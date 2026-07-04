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Dirka po Franciji, 1. etapa, ekipni kronometer (Barcelona - 19,6 km)
Pogačar rumeno majico zgrešil za 12 sekund, Jonas Vingegaard najhitrejši
Že uvodna etapa 113. Dirke po Franciji, 19.6 kilometra dolg ekipni kronometer po ulicah Barcelone, je postregel z zanimivim spopadom prvih favoritov za skupno zmago, Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda. Danec je bil s svojo ekipo Visma | Lease a Bike najhitrejši in bo oblekel rumeno majico, Pogačar je UAE Emirates - XRG pripeljal na tretje mesto.
Čeprav se je 113. Dirka po Franciji začela z ekipno vožnjo na čas, pa je postregla že s pravim spopadom favoritov za skupno zmago. Izjemno vožnjo je prikazala ekipa Visma | Lease a Bike, z Jonasom Vingegaardom zmagala, Danec pa je tako prvi lastnik prestižne rumene majice na letošnji dirki. Drugo mesto je zasedla ekipa Netcompany INEOS z italijanskim državnim prvakom v vožnji na čas Filippom Ganno, tretje pa UAE Emirates - XRG s Tadejem Pogačarjem.
V skupnem seštevku ima tako Vingegaard zdaj osem sekund prednosti pred Ganno, ki sicer ne spada med favorite za skupno zmago. Ima pa Danec že 12 sekund naskoka pred Pogačarjem, 16 pred Juanom Ayusom (Lidl - Trek), 19 pred Remcom Evenepoelom, 35 pred Florianom Lipowitzem (oba Red Bull - BORA - hansgrohe) in 39 pred mladim francoskim adutom Paulom Seixasom (Decathlon) ...
Preostala Slovenca na dirki, Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull), sta delovala kot pomočnika v svojih ekipah. Po informacijah RTV Slovenija je Mohorič celo padel, medtem ko je Tratnik prav tako hitro zaostal. Na koncu je bil Mohorič 125., Tratnik pa 132, oba sta zaostala okoli štiri minute.
Jutri se kolesarji spet vračajo pred Olimpijski stadion v Barceloni, kjer bo cilj 169-kilometrske druge etape Toura. Preizkušnja z gričevnatim zaključkom in vzponi na Begues ter trikrat na Montjuic, se bo začela v Taragoni ob 13.45.
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Dirka po Franciji, potek 1. etape:
Vrstni red v cilju:
1. Visma | Lease a Bike 21:47
2. Netcompany - INEOS + 0:08
3. UAE Team Emirates - XRG 0:12
4. Lidl - Trek + 0:16
5. Red Bull - BORA - hansgrohe 0:19
6. Decathlon CMA CGM 0:39
7. Alpecin - Premier Tech 0:39
8. Groupama - FDJ United 0:41
9. Bahrain - Victorious 0:47
...
🤩 TEAM VICTORY 🐝💛— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
🤩 VICTOIRE EN ÉQUIPE 🐝💛@vismaleaseabike #TDF2026 pic.twitter.com/nlVNOUF5L5
19:17: Tadeja Pogačarja je na zadnji klanec pripeljal Isaac del Toro, Slovenec pa se je nato sam izstrelil proti cilju. V sprintu mu je zmanjkalo 12 sekund in zasedel je tretje mesto. Jonas Vingegaard bo tako prvi oblekel rumeno majico na letošnjem Touru.
19:12: Jonas Vingegaard je postavil najboljši čas in Pogačarju vrgel rokavico!
🥵 A big move from @vismaleaseabike, setting the new benchmark time. ⏱️— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
🏁 Only @TeamEmiratesUAE remains to finish.
🥵 Gros chrono de @vismaleaseabike, nouveau temps de référence. ⏱️#TDF2026 pic.twitter.com/nsgvZTE52n
19:07: Remco Evenepoel je Red Bull - BORO - hansgrohe pripeljal na tretje mesto.
