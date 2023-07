V živo. Peterica kolesarjev hitro pobegnila glavnini

Dirka po Franciji, 1. etapa v živo:

Stanje na dirki:>

Bežijo: Pascal Eenkhorn (Niz/Lotto-Dstny), Lilian Calméjane (Fra/Intermarché), Simon Guglielmi (Fra/Arkea), Valentin Ferron (Fra/TotalEnergies) in Jonas Gregaard (Dan/Uno-X)

+ 1:25 glavnina

170 km do cilja - Kolesarji so na prvem kategoriziranem vzponu dneva, Cote de Laukiz (III. kategorija, 2,2 km, 6,9-odstotni povprečni naklon), glavnina peterico drži na 1:25.

177 km do cilja - Ubežna peterica ima že minuto prednosti pred glavnino. za zdaj kolesarji vozijo po suhi cesti, obstaja pa velika verjetnost ploh.

Enajst ekip je na letošnji Tour prišlo z novim dizajnom dresov, 12 kolesarjev vozi tudi v posebnih majicah državnih prvakov.

Državni prvaki s cestnih dirk na letošnjem Touru so: Tadej Pogačar (Slovenija), Dylan Van Baarle (Nizozemska), Valentin Madouas (Francija), Fred Wright (Velika Britanija), Esteban Chaves (Kolumbija), Mattias Skjelmose (Danska), Emanuel Buchmann (Nemčija), Quinn Simmons (ZDA), Gregor Mühlberger (Avstrija), Alex Kirsch (Luksemburg), Aleksej Lucenko (Kazahstan) in Richard Carapaz (Ekvador).

180 km do cilja - Peterici kolesarjev je uspelo uiti glavnini, ta se je umirila. Imamo uspešen pobeg. Bežijo Nizozemec Pascal Eenkhorn (Lotto-Dstny), Francozi Lilian Calméjane (Intermarché), Simon Guglielmi (Arkea) in Valentin Ferron (TotalEnergies) ter Danec Jonas Gregaard (Uno-X).

182 km do cilja – Prva etapa 110. Toura se je začela tudi zares! Kolesarji so prevozili deset kilometrov zaprte vožnje po ulicah Bilbaa, na pot jih je pospremila množica navijačev, zdaj pa so dosegli kilometer nič in direktor dirke Christian Prudhomme je z zastavico naznanil začetek bojev. Takoj po uradnem staru so se začeli napadi na čelu glavnine.

💪 The race is underway, and attacks are already flying!



💪 La course est lancée, et les attaques fusent déjà !#TDF2023 pic.twitter.com/eQlenEa0eu — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2023

Z dirko je začelo 176 kolesarjev iz 22 moštev, Slovenijo zastopa trojica Luka Mezgec (Jayco AlUla), Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Tadej Pogačar (UAE Emirates).

Start: ob 12.30 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, ob 12.55 bo šlo zares. Tadej Pogačar je bil na startu odlično razpoložen, etapo je začel v posebni majici slovenskega državnega prvaka, ima pa obljepljeno levo zapestje, ki si ga je zlomil pri padcu na aprilskem spomeniku Liege - Bastogne - Liege. Dve od treh zlomljenih kosti ima že zaceljeni, prav Pogačarjeva poškodba pa je bila vroča tema zadnjih nekaj dni. Ga bo oviralo pri dirkanju, mu ne bo povzročalo nobenih težav? Kmalu bo jasno.

V cilju kolesarje pričakujejo med 17.15 in 17.45. Prav v času etape je v okolici Bilbaa velika verjetnost ploh.