Primož Roglič na posebnem radarju

Dirka Pariz–Nica se preveša v zadnjo fazo, saj so do konca na sporedu le še tri etape. A so zahtevne in prinašajo izzive in priložnosti za napade. Če bo Primož Roglič z moštvom BORA - hansgrohe želel ogroziti skupno zmago, bo moral narediti konkretnejši korak. Morda že v današnji petkovi etapi, ki bo dolga 198,2 kilometra in bo vsebovala štiri gorske cilje II., enega III. kategorije, tik pred koncem pa bo leteči na višini 401 metrov nad morjem, kar bo prineslo dodatno draž.