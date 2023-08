Rogličev dan

Na sredinem ekipnem kronometru so si kolesarji Jumbo-Visme privozili lepo prednost pred tekmeci. Drugouvrščene kolesarje Movistarja so prehiteli za 19 sekund, zasedba Bora-hansgrohe je na tretjem mestu zaostala za 30 sekund.

Danes bo tako v rumeni majici vodilnega kolesaril Madžar v vrstah nizozemskega moštva Attila Valter, enak čas pa imata tudi moštvena kolega Primož Roglič, ki ga zanima skupna zmaga, in Jan Tratnik.

Trasa 3. etape na Dirki po Burgosu. Foto: Vuelta Burgos

V tretji etapi bodo morali kolesarji opraviti s petimi gorskimi cilji III. kategorije, najtežji del pa bo predstavljal vzpon na Picon Blanco. Klanec se bo začel dobrih 40 kilometrov pred ciljem, dolg bo 7,8 kilometra in bo imel povprečno devetodstotno naklonino – pred tem bodo že štirje kategorizirani gorski cilji.

Deset kilometrov do ciljne črte v Villarcayu bo kolesarje pričakal še en klanec v dolžini 2,2 kilometra in bo imel 5,5-odstotni povprečni naklon. Sam zaključek naj bi bil pisan na kožo Rogliču, zato bi lahko bil današnji dan njegov in bi oblekel tudi majico najboljšega na dirki. A bodo pri UAE Emirates – na dirki nastopa Domen Novak –, ki so v sredo na ekipnem kronometru izgubili kar 34 sekund, in drugih ekipah skušali danes ponagajati slovenskemu šampionu.

Ključna etapa bo nato zadnji dan v soboto, ko bo na sporedu nova gorska preizkušnja.

Vrstni red po 2. etapi

