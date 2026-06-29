Direktor Toura svari pred peklensko vročino: Ključna je zdrava pamet

Kolesarska dirka po Franciji se bo prilagodila vročinskemu valu, ki je napovedan v prvi polovici julija, nemogoče pa je, da bi se zaradi visokih temperatur tekmovalci prej odpravili na traso, je v pogovoru s francosko tiskovno agencijo AFP dejal direktor dirke Christian Prudhomme.

"Na dirki po Franciji bomo očitno doživeli hudo vročino. Zaščita kolesarjev in javnosti je za nas najpomembnejša. Ključna je prilagoditev," je poudaril Christian Prudhomme pred odhodom v Barcelono, kjer bo v soboto start dirke.

"Za kolesarje obstaja protokol ekstremnih temperatur, ki ga je določila Mednarodna kolesarska zveza in se uporablja glede na temperaturo, vlažnost, veter in hitrost kolesarjev. Povečali bomo število postaj za okrepčila, prav tako lahko prilagodimo časovne omejitve za najpočasnejše," je dejal direktor dirke po Franciji.

"Ključna je zdrava pamet"

"Ne bomo se mogli večno izogibati južnim delom Francije." Foto: Guliverimage Prudhomme je izpostavil tudi navijače oziroma gledalce ob cestah. "Karavana Toura bo razdelila 2,5 milijona klobučkov, 550 tisoč pločevink vode, s seboj pa nosimo tudi 400 tisoč litrov ustekleničene vode. Ključna je zdrava pamet; ljudje naj nosijo klobuke, s seboj naj imajo čim več vode, predvsem pa naj pazijo na otroke in starejše."

Direktor Dirke po Franciji je izpostavil, da časovnice etap ne bo mogoče spreminjati. "V povprečju na etapo mobiliziramo 28 tisoč policistov, gasilcev in žandarjev. Dovoljenja za zaporo cest se izdajo za določen čas in to so stvari, ki jih v zadnjem trenutku ne moremo spreminjati."

Ob tem je Prudhomme dejal, da se take težave pojavljajo praktično vsako leto. "Globalno segrevanje brez dvoma vpliva na dirko. Ne bomo se mogli večno izogibati južnim delom Francije. Letos nas je prvi vročinski val zajel že maja. Dirka po Franciji je osrednja kolesarska prireditev v letu, zato bo treba skupaj sprejeti odločitve za prihodnost."

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