19:05: Adam Yates je opravil svoje za UAE Emirates, Florian Lipowitz pa pri približevanju cilju ne more držati tempa Remca Evenepoela, ki bo sam napadel kar najboljši čas za Red Bull - BORO - hansgrohe. Na drugem merjenju vmesnega časa so bili Pogačarjevi četrti, sedem sekund za Vismo.
19:03: Juan Ayuso je Lidl Trek pripeljal na drugo mesto, le osem sekund za Netcompany Ineosom, medtem je Pogačarjev UAE Emirates na prvem merjenju vmesnega časa zabeležil četrti izid, Vingegaardova Visma je bila tretja. Jan Tratnik je svoje opravil za Red Bull, ki je ostal le še s tremi kolesarji.
18:55: Startala je še zadnja ekipa UAE Team Emirates - XRG s Tadejem Pogačarjem!
18:52: Paul Seixas je bil zadnji mož Decathlona, ekipi pa je priboril drugo mesto! Lidl - Trek je ostal brez Mattiasa Skjelmoseja, ki je imel defekt in je moral zamenjati kolo.
18:50: Startala je Visma | Lease a Bike z Jonasom Vingegaardom!
18:45: S startne rampe se je pognala ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe z Remcom Evenepoelom, Florianom Lipowitzem in Janom Tratnikom!
Takole se pred startom hladijo kolesarji UAE Emirates:
💦 Some cold water?— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
💦 Un rafraîchissement ? #TDF2026 https://t.co/4zn4AtdO75 pic.twitter.com/B18YMx0vjx
18:42: Mohoričev Bahrain - Victorious je zasedel četrto mesto v cilju.
18:40: Startala je močna ekipa Lidl - Trek, katere adut za skupni seštevek je nekdanji Pogačarjev kolega Juan Ayuso. Mohoričev Bahrain je dobro na poti, na prvem merjenju vmesnega časa je bil peti, na drugem četrti in na tretjem tretji.
18:37: Filippo Ganna je ekipi Netcompany - INEOS zagotovil prvo mesto z naskokom 31 sekund!
BOOM! 🤯— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
🇮🇹 What a time trial from the Italian national champion, giving @NetcompanyINEOS a commanding lead in the team time trial.
⏱️ A new benchmark time, with a 31-second gap, no less!
BOOM ! 🤯
🇮🇹 Quel chrono du champion national italien du contre-la-montre, qui permet à… pic.twitter.com/pzl1gioDsF
18:30: Startala je ekipa Decathlon CMA CGM s Paulom Seixasom. Netcompany - Ineos postavlja najboljše čase, je pa zaradi predrte pnevmatike ekipa zelo zgodaj ostala brez Kevina Vauquelina.
18:28: Ekipa Alpecin - Premier Tech je prevzela vodstvo, cilj je prvi prečkal Mathieu van der Poel v času 22:26,23 (52,413 km/h).
Mathieu van der Poel je bil zadnji mož ekipe Alpecin - Premier Tech.
18:25: Na poti je tudi že Bahrain - Victorious z Matejem Mohoričem! Medtem je Cian Uijtdebroeks v cilju pojasnil, da je imel takoj po startu težave s krči in se zahvalil kolegom iz ekipe Movistar, da so ga spravili do cilja. Bo pa mladi Belgijec že po prvi etapi Toura v zaostanku za favoriti.
Tough day for Cian Uijtdebroeks 😪🥵— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
⏱️ @Movistar_Team cross the finish line in 23"05.
Journée difficile pour Cian Uijtdebroeks 😪🥵
⏱️ @Movistar_Team coupe la ligne d’arrivée en 23"05. #TDF2026 pic.twitter.com/6WQGwxDULr
18:15: Startala je ekipa Netcompany-Ineos, ki ima z italijanskim državnim prvakom v vožnji na čas Filippom Ganno favorita za današnjo zmago. Pri Jayco AlUli, ki se približuje cilju, pa je popustil Ben O'Connor, kar sproža vprašanje, kakšne cilje ima Avstralec letos v boju za skupni seštevek.
