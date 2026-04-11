Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
M. P., S. K.

Sobota,
11. 4. 2026,
15.40

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,38

Natisni članek

Florian Lipowitz Paul Seixas Roman Jermakov Domen Novak Gal Glivar Primož Roglič Primož Roglič dirka po Baskiji

Sobota, 11. 4. 2026, 15.40

Dirka po Baskiji, 6. etapa: Goizper–Antzuola – Bergara (135,2 km)

V živo: Seixas, Lipowitz in Roglič daleč za ubežniki

Paul Seixas, Baskija 2026 | Lahko še kdo prepreči zmagoslavje Paula Seixasa? | Foto Guliverimage

Lahko še kdo prepreči zmagoslavje Paula Seixasa?

Z dobrih 135 kilometrov dolgo šesto etapo od Goizper–Antzuole do Bergare se končuje 65. dirka po Baskiji. Francoski super talent Paul Seixas (Decathlon) ima po zmagi na kraljevski etapi zdaj v skupnem seštevku dve minuti in pol prednosti pred Nemcem Florianom Lipowitzem, Primož Roglič pa je padel na tretje mesto (+ 3:40). Red Bull - BORA - hansgrohe bi še lahko poskusila napasti skupno zmago. Etapa se je začela ob 14:07, v cilju najboljše pričakujejo okoli 17. ure.

Primož Roglič
Sportal Seixas ostaja nepremagljiv, Roglič vlogo prvega izzivalca predal Lipowitzu
Šesta etapa v živo:

Še 80 km: Za kolesarji sta še dva lažja vzpona. V ospredju je zdaj peterica kolesarjev (Soler, Skjelmose, Lopez, Healy in Oxenberg), ki imajo dobro minuto prednosti pred skupino 32 kolesarjev (med njimi je tudi Glivar). Glavnina s prvimi tremi na dirki zaostaja štiri minute.

Še 105 km: Dežuje. Skjelmose, Healy in Soler so 20 sekund pred Juanom Lopezom, glavnina zdaj zaostaja pol minute.

Še 112 km: Za kolesarji je prvi od šestih kategoriziranih klancev, a ni noben prve kategorije. Marc Soler, Mattias Skjelmose in Bean Healy so se odločili za beg, a so za zdaj le 20 sekund pred glavnino.

Pred štartom šeste etape

Za konec 65. dirke po Baskiji kolesarje čaka kratka etapa, ki pa bo postregla s šestimi kategoriziranimi klanci, tremi tretje in tremi druge kategorije. Takoj po štartu tekmovalce že čaka Asentzio (III. kat., 4,6 km/7,6 %), sledijo Elosua (II. kat., 6,9 km/7,5 %) in Azkarate (III. kat., 3 km/7,1 %), nato pa v drugem krogu še enkrat Elosua in Azkarte, pa za konec Asentzio s težje smeri druge kategorije (7,2 km/5,3 %).

Dirka po Baskiji, profil 6. etape | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Senzacionalni francoski najstnik Paul Seixas je v rumeni majici vodilnega vse od zmage na uvodnem kronometru, dirke, po tem je zmagal še v drugi in včeraj v peti etapi. Zdaj ima pred najbližjim zasledovalcem Lipowitzem udobni dve minuti in pol prednosti, a lahko pričakuje, da se Red Bull - BORA - hansgrohe ne bo predala brez boja.

Skupni vrstni red po petih etapah:

1. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)
2. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) +2:30
3. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) +3:40
4. Ion Izaggire (Špa/Cofidis) +2:50            
5. Alex Baudin (Fra/EF Education - EasyPost) +4:12         
6. Harold Tejada (Kol/XDS Astana) +4:29
7. Cian Uijtdebroeks (Bel/Movistar) +4:42
8. Clement Champoussin (Fra/XDS Astana) +4:43
9. Pello Bilbao (Špa/Bahrain - Victorious) +5:03
10. Javier Romo (Špa/Movistar) +5:05
…            
88. Gal Glivar (Slo/Alpecin - Premier Tech) +1;00:29
107. Roman Jermakov (Slo/Bahrain - Victorious) +1;12:44
121. Domen Novak (Slo/Uae Emirates - XRG) +1;22:12

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
