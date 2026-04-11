V živo: Seixas, Lipowitz in Roglič daleč za ubežniki

Z dobrih 135 kilometrov dolgo šesto etapo od Goizper–Antzuole do Bergare se končuje 65. dirka po Baskiji. Francoski super talent Paul Seixas (Decathlon) ima po zmagi na kraljevski etapi zdaj v skupnem seštevku dve minuti in pol prednosti pred Nemcem Florianom Lipowitzem, Primož Roglič pa je padel na tretje mesto (+ 3:40). Red Bull - BORA - hansgrohe bi še lahko poskusila napasti skupno zmago. Etapa se je začela ob 14:07, v cilju najboljše pričakujejo okoli 17. ure.

Še 80 km: Za kolesarji sta še dva lažja vzpona. V ospredju je zdaj peterica kolesarjev (Soler, Skjelmose, Lopez, Healy in Oxenberg), ki imajo dobro minuto prednosti pred skupino 32 kolesarjev (med njimi je tudi Glivar). Glavnina s prvimi tremi na dirki zaostaja štiri minute.



Še 105 km: Dežuje. Skjelmose, Healy in Soler so 20 sekund pred Juanom Lopezom, glavnina zdaj zaostaja pol minute.



Še 112 km: Za kolesarji je prvi od šestih kategoriziranih klancev, a ni noben prve kategorije. Marc Soler, Mattias Skjelmose in Bean Healy so se odločili za beg, a so za zdaj le 20 sekund pred glavnino.

Za konec 65. dirke po Baskiji kolesarje čaka kratka etapa, ki pa bo postregla s šestimi kategoriziranimi klanci, tremi tretje in tremi druge kategorije. Takoj po štartu tekmovalce že čaka Asentzio (III. kat., 4,6 km/7,6 %), sledijo Elosua (II. kat., 6,9 km/7,5 %) in Azkarate (III. kat., 3 km/7,1 %), nato pa v drugem krogu še enkrat Elosua in Azkarte, pa za konec Asentzio s težje smeri druge kategorije (7,2 km/5,3 %).

Senzacionalni francoski najstnik Paul Seixas je v rumeni majici vodilnega vse od zmage na uvodnem kronometru, dirke, po tem je zmagal še v drugi in včeraj v peti etapi. Zdaj ima pred najbližjim zasledovalcem Lipowitzem udobni dve minuti in pol prednosti, a lahko pričakuje, da se Red Bull - BORA - hansgrohe ne bo predala brez boja.