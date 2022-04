Roglič bo nadzoroval

V tretji etapi so se tekmeci v boju za skupno zmago dobesedno udarili med seboj. Tempo, ki so ga navili, je bil silovit. Slovenski kolesar Primož Roglič, ki je po prvem dnevu in odlični vožnji na kronometru vodilni mož, je skupaj z moštvenim kolegom pri Jumbo-Vismi Jonasom Vingegaardom dobro nadziral potek dogodkov in na koncu zadržal rumeno majico. Ni se podal v boj za etapno zmago, ki je pripadla Pellu Bilbau (Bahrain-Victorious).

Četrti dan dirkanja se takšnega dogajanja ne pričakuje, čeprav je trasa razgibana. Na poti bodo morali prekolesariti štiri gorske cilje, a bodo klanci praktično vseskozi pred njimi.

Foto: La FlammeRouge

Prvi gorski cilj bo na 65. kilometru, ko se bodo prvič povzpeli na Vivero (4,4 kilometra, 7,2-odstotni naklon).

Naslednji gorski cilj Jata bo prav tako III. kategorije. Dolg bo 9,1 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal le tri odstotke.

Urruztimendi bo prišel na vrsto na 145. kilometru in bo imel predznak II. kategorije. Kolesarje tam čaka 1,9 kilometra vožnje navkreber s povprečnim naklonom 11 odstotkov.

Približno 25 kilometrov pred ciljem bo sledil še zadnji kategoriziran gorski cilj. Spet se bodo povzpeli na Vivero, vendar z druge smeri; dolžina klanca bo šest kilometrov, naklon pa 6,3-odstotni.

Po spustu bo sledilo še deset kilometrov vožnje do cilja Zamudio, ki pa ne bo pretirano zahtevna.