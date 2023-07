Začenja se Tour! Že prva etapa bo na nož.

Ob 12.30 se bodo kolesarji podali na zaprto vožnjo, ob 12.55 bo šlo zares. V cilju kolesarje pričakujejo med 17.15 in 17.45. Prav v času etape je v okolici Bilbaa velika verjetnost ploh.

Že današnja uvodna etapa 110. Toura bo vse prej kot lahka. Kolesarje na razgibani trasi čaka pet kategoriziranih vzponov. So sicer kratki, a nekateri zelo strmi, kar pomeni, da bo v zaključek etape prišla zelo razredčena glavnina, v kateri najbrž ne bo več specialistov za sprinte, etapa pa je idealna tudi za uspešen pobeg. A ti na Touru redko uspejo, interes za osvojitev prestižne rumene majice je namreč izjemen. Favoriti za skupno zmago bodo v prvih etapah morali paziti drug na drugega, ob kakšni nepazljivosti ali smoli lahko hitro pride do večjih zaostankov.

Pogačar: Vingegaard je glavni na tem Touru Vingegaard in Pogačar sta se pred dirko otepala vloge favorita oziroma jo pripisovala drug drugemu. Foto: Guliverimage "Lani sem bil sicer dovolj dober, da bi lahko zmagal, a je bil Jonas v ključnih trenutkih močnejši od mene. Tudi danes je on glavni mož na Touru. Na Dofineji je bil dominanten, nato pa je povedal, da takrat sploh še ni bil v najboljši formi, zato že težko čakamo, da vidimo, kakšen je prispel na Tour," je v četrtek povedal Tadej Pogačar in moč Vingegaarda izpostavljal tudi v intervjujih pred tem. Sam še ni povsem prepričan, da je v stoodstotni formi, po padcu in zlomu zapestja na aprilski dirki Liege–Bastogne–Liege je bil dolgo brez kolesa, prestal operacijo in se na dirke vrnil šele prejšnji teden, ko je osvojil dva naslova slovenskega državnega prvaka. Več o Tadeju Pogačarju tukaj: Sportal Kako je z zapestjem Tadeja Pogačarja? #video Sportal Tadej Pogačar z drugačno mentaliteto: Letos nimam ničesar izgubiti

Morda se bodo danes bolj izpostavili člani Bahrain Victoriousa. Z Matejem Mohoričem imajo prekaljenega mačka za prav takšne etape, za nameček bosta na domačih cestah močno motivirana tudi Španca Mikel Landa in predvsem Bask Pello Bilbao, kolesarje Bahraina pa bo poganjal tudi čustveni naboj − dirkajo namreč z mislimi na nedavno preminulega kolega Gina Mäderja. Mladi Švicar se je ubil pri grozljivem padcu na letošnji Dirki po Švici.

Letos je Dirko po Baskiji dobil Jonas Vingegaard, ki je zmagoval tudi v etapah, podobnim današnjim na Touru. A ne gre pričakovati, da bi se Pogačarjev največji tekmec že prvi dan spustil v boj za rumeno majico. Sicer pa tudi slovenski as Tadej Pogačar na takšnih trasah blesti, slovi pa tudi po agresivnem dirkanju, zato je danes mogoče prav vse.

Vingegaard: Pričakujem agresivnega Pogačarja Foto: Guliverimage Jonas Vingegaard je na Pogačarjeve besede o tem, da je glavni mož na Touru v četrtek odvrnil: "Povsem isto lahko jaz rečem zanj." 26-letnega Danca so spraševali še, ali pričakuje že v prvem tednu dirke napade slovenskega tekmeca. "Seveda, pričakujem podobne napade kot lani," je odgovarjal in dodal, da bo s kolegi iz Jumbo-Visme vse od začetka budno prežal na vse najresnejše konkurente. "Pripravljeni moramo biti na vse, ob tem pa bomo videli, kaj lahko naredimo tudi sami." S tem ni izključil niti agresivnega dirkanja Jumbo-Visme, ki ima z Woutom van Aertom odličnega kandidata za današnjo zmago. Več o pričakovanjih Jonasa Vingegaarda tukaj: Sportal Vlogo favorita prelaga na Pogačarja #video

Foto: A.S.O.

Že prvi dan 3.200 "višincev"

Foto: A.S.O. Na 182 kilometrov dolgi trasi s startom in ciljem v Bilbau 176 tekmovalcev iz 22 ekip čaka pet kategoriziranih klancev, v prvih 68 kilometrih dva vzpona tretje kategorije, Cote de Laukiz (2,2 km, 6,9-odstotni povprečni naklon) in Cote de San Juan de Gaztelugatxe (3,5 km, 7,6-odstotni povprečni naklon). Na 88. kilometru etape bo leteči cilj, na 140. pa klanec četrte kategorije Col de Morga (3,9 km, 4,1-odstotni povprečni naklon). V zadnjih 30 kilometrih bo dirka najbrž eksplodirala, na klancih Cote de Vivero (II, kategorija, 4,2 km, 7,3-odstotni povprečni naklon) in Cote de Pike (2 km, 10-odstotni povprečni naklon) bo prišlo do hude selekcije. Z vrha zadnjega kategoriziranega klanca bo do cilja še dobrih 11 kilometrov, večinoma spusta, a s kratko ciljno rampo v Bilbau. Skupaj kolesarje čaka kar 3.200 metrov plezanja.

Na dirki nista le Pogačar in Vingegaard Pogačar in Vingegaard sta glavna kandidata za skupno zmago, a bo na njune napake prežalo še nekaj izjemno močnih tekmovalcev. V širši krog favoritov spadajo še David Gaudu, Jai Hindley, Ben O'Connor, Richard Carapaz, Mattias Skjelmose, Simon Yates, Mikel Landa … Že na prvi etapi, v kateri bodo morali kolesarji premagati 3.200 višinskih metrov, bi se lahko poleg Pogačarja in Vingegaarda izkazali tudi Wout van Aert, Matthieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Tom Pidcock, Mattias Skjelmose, Pello Bilbao, Richard Carapaz, David Gaudu, Felix Gall, Alex Aranburu, Magnus Cort Nielsen, Christophe Laporte, Benoît Cosnefroy, Maxim van Gils, Tobias Johannessen, Michael Woods, Dylan Teuns, Ben O'Connor, Jai Hindley, Enric Mas, Giulio Ciccone, Neilson Powless, Victor Lafay, pa tudi Matej Mohorič. O favoritih na letošnjem Touru smo pisali tukaj: Sportal Pogačar in Vingegaard, nato dolga tišina

Foto: A.S.O.

Ključne etape prihajajo konec drugega tedna "Toura se v prvem tednu ne da dobiti, lahko pa se izgubi," je popularna krilatica za Dirko po Franciji in pravzaprav velja za vse tritedenske dirke. Začetek letošnjega Toura je zelo razgiban, saj v Baskiji prave ravnine sploh ni, zato krilatica še toliko bolj velja, a ključne etape bodo vendarle prišle šele s koncem drugega tedna, ko kolesarje čaka resno trpljenje v Alpah. O ključnih etapah smo pisali tukaj: Sportal Kakšen pekel čaka Tadeja Pogačarja?

Preberite še: