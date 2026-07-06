Ekipa UAE Emirates je v velikem slogu prišla do druge zaporedne zmage na Dirki po Franciji. Tadej Pogačar je postavil piko na i, ob prečkanju ciljne črte pa izpostavil Isaaca Del Tora. Po 3. etapi Toura, v kateri je pomembno delo opravil za Tadeja Pogačarja, je Mehičan govoril z velikim spoštovanjem do slovenskega šampiona. Vesel je Pogačarjeve zmage in dejstva, da je oblekel rumeno majico, še bolj pa zato, ker lahko igra pomembno vlogo v ekipi UAE Team Emirates.

"Lepo je videti, da je zmagal in da je v rumeni majici. Zelo vesel sem, da sem mu lahko pomagal," je v pogovoru za Eurosport po prihodu v cilj dejal Isaac Del Toro.

Zahteven zaključek, a popoln razplet za UAE

Mehičan je imel v zaključku etape pomembno nalogo. V zadnjem kilometru je navil tempo, za njim se je postavil Tadej Pogačar, nato pa je slovenski kolesar napadel in se odpeljal tekmecem.

Isaac Del Toro je v zaključku dneva pripravil Pogačarju pravi teren za skok proti etapni zmagi. Foto: Reuters

"Zadnji del je bil zahteven. Moral sem biti zelo pazljiv. Vesel sem, da smo zmagali in osvojili rumeno majico. Zelo sem ponosen, da sem bil ob fantih, ki so visoko v skupnem seštevku," je povedal 22-letni kolesar.

Za Del Tora je bila etapa posebna tudi zaradi dogodkov prejšnjega dne. Takrat mu je Pogačar pomagal do krstne etapne zmage na krstnem Touru, dan pozneje pa je mladi Mehičan svoje delo opravil za slovenskega kapetana.

S Pogačarjem ujel pravo dinamiko

Na vprašanje, ali s Pogačarjem na kolesu razmišljata podobno, je Del Toro odgovoril, da ju morda povezuje predvsem način dirkanja: "Morda imava podoben slog kolesarjenja. Vedno skušamo izkoristiti pravi trenutek in zdaj nam to deluje. Ni lahko, a zelo sem vesel, da imava takšno dinamiko in da mu lahko pomagam."

"Privilegij je kolesariti ob njem"

Del Toro ni skrival, koliko mu pomeni, da lahko vozi ob enem najboljših kolesarjev vseh časov. Od njega se lahko veliko nauči, kar mu bo lahko v nadaljevanju kariere dodobra koristilo: "Privilegij je. Tega ne znam opisati. Zelo fajn fant je. Vesel sem, da sem del tega. Skušam narediti najbolje, kar lahko."

S Tadejem se odlično razumeta in dopolnjujeta. Dva dni zapored sta bila v zaključku v središču pozornosti. Včeraj se je zmage veselil Mehičan, danes Pogačar, ki je oblekel tudi rumeno majico vodilnega na Touru. Foto: Guliverimage

Pogačar je po etapi tudi sam posebej izpostavil Del Tora in delo ekipe. Slovenski šampion je dejal, da je prav zaradi njegovega dela v klanec dobil nekaj dodatne moči, UAE Team Emirates - XRG pa je še enkrat pokazal, kako hitro zna sredi etape prepoznati priložnost za zmago in jo na koncu tudi izkoristiti.