15 Netcompany-Ineos

18.20 Bahrain Victorious

18.30 Decathlon CMA CGM Team

18.35 EF Education-EasyPost

18.40 Lidl-Trek

18.45 Red Bull - BORA - hansgrohe

18.50 Team Visma | Lease a Bike

18.55 UAE Team Emirates-XRG

Visma s svojo računico, Ineos ima kronometrsko moč

Visma | Lease a Bike ima za ekipni kronometer zelo močno zasedbo. Victor Campenaerts, Edoardo Affini, Matteo Jorgenson in Jonas Vingegaard lahko narekujejo visok ritem, pri nizozemski ekipi pa bo zanimivo predvsem vprašanje razporeditve moči. Vingegaard je prvi mož, Jorgenson pa kolesar, ki ga verjetno ne bodo želeli prehitro spustiti iz igre.

Če bi gledali zgolj kronometrska imena, bi zelo visoko kotiral tudi Netcompany-Ineos. Filippo Ganna, Joshua Tarling in Tobias Foss so specialisti, ki lahko na ravninskem delu naredijo razliko. Vprašanje pa je, ali ima Ineos v zaključku kolesarja, ki lahko na krajših vzponih odgovori eksplozivnosti Pogačarja, Evenepoela ali Vingegaarda.

Kaj lahko pripravijo Filippo Ganna in preostali specialisti za kronometer pri Ineosu? Foto: Reuters

Seixas neznanka, Ayuso nevarnost iz druge vrste

Francoska javnost bo pozorno spremljala tudi Paula Seixasa, mladega upa ekipe Decathlon CMA CGM Team. Zanj bo to velik prvi test na Touru – ne toliko zato, ker bi moral že prvi dan napadati rumeno majico, temveč zato, ker bo ekipni kronometer hitro pokazal, koliko podpore ima v primerjavi z največjimi imeni.

Med nevarnimi imeni iz druge vrste je tudi Juan Ayuso. Lidl-Trek ima zelo zanimivo zasedbo. Mattias Skjelmose, Mads Pedersen, Quinn Simmons, Mathias Vacek in Derek Gee dajejo ekipi širino, ki je na takšni trasi lahko zelo uporabna. A tudi pri njih bo podobna dilema kot pri UAE in Vismi: kako voziti hitro in hkrati zaščititi več pomembnih kolesarjev.

Kdo lahko prvi obleče rumeno?

Prvi dan Toura ne bo le boj za etapno zmago, temveč tudi prvi test živcev. Pogačar bo zadnji videl, kaj so pripravili tekmeci, nato pa bo moral s svojo ekipo odgovoriti. Če bo UAE že v Barceloni med najboljšimi, bo slovenski šampion v nadaljevanje krenil z mirnejšo glavo. Če se bo kje zalomilo, pa se bo Tour za favorite z vprašanji začel že prvi večer.

Štartna lista ekipnega kronometra