Takole so se za vročino pripravljali kolesarji Ineosa:
🧊 Stay cool #TDF2026 pic.twitter.com/F0xKoM2P6y— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
18:08: Uijtdebroeks je imel velike težave tudi na zaključnem vzponu, končni čas za Movistar je postavil Raul Garcia Pierna. Španska ekipa je šele deveta, 37 sekund za vodilno Groupamo.
18:05: Startala je ekipa Alpecin - Premier Tech z Mathieuom van der Poelom in Jasperjem Philipsenom, medtem je imela pred ciljem težave ekipa Movistar, v kateri je zaostal Cian Uijtdeboreks, na pomoč pa mu je moral priskočiti Pablo Castrillo.
18:00: Ion Izagirre je Cofidis pripeljal na sedmo mesto, pravkar je startala ekipa Jayco AlUla.
17:53: Ekipa Pinarello Q36.5 je v zaključku pripravila vse za napad Toma Pidcocka, Britanec pa je zabeležil drugi čas.
17:47: Romain Gregoire je ekipo Groupama - FDJ United pripeljal na prvo mesto. Medtem je Cofidis kmalu po startu ostal brez Alexa Aranburuja, ki ga je ustavila predrta guma.
17:38: Vodstvo je v cilju prevzela ekipa TotalEnergies, ki je kronometer odpeljala s povprečno hitrostjo 51,523 km/h. Medtem je odlično na poti še ena francoska ekipa Groupama - FDJ United, za katero se v zaključku borita le še Romain Gregoire in Clement Braz Afonso.
17:28: Končni čas za moštvo Caja Rural - Seguros RGA je postavil Nizozemec Alex Molenaar (22:59), ki se je na zadnji klanec proti Olimpijskem stadionu pognal sam. Preostali člani ekipe bodo zabeležili slabše individualne čase.
17:24: Caja Rural ima na Montjuicu tri kilometre pred ciljem v boju za visoko uvrstitev v etapi le še dva kolesarja. Takšen taktičen pristop bomo danes bržčas videli pogosto.
What a view! 🤩— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
⏱️ @picnicpostnl reaches the second intermediate checkpoint in 11"57.
Quelle vue ! 🤩
⏱️ @picnicpostnl atteint le deuxième intermédiaire en 11"57.#TDF2026 pic.twitter.com/1qvLuhrl6Q
17:22: Kolesarji ekipe Picnic PostNL so bili na prvem merjenju vmesnega časa še hitri, nato pa po kaotičnem nadaljevanju zaostali za Cajo Rural.
17:17: Kolesarji Caje Rural kolesarijo disciplinirano in so po nekaj kilometrih izgubili le enega člana, ki je opravil svoje delo, je pri ekipi Picnic PostNL bolj kaotično, stik s kolegi je namreč kmalu po startu izgubil Francoz Waren Barguil in ker je ta njihov glavni adut za skupni seštevek, so ga morali čakati.
17:05: Na progo se je kor prva podala osmerica kolesarjev španske ekipe Caja Rural - Seguros RGA in tako uradno odprla 113. Dirko po Franciji!
THE #TDF2026 HAS OFFICIALLY STARTED ! 🤩💛— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
🇪🇸 @CajaRural_RGA is the first team off the start ramp for the Stage 1 team time trial !
LE #TDF2026 EST OFFICIELLEMENT LANCÉ ! 🤩💛
🇪🇸 Caja Rural-RGA est la première équipe à s’élancer sur ce chrono par équipes ! pic.twitter.com/SssmwXqkUb
Številni strokovnjaki so poudarili, da bo poskušal Tadej Pogačar že prvi dan dirke tekmecem poslati močno sporočilo, obenem pa velike možnosti za današnjo zmago pripisujejo tudi ekipi Netcompany-Ineos, ki ima s Filippom Ganno, Joshuo Tarlingom in Tobiasom Fossom močna orožja v vožnji na čas. Pogačarju bo danes bržčas najpomembneje to, da pridobi nekaj časa proti največjim tekmecem za zmago v skupnem seštevku, v prvi vrsti proti Jonasu Vingegaardu (Visma | Lease a Bike), dvojcu Red Bull - BORE - hansgrohe Remcu Evenepoelu in Florianu Lipowitzu, pa tudi velikemu francoskemu upu, 19-letnemu Paulu Seixasu (Decathlon CMA CGM).
