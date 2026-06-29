Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., STA

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
16.41

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Christian Prudhomme vročina

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 16.41

2 minuti

Dirka po Franciji

Direktor Toura svari pred peklensko vročino: Ključna je zdrava pamet

Avtorji:
S. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Christian Prudhomme | Christian Prudhomme pričakuje vroč Tour: Zaščita kolesarjev in javnosti je za nas najpomembnejša. | Foto Guliverimage

Christian Prudhomme pričakuje vroč Tour: Zaščita kolesarjev in javnosti je za nas najpomembnejša.

Foto: Guliverimage

Kolesarska dirka po Franciji se bo prilagodila vročinskemu valu, ki je napovedan v prvi polovici julija, nemogoče pa je, da bi se zaradi visokih temperatur tekmovalci prej odpravili na traso, je v pogovoru s francosko tiskovno agencijo AFP dejal direktor dirke Christian Prudhomme.

Tadej Pogačar, Švica 2026
Sportal Pogačar po neurju z lepo gesto priskočil na pomoč sokrajanom

"Na dirki po Franciji bomo očitno doživeli hudo vročino. Zaščita kolesarjev in javnosti je za nas najpomembnejša. Ključna je prilagoditev," je poudaril Christian Prudhomme pred odhodom v Barcelono, kjer bo v soboto start dirke.

"Za kolesarje obstaja protokol ekstremnih temperatur, ki ga je določila Mednarodna kolesarska zveza in se uporablja glede na temperaturo, vlažnost, veter in hitrost kolesarjev. Povečali bomo število postaj za okrepčila, prav tako lahko prilagodimo časovne omejitve za najpočasnejše," je dejal direktor dirke po Franciji.

"Ključna je zdrava pamet"

"Ne bomo se mogli večno izogibati južnim delom Francije." | Foto: Guliverimage "Ne bomo se mogli večno izogibati južnim delom Francije." Foto: Guliverimage Prudhomme je izpostavil tudi navijače oziroma gledalce ob cestah. "Karavana Toura bo razdelila 2,5 milijona klobučkov, 550 tisoč pločevink vode, s seboj pa nosimo tudi 400 tisoč litrov ustekleničene vode. Ključna je zdrava pamet; ljudje naj nosijo klobuke, s seboj naj imajo čim več vode, predvsem pa naj pazijo na otroke in starejše."

Direktor Dirke po Franciji je izpostavil, da časovnice etap ne bo mogoče spreminjati. "V povprečju na etapo mobiliziramo 28 tisoč policistov, gasilcev in žandarjev. Dovoljenja za zaporo cest se izdajo za določen čas in to so stvari, ki jih v zadnjem trenutku ne moremo spreminjati."

Ob tem je Prudhomme dejal, da se take težave pojavljajo praktično vsako leto. "Globalno segrevanje brez dvoma vpliva na dirko. Ne bomo se mogli večno izogibati južnim delom Francije. Letos nas je prvi vročinski val zajel že maja. Dirka po Franciji je osrednja kolesarska prireditev v letu, zato bo treba skupaj sprejeti odločitve za prihodnost."

Preberite še:

Tadej Pogačar
Sportal Na koga bo lahko računal Tadej Pogačar?
Tadej Pogačar Paul Seixas
Sportal Največja pogodba v zgodovini? Za 19-letnega Francoza naj bi pripravljali astronomsko ponudbo.
Remco Evenepoel
Sportal Iz Red Bulla so potrdili: Evenepoel bo izpustil državno prvenstvo. Kaj bo s Tourom?
Florian Lipowitz Jan Tratnik Remco Evenepoel
Sportal Dokončno jasno: Rogliča ne bo, Tratniku ključna vloga
Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Christian Prudhomme vročina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.