Start: Prva ekipa se bo na 19,6 kilometra dolgo traso v Barceloni podala španska Caja Rural - Seguros RGA (ob 17.05). Pogačarjev UAE Team Emirates – XRG bo startal kot zadnji ob 18.55. V Barceloni je vroče, v času uvodne etape 113. Dirke po Franciji bo 30 stopinj Celzija.
Kolesarji so danes opravili ogled trase, tukaj je nekaj utrinkov:
🤔 Waiting for your answers below...— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
Où est Pogi ? Nous attendons vos retours en commentaire...#TDF2026 pic.twitter.com/1P2w2jwUo4
Recon time for the teams, starting with @CajaRural_RGA!— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
Les premières équipes se sont lancées dans la reconnaissance du contre-la-montre ⌛️#TDF2026 pic.twitter.com/IxSWa1bXcY
Montez le volume… 🔉🔉🔉#TDF2026 pic.twitter.com/CQ5mKuA6Ap— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
📍 Avinguda de la Reina Maria Cristina 📍— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
Teams are getting ready on this beautiful avenue 😍
Une avenue splendide pour un contre-la-montre qui s’annonce intense 🔥#TDF2026 pic.twitter.com/oGwNkZQ42R
Štartna lista ekipnega kronometra
|Številka
|Ekipa
|Čas štarta
|1
|Caja Rural-Seguros RGA
|17:05
|2
|Team Picnic PostNL
|17:10
|3
|TotalEnergies
|17:15
|4
|Tudor Pro Cycling Team
|17:20
|5
|Groupama-FDJ United
|17:25
|6
|Pinarello-Q36.5
|17:30
|7
|Cofidis
|17:35
|8
|Lotto-Intermarché
|17:40
|9
|Movistar Team
|17:45
|10
|NSN Cycling Team
|17:50
|11
|Uno-X Mobility
|17:55
|12
|Team Jayco AlUla
|18:00
|13
|Alpecin-Premier Tech
|18:05
|14
|Soudal Quick-Step
|18:10
|15
|Netcompany-Ineos
|18:15
|16
|Bahrain Victorious
|18:20
|17
|XDS Astana Team
|18:25
|18
|Decathlon CMA CGM Team
|18:30
|19
|EF Education - EasyPost
|18:35
|20
|Lidl-Trek
|18:40
|21
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|18:45
|22
|Team Visma | Lease a Bike
|18:50
|23
|UAE Team Emirates-XRG
|18:55
Pred uvodno etapo 113. Toura
Dirka po Franciji se bo letos začela drugače. Ne s sprinterskim kaosom, ne z dolgim begom in ne z običajnim lovom na prvo rumeno majico, temveč z 19,6 kilometra dolgim ekipnim kronometrom po Barceloni.
Prvi dan Dirke po Franciji bo zato tudi psihološka igra. Štirikratni zmagovalec Toura Tadej Pogačar bo z moštvenimi kolegi pri UAE Team Emirates-XRG kot zadnji krenil na traso ob 18.55, pred tem pa bodo na progi že Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Paul Seixas in preostali kandidati za visoke uvrstitve.
Pogačar bo imel prednost, a tudi pritisk
Dejstvo, da bo UAE Team Emirates-XRG štartal zadnji, je za Pogačarja lahko prednost. V spremljevalnem avtomobilu bodo natančno vedeli, kako hitro so šli tekmeci, kje je kdo izgubljal in kakšen ritem bo potreben za vrh. A takšen položaj ima tudi drugo stran. Ko greš zadnji, se nimaš za kom skrivati.
Jonas Vingegaard bo z ekipo Visma | Lease a Bike štartal ob 18.50, torej le pet minut pred slovenskim šampionom. Še pet minut prej bo na trasi Remco Evenepoel z Red Bull - BORA - hansgrohe. Pogačar bo tako v zadnjih minutah pred štartom že dobival prve obrise, kako hitro so na progi njegovi največji tekmeci za rumeno majico.
Ekipni kronometer v 1. etapi Dirke po Franciji bo prinesel prvo selekcijo med najboljšimi.
To ni disciplina, v kateri kapetan lahko vse reši sam
Ekipni kronometer je posebna preizkušnja. Pogačar, Vingegaard ali Evenepoel so lahko v izjemni formi, a brez pravega ritma ekipe ne morejo iztržiti največ. Hitrost mora biti visoka, menjave tekoče, pomočniki pa porabljeni v pravem trenutku. Če kdo odpade prezgodaj, se lahko načrt hitro začne rušiti.
V Barceloni bo to še toliko bolj zanimivo, ker se bodo časi za etapno razvrstitev merili po prvem kolesarju ekipe, za skupni seštevek pa bodo upoštevani individualni časi. To pomeni, da bodo ekipe lahko v prvem delu bolj agresivno porabile močnejše pomočnike, v zaključku pa v ospredje potisnile tiste, ki morajo v skupnem seštevku ostati čim višje.
Barcelona bo najprej hitra, nato boleča
Večji del uvodne trase bo ravninski, a zaključek bo drugačen. Ko se bo cesta obrnila proti Montjuïcu in nato proti olimpijskemu stadionu, bo postalo jasno, kdo ima še dovolj svežine.
Prav tam se bo začela delati razlika. Ne nujno velika, a bi lahko komu že prvi dan Toura zagrenila življenje. Za kolesarje, ki ciljajo na rumeno majico v Parizu, je to dan, ko se Tour še ne dobi, lahko pa se začne zapletati.
UAE z močnim paketom, a brez prostora za napako
Pogačarjeva ekipa je za takšno nalogo sestavila zelo kakovostno zasedbo. Nils Politt, Brandon McNulty, Tim Wellens, Florian Vermeersch, Felix Großschartner, Isaac del Toro, Adam Yates in Pogačar imajo raznovrstnost za takšno preizkušnjo. UAE ima moč na ravnini, izkušnje in kapetana, ki mu zaključni del trase ustreza.
Posebno vprašanje bo, kako bodo pri UAE zaščitili tudi Isaaca del Tora. Mehičan je eden tistih, ki bi lahko bil na koncu Toura prav tako zelo visoko v skupnem seštevku. Pogi se je na novinarski konferenci pred začetkom Dirke po Franciji pošalil, da bo Del Toro osvojil dirko vseh dirk. Pričakovati je, da bosta skupaj prikolesarila na cilj prve etape.
Tratnik kot lokomotiva Red Bulla, Mohorič z Bahrainom
Slovenski pogled ne bo usmerjen le v Pogačarja. Jan Tratnik bo pri Red Bull – BORA – hansgrohe eden pomembnejših mož v prvem delu trase. Njegova moč na ravnini je lahko za ekipo zelo dragocena, zlasti ker ima Red Bull ob Evenepoelu tudi Floriana Lipowitza, ki ga bo želel obdržati v igri za skupni seštevek.
Red Bull bo šel na traso ob 18.45. To pomeni, da bo Evenepoel eden prvih velikih favoritov, ki bo zares postavil letvico. Belgijec ima v kronometru poseben status. Če bo do zaključka ob sebi ohranil dovolj močno ekipo, je lahko tudi kandidat za prvo rumeno majico letošnjega Toura.
Na delu bo tudi Matej Mohorič, ki bo z Bahrain Victorious štartal ob 18.20.
Kdaj štartajo najpomembnejše ekipe?
- 18.15 Netcompany-Ineos
- 18.20 Bahrain Victorious
- 18.30 Decathlon CMA CGM Team
- 18.35 EF Education-EasyPost
- 18.40 Lidl-Trek
- 18.45 Red Bull - BORA - hansgrohe
- 18.50 Team Visma | Lease a Bike
- 18.55 UAE Team Emirates-XRG
Visma s svojo računico, Ineos ima kronometrsko moč
Visma | Lease a Bike ima za ekipni kronometer zelo močno zasedbo. Victor Campenaerts, Edoardo Affini, Matteo Jorgenson in Jonas Vingegaard lahko narekujejo visok ritem, pri nizozemski ekipi pa bo zanimivo predvsem vprašanje razporeditve moči. Vingegaard je prvi mož, Jorgenson pa kolesar, ki ga verjetno ne bodo želeli prehitro spustiti iz igre.
Če bi gledali zgolj kronometrska imena, bi zelo visoko kotiral tudi Netcompany-Ineos. Filippo Ganna, Joshua Tarling in Tobias Foss so specialisti, ki lahko na ravninskem delu naredijo razliko. Vprašanje pa je, ali ima Ineos v zaključku kolesarja, ki lahko na krajših vzponih odgovori eksplozivnosti Pogačarja, Evenepoela ali Vingegaarda.
Kaj lahko pripravijo Filippo Ganna in preostali specialisti za kronometer pri Ineosu?
Seixas neznanka, Ayuso nevarnost iz druge vrste
Francoska javnost bo pozorno spremljala tudi Paula Seixasa, mladega upa ekipe Decathlon CMA CGM Team. Zanj bo to velik prvi test na Touru – ne toliko zato, ker bi moral že prvi dan napadati rumeno majico, temveč zato, ker bo ekipni kronometer hitro pokazal, koliko podpore ima v primerjavi z največjimi imeni.
Med nevarnimi imeni iz druge vrste je tudi Juan Ayuso. Lidl-Trek ima zelo zanimivo zasedbo. Mattias Skjelmose, Mads Pedersen, Quinn Simmons, Mathias Vacek in Derek Gee dajejo ekipi širino, ki je na takšni trasi lahko zelo uporabna. A tudi pri njih bo podobna dilema kot pri UAE in Vismi: kako voziti hitro in hkrati zaščititi več pomembnih kolesarjev.
Kdo lahko prvi obleče rumeno?
Prvi dan Toura ne bo le boj za etapno zmago, temveč tudi prvi test živcev. Pogačar bo zadnji videl, kaj so pripravili tekmeci, nato pa bo moral s svojo ekipo odgovoriti. Če bo UAE že v Barceloni med najboljšimi, bo slovenski šampion v nadaljevanje krenil z mirnejšo glavo. Če se bo kje zalomilo, pa se bo Tour za favorite z vprašanji začel že prvi večer.
Štartna lista ekipnega kronometra
|Številka
|Ekipa
|Čas štarta
|1
|Caja Rural-Seguros RGA
|17:05
|2
|Team Picnic PostNL
|17:10
|3
|TotalEnergies
|17:15
|4
|Tudor Pro Cycling Team
|17:20
|5
|Groupama-FDJ United
|17:25
|6
|Pinarello-Q36.5
|17:30
|7
|Cofidis
|17:35
|8
|Lotto-Intermarché
|17:40
|9
|Movistar Team
|17:45
|10
|NSN Cycling Team
|17:50
|11
|Uno-X Mobility
|17:55
|12
|Team Jayco AlUla
|18:00
|13
|Alpecin-Premier Tech
|18:05
|14
|Soudal Quick-Step
|18:10
|15
|Netcompany-Ineos
|18:15
|16
|Bahrain Victorious
|18:20
|17
|XDS Astana Team
|18:25
|18
|Decathlon CMA CGM Team
|18:30
|19
|EF Education - EasyPost
|18:35
|20
|Lidl-Trek
|18:40
|21
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|18:45
|22
|Team Visma | Lease a Bike
|18:50
|23
|UAE Team Emirates-XRG
|18:55